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مونديال قطر 2022

مبابي يعتذر من مُشجع في المدرجات فقد وعيه بعد اصطدام الكرة في وجهه (فيديو)

الفرنسي مبابي يطمئن على مشجع صدم الكرة في وجهه داخل مدرجات الملعب

كتب فارس أبو شيحة
مبابي يعتذر من مُشجع فرنسي watanserb.com
مبابي يعتذر من مُشجع فرنسي
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وطن- اعتذر نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، من مشجع داخل مدرجات ملعب (استاد البيت)، بعد اصطدام الكرة في وجهه فقد على إثرها وعيه، خلال عمليات الإحماء قبيل مواجهة المغرب، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، توجه الفرنسي كيليان مبابي إلى مدرجات الملعب. بعد اصطدام الكرة في وجه أحد المشجعين الفرنسيين، خلال فترة الإحماء، من أجل الاطمئنان عليه.

مبابي يطمئن على صحة مشجع في المدرجات

ووفق تقارير صحفية فرنسية، فإن المشجع الفرنسي الذي تمكن من استعادة وعيه وعافيته، تلقى قميص منتخب بلاده كهدية له. جراء ما تسبب به مبابي بحقه بعد اصطدام الكرة في رأسه خلال عمليات الإحماء.

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كما ولم يقتصر موقف مبابي على هذا فحسب، بل قام بمواساة صديقه المغربي وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، من خلال تبادل قمصانهما داخل أرضية ملعب المباراة، والجلوس معاً بعد نهاية المباراة.

مباراة فرنسا والمغرب

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وتمكن حامل اللقب فرنسا من الوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم 202.، بعد إقصائه المغرب (أسود الأطلس)، من منافسات النصف النهائي، بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وسجل أهداف منتخب فرنسا، اللاعب تيو هرنانديز في الدقيقة ال5. والبديل راندال كولو في الدقيقة ال79.

وسيلتقي ديوك فرنسا أمام منافسه الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، في نهائي مونديال قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل)، بينما سيواجه المنتخب المغربي. أمام كرواتيا للمنافسة على المركز الثالث على ملعب (استاد خليفة)، السبت.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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