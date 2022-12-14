لأول مرة.. حماس تكشف مصير الضابط الإسرائيلي هدار غولدن (شاهد)

- Advertisement -

وطن- لأول مرة منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن مقتله في صيف 2014، في منطقة رفح جنوب غزة، عرضت “وحدة الظل” التابعة لـ كتائب القسام، الأربعاء، “بندقية الضابط الإسرائيلي “هدار جولدن“، خلال احتفال حركة “حماس” بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها.

من هو ضابط الجيش الإسرائيلي هدار جولدن؟

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في الأول من آب/ أغسطس 2014، عن اختفاء الضابط بالجيش هدار جولدن، في منطقة رفح جنوب غزة، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع المُحاصر.

بعد أكثر من ثمان سنوات على أسر الضابط الاسرائيلي هدار غولدن في رفح على يد كتائب القسام واعلان الكتائب حينها أنه فقد الاتصال بالمجموعة الآسرة .. تكشف كتائب القسام اليوم لأول مرة عن صور ورقم سلاح الضابط الأسير غولدن وتعلن أن الاتصال كان موصولا وما زال وما خفي أعظم pic.twitter.com/F3fTRtAUd0 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) December 14, 2022

- Advertisement -

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في نفس التاريخ، أن مجموعة مقاتلة كانت تُرابط بالمكان واشتبكت مع القوات الإسرائيلية المتوغلة وكان من بينها الضابط “هدار”.

لكن الضابط بالجيش الإسرائيلي “هدار جولدن”، فقد الاتصال بوحدته القتالية، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال إلى إعلان أن الضابط هدار أحد قتلى الجيش الاسرائيلي “مجهولي مكان الدفن”.

عرض القسام اليوم بندقية الجندي الأسير هدار غولدن وهي بحالة سليمة تمامًا، يعتبر مؤشرًا قويًا على أن صاحبها الأسير ما زال حيًا يرزق عكس ما يزعم الاحتلال "أنه نتيجة الانفجارات القوية فيستحيل أن يكون حيًا". فلا يعقل أن الانفجارات مزقت جسده وتركت البندقية دون أي خدش. ياسين عز الدين pic.twitter.com/pB74ROqxXt — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) December 14, 2022

- Advertisement -

لكن وفي سياق تفنيد الرواية الاسرائيلية، كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، صبيحة، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها، أن الضابط الإسرائيلي، “هدار جولدن”، وقع “أسيرا” في تلك المواجهة بين الطرفين في الأول من أغسطس عام 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كتائب القسام تعرض خلال مهرجان الانطلاقة الـ35 بندقية الضابط هدار جولدن التي تحمل الرقم (42852351) والتي اغتنمها مجاهدو القسام بتاريخ 01/08/2014 يا وعدنا الصادق ♥️ pic.twitter.com/mUvkwq4Ywy — maysa Qadi 𓂆🇵🇸 (@qadi_maysa) December 14, 2022

القسام تنشر صور بندقية “هدار جولدن”

وأظهرت صور بثتها كتائب القسام، وتداولتها صحف فلسطينية، “بندقية الضابط الإسرائيلي “هدار جولدن” التي صادرها منه مقاتلو القسام.

وعرضت “وِحدة الظلّ” التابعة لكتائب القسام، صورا لـ “بندقية ضابط الجيش الإسرائيلي لأول مرة خلال احتفال حركة “حماس” بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها.

#عاجل | كتائب القــ..سام تعرض خلال مهرجان الانطلاقة الـ35 لحركة حمــ..اس،بندقية الضابط الإسرائيلي الأسير لديها "هدار جولدن" التي تحمل الرقم (42852351) والتي اغتنمتها بتاريخ 01/08/2014م. pic.twitter.com/dANVvME5Bm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 14, 2022

وتحمل بندقية الضابط الإسرائيلي، الرقم التسلسلي 42852351، الذي ظهر بكل وضوح في الصور التي شاركتها القسام مع وسائل الإعلام المحلية.

في إشارة واضحة إلى الخيبات المتواصلة للجيش الإسرائيلي وقوات الإحتلال لمختلف تشكيلاتها.

كتائب القسام تكشف بندقية الضابط الإسرائيلي الأسير لديها هدار جولدن التي تحمل الرقم (42852351) والتي اغتنمها مجاهدو القسام بتاريخ 01/08/2014م pic.twitter.com/jHSYSFUHWl — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) December 14, 2022

حماس.. تحتفل بالذكرى الـ 35 لإنطلاقتها

هذا وانطلقت، صباح الأربعاء، فعاليات إحياء الذكرى الـ 53 لانطلاقة حركة “حماس“، والتي حملت عنوان “آتون بطوفان هادر”، في ساحة الكتيبة بقطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، امتلأت ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالجماهير المناصرة لحركة “حماس”.

💥 في ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 35 نحو القدس.. آتون بطوفان هادر pic.twitter.com/aMsjQiqSEZ — خليل القريناوي (@9MmigSwW44Klfbd) December 6, 2022

وثبتت على منصة الساحة صورة للمسجد الأقصى، وتسير نحوه حشود كبيرة من جماهير الأمتين العربية والإسلامية، حاملين أعلام بلادهم.

وأكدت حركة “حماس”، أن أعلام الدول العربية والإسلامية الحاضرة في لوحة ذكرى انطلاقتها الــ35، إشارة إلى أن المسجد الأقصى هو بوصلة الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأس أولوياتهما.

وشارك في الاحتفال قادة حركة “حماس” في غزة، وعلى رأسهم رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وقائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

وافتتحت المهرجان فرقة من كتائب “عز الدين القسام” بعرض عسكري، شارك فيه العشرات من المقاتلين المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة، وفرق الإنشاد، والكشافة، التي أدت عروضا مختلفة.

–

مئات الآلاف يشاركون في ذكرى انطلاقة حماس الـ 35 .. كل عام وحماس بألف خير💚🇵🇸#حماس_35 #الطوفان_الهادر pic.twitter.com/di9fOJ93aD — رجاء رياض 🕊️ (@rajaa_Hasoona) December 14, 2022

وانطلقت حركة حماس في الـ 6 من ديسمبر عام 1987، ويعتبر الشيخ الراحل أحمد ياسين مؤسسها وقائدها الروحي.

ويعتقد الكثيرون أنها انبثقت عن حركة الإخوان المسلمين، وأنها فرع الإخوان في فلسطين، الأمر الذي تنفيه حركة حماس، وأكدت مرارا أنها حركة إسلامية وطنية فلسطينية.

وتعتبر كتائب الشهيد “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أقوى الفصائل الفلسطينية من حيث التنظيم والمؤهلات البشرية وأيضا العتاد العسكري الذي بحوزتها.