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لأول مرة.. حماس تكشف مصير الضابط الإسرائيلي هدار غولدن (شاهد)

عرضت وحدة الظل التابعة للقسام بندقية هدار جولدن خلال احتفال حماس بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها

كتب فهمي الورغمي
الضابط الإسرائيلي هدار غولدن watanserb.com
الضابط الإسرائيلي هدار غولدن
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وطن- لأول مرة منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن مقتله في صيف 2014، في منطقة رفح جنوب غزة، عرضت “وحدة الظل” التابعة لـ كتائب القسام، الأربعاء، “بندقية الضابط الإسرائيلي “هدار جولدن“، خلال احتفال حركة “حماس” بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها.

من هو ضابط الجيش الإسرائيلي هدار جولدن؟

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في الأول من آب/ أغسطس 2014، عن اختفاء الضابط بالجيش هدار جولدن، في منطقة رفح جنوب غزة، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع المُحاصر.

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بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في نفس التاريخ، أن مجموعة مقاتلة كانت تُرابط بالمكان واشتبكت مع القوات الإسرائيلية المتوغلة وكان من بينها الضابط “هدار”.

لكن الضابط بالجيش الإسرائيلي “هدار جولدن”، فقد الاتصال بوحدته القتالية، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال إلى إعلان أن الضابط هدار أحد قتلى الجيش الاسرائيلي “مجهولي مكان الدفن”.

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لكن وفي سياق تفنيد الرواية الاسرائيلية، كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، صبيحة، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها، أن الضابط الإسرائيلي، “هدار جولدن”، وقع “أسيرا” في تلك المواجهة بين الطرفين في الأول من أغسطس عام 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

القسام تنشر صور بندقية “هدار جولدن”

وأظهرت صور بثتها كتائب القسام، وتداولتها صحف فلسطينية، “بندقية الضابط الإسرائيلي “هدار جولدن” التي صادرها منه مقاتلو القسام.

وعرضت “وِحدة الظلّ” التابعة لكتائب القسام، صورا لـ “بندقية ضابط الجيش الإسرائيلي لأول مرة خلال احتفال حركة “حماس” بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها.

وتحمل بندقية الضابط الإسرائيلي، الرقم التسلسلي 42852351، الذي ظهر بكل وضوح في الصور التي شاركتها القسام مع وسائل الإعلام المحلية.

في إشارة واضحة إلى الخيبات المتواصلة للجيش الإسرائيلي وقوات الإحتلال لمختلف تشكيلاتها.

حماس.. تحتفل بالذكرى الـ 35 لإنطلاقتها

هذا وانطلقت، صباح الأربعاء، فعاليات إحياء الذكرى الـ 53 لانطلاقة حركة “حماس“، والتي حملت عنوان “آتون بطوفان هادر”، في ساحة الكتيبة بقطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، امتلأت ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالجماهير المناصرة لحركة “حماس”.

وثبتت على منصة الساحة صورة للمسجد الأقصى، وتسير نحوه حشود كبيرة من جماهير الأمتين العربية والإسلامية، حاملين أعلام بلادهم.

وأكدت حركة “حماس”، أن أعلام الدول العربية والإسلامية الحاضرة في لوحة ذكرى انطلاقتها الــ35، إشارة إلى أن المسجد الأقصى هو بوصلة الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأس أولوياتهما.

وشارك في الاحتفال قادة حركة “حماس” في غزة، وعلى رأسهم رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وقائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

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وافتتحت المهرجان فرقة من كتائب “عز الدين القسام” بعرض عسكري، شارك فيه العشرات من المقاتلين المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة، وفرق الإنشاد، والكشافة، التي أدت عروضا مختلفة.

وانطلقت حركة حماس في الـ 6 من ديسمبر عام 1987، ويعتبر الشيخ الراحل أحمد ياسين مؤسسها وقائدها الروحي.

ويعتقد الكثيرون أنها انبثقت عن حركة الإخوان المسلمين، وأنها فرع الإخوان في فلسطين، الأمر الذي تنفيه حركة حماس، وأكدت مرارا أنها حركة إسلامية وطنية فلسطينية.

وتعتبر كتائب الشهيد “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أقوى الفصائل الفلسطينية من حيث التنظيم والمؤهلات البشرية وأيضا العتاد العسكري الذي بحوزتها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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