الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022رقم قياسي للمدرب الفرنسي ديشامب بعد وصوله إلى نهائي مونديال قطر 2022
مونديال قطر 2022

رقم قياسي للمدرب الفرنسي ديشامب بعد وصوله إلى نهائي مونديال قطر 2022

المدرب الفرنسي ديشامب ينجح في قيادة الديوك إلى نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي

كتب فارس أبو شيحة
ديدييه ديشامب watanserb.com
ديدييه ديشامب
- Advertisement -

وطن- حقق المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب 54 عاماً، الرقم القياسي بعد قيادة منتخب الديوك إلى نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على المغرب بهدفين نظيفين دون رد في نصف نهائي البطولة العالمية.

وعبر الفرنسي ديشامب بحامل اللقب فرنسا، إلى نهائي مونديال قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، استعداداً لملاقاة الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

رقم قياسي للمدرب الفرنسي ديشامب

ويعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب رابع المدربين، الذي نجح في قيادة المنتخب الفرنسي، إلى نهائي مونديال قطر 2022، لمرتين على التوالي في نسخة 2018 و2022.

- Advertisement -

وكان المدرب فيتوريو بوزو مع إيطاليا في نسخة 1934 و1938، وكارلوس بيلاردو مع الأرجنتين في نسخة 1986 و1990، كما والمدرب فرانز بيكنباور مع ألمانيا في نسخة 1986 و1990.

المنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال قطر 2022

ونجح حامل اللقب المنتخب الفرنسي (الديوك)، بتجاوز نظيره المغربي بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين نظيفين دون مقابل، ووصوله إلى نهائي مونديال قطر 2022.

- Advertisement -

بينما يتبقى فرصة أخرى للمنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الذي قدم الأداء البطولة والمشرف للعرب وللكرة الأفريقية في كأس العالم 2022، لمواجهة كرواتيا، الذي فشل كذلك في الصعود إلى نهائي المونديال بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وتمكن أسود الأطلس المغربي من تحقيق الفوز على بلجيكا وكندا والبرتغال وإسبانيا، إلى جانب فرض التعادل السلبي بدون أهداف أمام الوصيف كرواتيا.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مونديال قطر 2022، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل)، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.

المصدروطن + صفحة المنتخب الفرنسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مبابي يعتذر من مُشجع في المدرجات فقد وعيه بعد اصطدام الكرة في وجهه (فيديو)

تقارير

حامل اللقب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على المغرب (شاهد)

مونديال قطر 2022

ضربة موجعة في صفوف المنتخب الفرنسي قبيل مواجهة المغرب

حياتنا

زوجة هاري كين توجه رسالة نارية بعد سقوط الإنجليز في المونديال (شاهد)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022

الهدهد

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

الهدهد

لقطات جديدة تظهر رفض لاعبي المنتخب الإنجليزي مصافحة كيليان مبابي(شاهد)

مونديال قطر 2022

لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي .. وهذا ما قالوا عنهم (فيديو)

مونديال قطر 2022

حامل اللقب فرنسا تُقصي إنجلترا بالثنائية وتتأهل إلى النصف النهائي (شاهد)

الهدهد

مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إبعاد الفنانة المصرية نادية كرم عن الكويت نهائياً لسبب غير متوقع!

مصادر حكومية قطرية تؤكد وقوف الإمارات وراء مؤامرة ضدها في البرلمان الأوروبي

كلمات ملهمة من مذيعة أرجنتينية لميسي في مقابلة بعد التأهل لنهائي المونديال (شاهد)

خليل البلوشي يفاجئ الملايين خلال مباراة المغرب وفرنسا ويقدم اعتذاراً للإمارات(شاهد)

مبابي يعتذر من مُشجع في المدرجات فقد وعيه بعد اصطدام الكرة في وجهه (فيديو)

جريمة في قطر وجثة تثير الذعر.. القاتل حاول إخفاء جريمته وهذا ما حدث

احتفاء إسرائيلي واسع بافتتاح أول متجر للمنتجات “الكوشر” في الإمارات

هذا ما فعله مبابي مع حكيمي لمواساته بعد خسارة المغرب.. فيديو

نكاية في ماكرون.. هتاف “الصلاة على النبي” يهز استاد البيت (فيديو)

احذر..هذا ما يحدث بجسمك عندما تنام على بطنك!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC