الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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رونالدو يشيد بالمنتخب المغربي.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل بعد إقصاء البرتغال!

الفيديو مضلل وتم تركيب ترجمة باللغة العربية عليه لا تمت لما قاله "رونالدو" بصلة

كتب سالم حنفي
خسارة المنتخب البرتغالي أمام أسود الأطلس watanserb.com
لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بمقطع فيديو للاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، زعم ناشروه انه عقب الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده على يد أسود الأطلس في تصفيات مونديال قطر2022.

وبحسب الفيديو المتداول، الذي شوهد أكثر من 6 ملايين مرة، وتفاعل معه عدد كبير بتعليقات تجاوزت الـ7 آلاف وخمسمائة تعليق، فقد ظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو متحدثا في مقابلة صحفية دون سماع صوته الأصلي، متضمنا ترجمة باللغة تضمّنت إشادة بلاعبي المنتخب المغرب وانتقادات لمدرّب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوش.

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من جانبها، كشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ الترجمة المرفقة بالفيديو لا تمتّ بصلة إلى محتوى المقابلة التي أجريت في الأساس قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

حقيقة فيديو كريستيانو رونالدو الذي يشيد فيه بالمنتخب المغربي

وجاء انتشار هذا الفيديو في ظلّ البلبلة التي أحاطت وضع كريستيانو رونالدو خلال المونديال بعد أن أبقاه المدرب فرناندو سانتوش على دكّة الاحتياط في المباراتين الأخيرتين للبرتغال أمام سويسرا والمغرب وأدخله بديلاً في الشوط الثاني.

حقيقة الفيديو

أكدت خدمة تقصي الأخبار أنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة من المقابلة منشورة في حساب المذيع البريطانيّ الشهير بيرس مورغان في موقع يوتيوب.

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وبحسب الوكالة فقد بُثّت المقابلة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.

وأوضحت ان ناشري الفيديو المضلل تعمدوا اقتطاع لقطات من المقابلة وإضافة تعليقٍ باللغة العربيّة لا يمتّ بصلة إلى ما قاله رونالدو في الحقيقة.

وفي المقابلة مع بيرس مورغن، تحدث كريستيانو رونالدو عن مشاكله مع مدرّب نادي مانشستر يونايتد إريك تن هاغ.

تعليق “رونالدو” على الهزيمة من منتخب المغرب

وكان كريستيانو رونالدو قد علّق على إقصاء منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر على يد المغرب بالقول “لا جدوى من الردّ في خضم اللحظة…قيل الكثير، وكُتب الكثير، وكان هناك الكثير من التكهنات، لكن تفانيّ للبرتغال لم يتغير للحظة”.

بكاء “رونالدو” بعد إقصاء منتخب البرتغال من المونديال

وكان منتخب أسود الأطلس قد أجهض حلم رونالدو مع منتخب بلاده البرتغالي في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 والتتويج باللقب الذي بحث عنه “الدون” كثيرا.

وانهزم المنتخب البرتغالي أمام المغرب (1-0) مساء السبت الفائت، ضمن ربع نهائي مونديال قطر.

ومع انطلاق صفارة نهاية المباراة معلنة هزيمة منتخب البرتغال، غادر كريستيانو رونالدو سريعا ملعب “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة، والدموع تنهمر من عينيه في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

المصدرخدمة تقصي الحقائق في وكالة الانباء الفرنسية + تويتر + فيسبوك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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