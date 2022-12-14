الرئيسيةالهدهدفضيحة "بودريقة" وجدل السطو على تذاكر المغاربة في قطر وهذا ما حدث
الهدهد

فضيحة “بودريقة” وجدل السطو على تذاكر المغاربة في قطر وهذا ما حدث

أكد بعض المشجعين أن محمد بودريقة لم يقم بتوزيع التذاكر التي وفرتها الجامعة المغربية لكرة القدم بنزاهة

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
فضيحة بودريقة watanserb.com
فضيحة بودريقة

وطن- أشعلت قضية التذاكر الإضافية التي وفرتها الجامعة المغربية لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا، لصالح المشجعين المغاربة قُبيل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المنتخبين المغربي والفرنسي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث اتهم كثير من الذين وجدوا أنفسهم دون تذاكر، أحد أعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم “محمد بودريقة” بـ “السطو” على حصة التذاكر الإضافية.

محمد بودريقة يثير جدلا في الدوحة

وانتهت مباراة فرنسا والمغرب، الأربعاء، بخسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بعد أداء بطولي وتاريخي لـ”أسود الأطلس” في مباراة لم يحالفه الحظ فيها كما حالف مبابي والديوك.

وتردد على لسان المشجعين اسم “محمد بودريقة”، وهو عضو المكتب الفيدرالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي تنقل إلى الدوحة من أجل الإشراف- بإيعاز من الجامعة- على توزيع التذاكر الإضافية.

لكن هذا المسؤول أثار الكثير من اللغط في الساعات القليلة الماضية بسبب طريقة توزيع تذاكر مباراة المغرب ضد فرنسا.

حتى أن البعض من النشطاء ورواد مواقع التواصل في المغرب قد اتهموه بـ”السطو” على حصة التذاكر التي أمنتها الجامعة للمشجعين المغاربة، وتوزيعها بمزاجية، خاصة مع استفادة بعض المؤثرين منها.

وفي الأثناء، بقي الآلاف من الجماهير المغربية في حالة ترقب قبل المباراة، وهم خارج ملعب البيت المونديالي في الخور.

وشهدت عملية توزيع التذاكر فوضى كبيرة، بحسب رواد مواقع التواصل، وذلك بعد اختفاء التذاكر المُخصصة للمغاربة.

حيث وجد مئات المغاربة الذين التحقوا بقطر منذ يوم أمس واليوم، أنفسهم محرومين من متابعة المباراة.

لماذا انقطع الجسر الجوي المغربي نحو الدوحة؟

وفي سياق هذه الفوضى، قررت الخطوط الجوية الملكية (المغربية) بدورها، إيقاف باقي الرحلات المبرمجة ما أثار استياء المواطنين المغاربة، ووجه انتقادات لجامعة الكرة بقيادة “فوزي لقجع”.

تقول بعض التعليقات المصاحبة لمقاطع فيديو ظهر فيها مشجعون مغاربة وهم يعبرون عن غضبهم من “محمد بودريقة” أنّه، عوض أن تعتمد الجامعة الملكية لكرة القدم طُرق واضحة في توزيع تذاكر المباريات، بطريقة مؤسساتية، عمدت إلى إسنادها إلى السيد “بودريقة”، لتوزيعها بطريقة غامضة.

وجاء في تعليقات أخرى، أن الفوضى الحاصلة بسب بودريقة تعود بالأساس إلى أنه قد وقع ” تداول اسمه بقوة من طرف مؤثرين خلال المباراة الماضية- ربع النهائي ضد البرتغال- ما أثار شبهات المحسوبية في توزيع التذاكر في هذه المباراة”.

أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

فيما ردد آخرون شعار “بودريقة و يا الشفار” في مطار الدوحة مباشرة بعد وصولهم عبر الخطوط الملكية، عندما لم يحصلوا على تذاكر لمشاهدة مباراة المغرب و فرنسا.

ويعني هذا الشعار الذي ردده الكثير من المشجعين في الدوحة، من الذين لم يحصلوا على تذاكر من أجل مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، أن “محمد بودريقة شخص مختلس وغير نزيه” على حد تعبيرهم.

وواجه المنتخب المغربي، مساء اليوم الأربعاء 14 ديمسبر، نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، في مباراة صعبة انتهت بفوز فرنسا التي ضربت موعدا مع الأرجنتين في النهائي.

بينما سيقابل المنتخب المغربي نظيره الكرواتي لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تعد النسخة الأفضل في تاريخ البطولة حتى الآن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

نكاية في ماكرون.. هتاف “الصلاة على النبي” يهز استاد البيت (فيديو)

حياتنا

احذر..هذا ما يحدث بجسمك عندما تنام على بطنك!

تقارير

حامل اللقب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على المغرب (شاهد)

الهدهد

المستكشف راشد.. حاكم دبي ينشر أول رسالة له بعد دخوله مدار القمر

الهدهد

مشهد مؤثر لطفل سوري مُهجّر يقاسم قطة ضالة طعامه.. فيديو

الهدهد

الإمارات تثير غضب المغرب أثناء تدشين محمد بن زايد لإحدى المشاريع

الهدهد

هذا ما فعله الشيف التركي بوراك مع غانم المفتاح (فيديو)

الهدهد

رونالدو في ريال مدريد بأحدث ظهور له بعد مغادرة قطر.. ما القصة؟

الهدهد

والد أشرف حكيمي يثير موجة جدل بما قاله في لقاء مع راديو إسباني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

نكاية في ماكرون.. هتاف “الصلاة على النبي” يهز استاد البيت (فيديو)

احذر..هذا ما يحدث بجسمك عندما تنام على بطنك!

حامل اللقب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على المغرب (شاهد)

المستكشف راشد.. حاكم دبي ينشر أول رسالة له بعد دخوله مدار القمر

مشهد مؤثر لطفل سوري مُهجّر يقاسم قطة ضالة طعامه.. فيديو

الإمارات تثير غضب المغرب أثناء تدشين محمد بن زايد لإحدى المشاريع

هذا ما فعله الشيف التركي بوراك مع غانم المفتاح (فيديو)

رونالدو في ريال مدريد بأحدث ظهور له بعد مغادرة قطر.. ما القصة؟

والد أشرف حكيمي يثير موجة جدل بما قاله في لقاء مع راديو إسباني

من جديد.. “الكمبيوتر الخارق” يكشف مصير المنتخب المغربي

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©