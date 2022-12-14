كلمات ملهمة من مذيعة أرجنتينية لميسي في مقابلة بعد التأهل لنهائي المونديال (شاهد)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يرصد كلمات مؤثرة جدا من مذيعة أرجنتينية وجهتها إلى البرغوث ليونيل ميسي، بعد فوز منتخب التانجو على كراوتيا بثلاثية نظيفة، والتأهل لنهائي بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وقالت المذيعة في ختام مقابلة كانت تُجريها مع ميسي: “آخر شيء سأقوله لك ليس سؤالا أريد أن أخبرك أن ما هو قادم هو نهائي كأس العالم وعلى الرغم من أننا جميعا نريد الفوز بالكأس.. أريد أن أخبرك بعيدا عن النتيجة.. هناك شيء لن يسلب منك وهو تأثيرك على كل الأرجنتينيين”.

وأضافت: “هذه حقيقة يجب أن تقال.. لا يوجد طفل ليس لديه قميصك سواء الأصلي أو المقلد أو المخترع حقا.. لقد ميزت حياة الجميع”.

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وتابعت: “هذا بالنسبة لي أعظم من أي كأس عالم ولن يأخذه أحد منك.. إنه شكر لك على هذه اللحظة الرائعة من السعادة التي جعلت الجميع يشعرون بها”.

وأكملت: “في الحقيقة آمل أن تحمل ذلك في قلبك.. لأنني أعتقد أنها أكثر أهمية من كأس العالم وأنت تملك ذلك بالفعل”، ثم ختمت: “شكرا لك يا كابتن”.

وشوهدت علامات التأثر الشديد، على وجه ميسي من كلمات المذيعة الأرجنتينية.

هذا ماقالته هذه المذيعة الارجنتينية لميسي 💙💙pic.twitter.com/8OFnKLzZMS — Screen Mix (@ScreenMix) December 14, 2022

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تفاعل واسع

أثارت هذه الكلمات الملهمة والمؤثرة تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

فقال نواف: “ميسي ظاهرة كروية ، ولا بد للعظماء أن ينتصروا بالمعركة الأخيرة هكذا حكى لنا التاريخ .. الأحد القادم بعد إذن الله سيرفع هذا الظاهرة كأس العالم كي يتم تخليد ذكراه للأبد.. كم أتمنى ألا يتغير سيناريو الأحداث المنطقية”.

ميسي ظاهرة كروية ، ولا بد للعظماء أن ينتصروا بالمعركة الاخيرة

هكذا حكى لنا التاريخ ..

الاحد القادم بعد إذن الله سيرفع هذا الظاهرة كأس العالم كي يتم تخليد ذكراه للأبد .

كم اتمنى أن لا يتغير سيناريو الاحداث المنطقية . https://t.co/65ogVX65wl — nawaf (@na3af4) December 14, 2022

وذكر مغرد: “لا احد من العقلاء في كرة القدم ينكر أو يكابر أو يعاند على أن ميسي اعظم من أنجبت كرة القدم وأن وجود ميسي في الملعب متعه للناظرين وأن ميسي آخر ماتبقى من الإبداع الفني (الصافي) الغير ملوث بالتكتيكات الأوروبية وأن ميسي هو واحد لن يتكرر وأن ميسي أعجوبة عصره وأن ميسي هو كرة القدم.”

لا احد من العقلاء في كرة القدم ينكر او يكابر او يعاند على :

-ان ميسي اعظم من انجبت كرة القدم

-ان وجود ميسي في الملعب متعه للناظرين

-ان ميسي اخر ماتبقى من الابداع الفني (الصافي) الغير ملوث بالتكتيكات الاوروبيه

-ان ميسي هو واحد لن يتكرر

-ان ميسي اعجوبة عصره

-ان ميسي هو كرة القدم pic.twitter.com/LhjLhGuF82 — التانغو🇦🇷 (@Bassam85238851) December 14, 2022

وتفاعل يزيد: “يمكن لو يفوز بكاس العالم يترشح بيصير رئيس الارجنتين”.

يمكن لو يفوز بكاس العالم يترشح بيصير رئيس الارجنتين — YAZEED 55 (@0r055) December 14, 2022

وكتبت ناشطة: “جذبني أسلوب الاعتراف بالفضل، و تذكير الناس بفضلهم وترديد جهدهم المبذول، والثناء على من يستحق الثناء، والإشادة بالمبادرات حتى وإن كانت مُعتادةً ، أشعر بأن من يقوم بذلك ذو نفسٍ سامية، وروحٍ عالية، وخلُق كريم ، يدرك أن الحياة تزداد بهاءً بملاحظة مواطن الجمال والمساهمة في تعزيزها”.

يجذبني أسلوب الاعتراف بالفضل، و تذكير الناس بفضلهم وترديد جهدهم المبذول، والثناء على من يستحق الثناء، والإشادة بالمبادرات حتى وإن كانت مُعتادةً ، أشعر بأن من يقوم بذلك ذو نفسٍ سامية، وروحٍ عالية، وخلُق كريم ، يدرك أن الحياة تزداد بهاءً بملاحظة مواطن الجمال والمساهمة في تعزيزها . — Ohoud Bin Muammar (@ohoudAM) December 14, 2022

ميسي يقود بلاده للنهائي

وقاد ميسي منتخبَ بلاده للتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم في قطر، وذلك بعد اكتساح منتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، سجّل منها ميسي هدفاً وصنع آخر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

اعتزال ميسي دوليا

وبعد الفوز على كرواتيا، وجّه ميسي صدمةً لمحبيه، قائلاً إنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي، يوم الأحد المقبل في قطر.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية: “أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي”.

وأضاف: “لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي”.

وتابع: “كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادرا على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء على الإطلاق. نحن على بُعد خطوة واحدة بعد القتال الجاد، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة”.