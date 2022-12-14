فضيحة “بودريقة” وجدل السطو على تذاكر المغاربة في قطر وهذا ما حدث

وطن- أشعلت قضية التذاكر الإضافية التي وفرتها الجامعة المغربية لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا، لصالح المشجعين المغاربة قُبيل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المنتخبين المغربي والفرنسي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث اتهم كثير من الذين وجدوا أنفسهم دون تذاكر، أحد أعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم “محمد بودريقة” بـ “السطو” على حصة التذاكر الإضافية.

محمد بودريقة يثير جدلا في الدوحة

وانتهت مباراة فرنسا والمغرب، الأربعاء، بخسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بعد أداء بطولي وتاريخي لـ”أسود الأطلس” في مباراة لم يحالفه الحظ فيها كما حالف مبابي والديوك.

وتردد على لسان المشجعين اسم “محمد بودريقة”، وهو عضو المكتب الفيدرالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي تنقل إلى الدوحة من أجل الإشراف- بإيعاز من الجامعة- على توزيع التذاكر الإضافية.

⛔️ "بودريقة و يا الشفار " شعار يردده مشجعون مغاربة في مطار الدوحة وصلوا عبر الخطوط الملكية و لم يحصلوا على تذاكر لمشاهدة مباراة المغرب فرنسا pic.twitter.com/10W2jxUdvq — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 14, 2022

لكن هذا المسؤول أثار الكثير من اللغط في الساعات القليلة الماضية بسبب طريقة توزيع تذاكر مباراة المغرب ضد فرنسا.

حتى أن البعض من النشطاء ورواد مواقع التواصل في المغرب قد اتهموه بـ”السطو” على حصة التذاكر التي أمنتها الجامعة للمشجعين المغاربة، وتوزيعها بمزاجية، خاصة مع استفادة بعض المؤثرين منها.

وفي الأثناء، بقي الآلاف من الجماهير المغربية في حالة ترقب قبل المباراة، وهم خارج ملعب البيت المونديالي في الخور.

وشهدت عملية توزيع التذاكر فوضى كبيرة، بحسب رواد مواقع التواصل، وذلك بعد اختفاء التذاكر المُخصصة للمغاربة.

حيث وجد مئات المغاربة الذين التحقوا بقطر منذ يوم أمس واليوم، أنفسهم محرومين من متابعة المباراة.

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وفي سياق هذه الفوضى، قررت الخطوط الجوية الملكية (المغربية) بدورها، إيقاف باقي الرحلات المبرمجة ما أثار استياء المواطنين المغاربة، ووجه انتقادات لجامعة الكرة بقيادة “فوزي لقجع”.

تقول بعض التعليقات المصاحبة لمقاطع فيديو ظهر فيها مشجعون مغاربة وهم يعبرون عن غضبهم من “محمد بودريقة” أنّه، عوض أن تعتمد الجامعة الملكية لكرة القدم طُرق واضحة في توزيع تذاكر المباريات، بطريقة مؤسساتية، عمدت إلى إسنادها إلى السيد “بودريقة”، لتوزيعها بطريقة غامضة.

كيفاش ولد بودريقة مصور بكراطن ديال تيكي و لمغاربة في قطر مزال معندهمش تيكي اش هاذ العبث؟ و السؤال الأهم علاش الجامعة مخدمة شفار خلا نادي كبير بحال الرجاء غارق؟ pic.twitter.com/S5UpjAkmDb — YA𝑅A (@Snowflake_M) December 14, 2022

وجاء في تعليقات أخرى، أن الفوضى الحاصلة بسب بودريقة تعود بالأساس إلى أنه قد وقع ” تداول اسمه بقوة من طرف مؤثرين خلال المباراة الماضية- ربع النهائي ضد البرتغال- ما أثار شبهات المحسوبية في توزيع التذاكر في هذه المباراة”.

فيما ردد آخرون شعار “بودريقة و يا الشفار” في مطار الدوحة مباشرة بعد وصولهم عبر الخطوط الملكية، عندما لم يحصلوا على تذاكر لمشاهدة مباراة المغرب و فرنسا.

ويعني هذا الشعار الذي ردده الكثير من المشجعين في الدوحة، من الذين لم يحصلوا على تذاكر من أجل مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، أن “محمد بودريقة شخص مختلس وغير نزيه” على حد تعبيرهم.

وواجه المنتخب المغربي، مساء اليوم الأربعاء 14 ديمسبر، نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، في مباراة صعبة انتهت بفوز فرنسا التي ضربت موعدا مع الأرجنتين في النهائي.

بينما سيقابل المنتخب المغربي نظيره الكرواتي لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تعد النسخة الأفضل في تاريخ البطولة حتى الآن.