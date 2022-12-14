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مشجع عربي لوالدة ميسي: “مبروك يا خالتي .. يا زين ما ربيتي والله” (فيديو)

ليو ميسي قاد منتخب بلاده الأرجنتين للعبور إلى نهائي المونديال بعد هزيمة كرواتيا

كتب خالد السعدي
تأهل الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم watanserb.com
فرحة عائلة ميسي بعد التأهل لنهائي كأس العالم
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الطريف” لمُشجع عربي يهنئ والدة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل لنهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وبينما كانت تحتفل عائلة ميسي بالتأهل للنهائي في مدرجات ستاد لوسيل، قال شاب – مهنئا والدة ميسي: “مبروك يا خالتي .. يا زين ما ربيتي والله يا خالتي”.

كما خاطب الطفل تياغو، وهو ابن ليونيل ميسي قائلا: “حبيبي تياغو مبروك لبابا.. إحنا عائلة والله”.

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وقاد ميسي، منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم في قطر، وذلك بعد اكتساح منتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، سجل منها ميسي هدفا وصنع آخر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأظهرت كشفت مقاطع فيديو أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي مليئة بالبهجة مع أولاده وانتشرت صور عائلته وهم يبتسمون بفرح على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وشوهدت أنتونيلا، في ملعب لوسيل تدعم زوجها، وفريق بلادها في مباراتهم ضد كرواتيا.

ميسي يكتب كلمة النهاية مع المونديال

وبعد الفوز على كرواتيا، وجه ميسي صدمة لمحبيه، قائلا إنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي يوم الأحد المقبل في قطر.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية: “أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي”.

وأضاف: “لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي”.

وتابع: “كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادرا على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء على الإطلاق. نحن على بُعد خطوة واحدة بعد القتال الجاد، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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