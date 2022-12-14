مبابي يعتذر من مُشجع في المدرجات فقد وعيه بعد اصطدام الكرة في وجهه (فيديو)

- Advertisement -

وطن- اعتذر نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، من مشجع داخل مدرجات ملعب (استاد البيت)، بعد اصطدام الكرة في وجهه فقد على إثرها وعيه، خلال عمليات الإحماء قبيل مواجهة المغرب، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، توجه الفرنسي كيليان مبابي إلى مدرجات الملعب. بعد اصطدام الكرة في وجه أحد المشجعين الفرنسيين، خلال فترة الإحماء، من أجل الاطمئنان عليه.

مبابي يطمئن على صحة مشجع في المدرجات

ووفق تقارير صحفية فرنسية، فإن المشجع الفرنسي الذي تمكن من استعادة وعيه وعافيته، تلقى قميص منتخب بلاده كهدية له. جراء ما تسبب به مبابي بحقه بعد اصطدام الكرة في رأسه خلال عمليات الإحماء.

- Advertisement -

كما ولم يقتصر موقف مبابي على هذا فحسب، بل قام بمواساة صديقه المغربي وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، من خلال تبادل قمصانهما داخل أرضية ملعب المباراة، والجلوس معاً بعد نهاية المباراة.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022

مباراة فرنسا والمغرب

- Advertisement -

وتمكن حامل اللقب فرنسا من الوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم 202.، بعد إقصائه المغرب (أسود الأطلس)، من منافسات النصف النهائي، بهدفين نظيفين دون مقابل.

ننافس بعضنا 90 دقيقة فقط 🙌 وبعد المباراة أصدقاء كما كنا ❤️ أشرف حكيمي وكيليان مبابي بعد نهاية مباراة المغرب وفرنسا🤝#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCuppic.twitter.com/y6VpfMYFDX — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) December 14, 2022

كما وسجل أهداف منتخب فرنسا، اللاعب تيو هرنانديز في الدقيقة ال5. والبديل راندال كولو في الدقيقة ال79.

وسيلتقي ديوك فرنسا أمام منافسه الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، في نهائي مونديال قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل)، بينما سيواجه المنتخب المغربي. أمام كرواتيا للمنافسة على المركز الثالث على ملعب (استاد خليفة)، السبت.