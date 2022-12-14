رقم قياسي للمدرب الفرنسي ديشامب بعد وصوله إلى نهائي مونديال قطر 2022

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وطن- حقق المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب 54 عاماً، الرقم القياسي بعد قيادة منتخب الديوك إلى نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على المغرب بهدفين نظيفين دون رد في نصف نهائي البطولة العالمية.

وعبر الفرنسي ديشامب بحامل اللقب فرنسا، إلى نهائي مونديال قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، استعداداً لملاقاة الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

رقم قياسي للمدرب الفرنسي ديشامب

ويعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب رابع المدربين، الذي نجح في قيادة المنتخب الفرنسي، إلى نهائي مونديال قطر 2022، لمرتين على التوالي في نسخة 2018 و2022.

ديدييه ديشامب 🇫🇷 اصبح رابع مدرب يقود منتخب لنهائيين متتاليين في كاس العالم بعد فيتوريو بوتزو 🇮🇹 مع ايطاليا 🇮🇹 (1934، 1938)، كارلوس بيلاردو 🇦🇷 مع الارجنتين 🇦🇷 (1986، 1990)، وفرانز بيكنباور 🇩🇪 مع المانيا 🇩🇪 (1985، 1990) لو تأهلت كرواتيا 🇭🇷 ما داليتش كانت كررت نهائي 1986 و1990 pic.twitter.com/JICKbPKs3w — Mido Hellani (@HellaniMido) December 14, 2022

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وكان المدرب فيتوريو بوزو مع إيطاليا في نسخة 1934 و1938، وكارلوس بيلاردو مع الأرجنتين في نسخة 1986 و1990، كما والمدرب فرانز بيكنباور مع ألمانيا في نسخة 1986 و1990.

المنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال قطر 2022

ونجح حامل اللقب المنتخب الفرنسي (الديوك)، بتجاوز نظيره المغربي بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين نظيفين دون مقابل، ووصوله إلى نهائي مونديال قطر 2022.

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بينما يتبقى فرصة أخرى للمنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الذي قدم الأداء البطولة والمشرف للعرب وللكرة الأفريقية في كأس العالم 2022، لمواجهة كرواتيا، الذي فشل كذلك في الصعود إلى نهائي المونديال بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وتمكن أسود الأطلس المغربي من تحقيق الفوز على بلجيكا وكندا والبرتغال وإسبانيا، إلى جانب فرض التعادل السلبي بدون أهداف أمام الوصيف كرواتيا.

Happiness coursing through our veins 💉

💙🤍❤️ pic.twitter.com/rDcYDGtyV3 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 14, 2022

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مونديال قطر 2022، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل)، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.