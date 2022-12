مصادر حكومية قطرية تؤكد وقوف الإمارات وراء مؤامرة ضدها في البرلمان الأوروبي

- Advertisement -

وطن- كشفت مصادر حكومية قطرية عن تورط الإمارات في تدبير “مؤامرة” الرشوة المزعومة لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، بهدف الإساءة لقطر.

وقال كبير المراسلين الصحفيين في الاتحاد الأوروبي جاك باروك في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”أخبرتني مصادر مؤكدة قريبة من السلطة في قطر أنه في الحكومة القطرية ، يعتقد الجميع أن الإمارات تقف وراء نصب مؤامرة ، فيما يتعلق بفضيحة الفساد المتصاعدة التي تجتاح البرلمان الأوروبي“.

BREAKING: Confirmed sources close to power #Qatar have told me that in the government in Doha, "everyone believes the #UAE is behind it [hatching a conspiracy]”, in relation to the escalating corruption scandal engulfing the European Parliament. #Kaili #QatarGate

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022