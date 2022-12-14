الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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الهدهد

مشجعون أجانب يزورون أحد مساجد قطر ويشاهدون الصلاة.. ورسالة إلى إبراهيم عيسى

الدوحة حرصت على إظهار صحيح الدين الإسلامي خلال المونديال

كتب خالد السعدي
الدعوة للإسلام في قطر watanserb.com
داعية يقدم باللغة الإنجليزية عرضا عن صحيح الدين الإسلامي لعدد من المشجعين الأجانب
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وطن – تتصدر مشاهد التوعية والدعوة للإسلام وعرض صورته الصحيحة بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

فقد أظهر مقطع فيديو متداول، عددا من المشجعين الأجانب أثناء زيارتهم لأحد المساجد في قطر.

وتبين أن هؤلاء الأجانب يتوجهون للمساجد للاستماع إلى الأذان، ومشاهدة المسلمين أثناء أدائهم الصلاة، كما يسألون عن الإسلام.

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وشوهد في مقطع الفيديو، داعية وهو يقدم باللغة الإنجليزية عرضا عن صحيح الدين الإسلامي لعدد من المشجعين الأجانب.

تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو، تفاعلا واسعا بني النشطاء على موقع تويتر، بينهم رسالة من مغرد يُدعى نور الدين، يذكر: “قول لإبراهيم عيسى ان الاذان بيغرى السياح مش بيطفشهم”، في حديث عن الإعلامي المصري الذي ظهر في أكثر من مناسبة وهو ينتقد صوت الأذان في مكبرات الصوت بالمساجد وطالب بمنعها.

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وقالت مغردة: “بسم الله ماشاء الله اللهم انصر الاسلام والمسلمين”.

وغرد صادق: “الناس بحاجة إلى من يقدم لها الإسلام بشكل جميل ويرغبها فيه”.

قطر توضح “صحيح الدين”

وتمسكت دولة قطر، خلال استضافتها بطولة كأس العالم، بتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهو كان له أبلغ الأثر في نقل صورة صحيحة ومعبرة عن الإسلام.

وتحول مسجد “كتارا” إلى إحدى أهم وأبرز المحطات التي يزورها السياح الأجانب الذين يحضرون لمتابعة فعاليات المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا المُصاحبة لبطولة كأس العالم.

ويبدي الزوار إعجابهم بجمال المسجد الذي يُعد تحفة معمارية في قلب الحي الثقافي، وتلفت أنظارهم التصاميم التي تبرز توليفة فريدة تمزج بين مختلف الفنون الإسلامية عبر العصور.

ويشهد مسجد كتارا، توزيع منشورات بكل لغات العالم على زائري قطر خلال المونديال من أجل تعريفهم بصحيح الدين الإسلامي للرد على المزاعم والأكاذيب التي يروج لها الإعلام الغربي.

أحدث هذا الأمر صدى واسعًا حيث أعرب العديد من الجماهير والصحفيين عن إعجابهم بالثقافة الإسلامية والتي اتضح أنها عكس ما يروج في الخارج.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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