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عامل نظافة كشري التحرير يهين عصام شعبان عبدالرحيم ومفاجأة عن السبب! (فيديو)

حاول المتواجدون تهدئتهما لكن عامل نظافة كشري التحرير غادر المكان المقهى منفعلاً

كتب رفيف عبدالله
عامل نظافة كشري التحرير يهين عصام شعبان عبدالرحيم ومفاجأة عن السبب! (فيديو) watanserb.com
عامل نظافة كشري التحرير
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وطن- عاد عامل النظافة محمد عادل، صاحب واقعة كشري التحرير، إلى إثارة الجدل من جديد بفيديو وهو يكيل الإهانات لنجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.

200 جنيه يومياً

وظهر عصام شعبان عبدالرحيم في الفيديو المتداول داخل أحد المقاهي الشعبية بالقاهرة، وهو يتشاجر مع محمد عادل ويكشف أنه يتقاضى منه 200 جنيه يومياً.

دافع عادل عن هذا الاتهام بالقول إنه تلقى المال مقابل ظهوره إعلاميا. وأضاف: “انت كداب يا عم عصام”.

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وحاول المتواجدون تهدئتهما، لكن عامل نظافة كشري التحرير غادر المكان المقهى منفعلاً.

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مجرد تمثيل!

وأثار الفيديو غضباً بين الناشطين الذين اعترضوا على إهانة نجل شعبان عبدالرحيم لعامل النظافة.

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لكن الصدمة حين خرج الثنائي بفيديو آخر يكشفان خلاله أنهما كانا يمثلان مشهداً فقط.

وقال عصام إنهما قصدا تمثيل مشهد بمثابة “مقلب زي مقالب رمضان” بهدف التريند”.

وأكد عصام أن عادل يمتلك مواهب الغناء والتمثيل.

برنامج وشراكة ومسلسلات

وكشف عصام أنه سيبدأ بتصوير برنامج تلفزيوني، لن يكتمل دون وجود محمد عادل معه.

من جانبه أكد محمد عادل أنه معجبة بشخصية الفنان عصام، وأنه سعيد بشراكته.

وسبق أن ظهر عادل في فيديو داخل سيارة حديثة يزعم أنه يمتلكها.

وقال عادل خلال الفيديو إنه وقع عقد فليمين جديدين مع إحدى شركات الإنتاج.

ويظهر شخص بالفيديو يقول لعامل النظافة “محمد مبروك عليك العربية، إيه الأخبار؟”.

ليرد عليه محمد عادل: “الحمد لله يا باشا، الحمد لله والشكر لله، أحلى ناس، وأحلى دنيا، وأحلى شعب، و أحلى كل الناس اللي موجودة، وتحت أمرهم”.

وتابع عامل نظافة كشري التحرير: “ليه الناس مش بتحب لي خير لما امضي عقد مسلسل أو غيره”.

ضجّة فيديو الكشري

وذاع صيت عامل النظافة بعدما أثيرت ضجة في مصر بعد تداول مقطع فيديو، أظهر ما قيل إنه طرد عامل نظافة من أحد المطاعم، وتم منعه من تناول الطعام بداخله.

وحاز هذا العامل تضامناً واسعاً في مصر، سواء من قبل المواطنين أو النجوم، مثل: الفنان أحمد العوضي، الذي اصطحبه على طاولة عشاء، أو المذيعة مي حلمي، التي أعلنت توفير فرصة عمل له في القناة التي يعمل بها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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