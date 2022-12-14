رسائل نارية من محمد الضيف للفلسطينيين والإسرائيليين في ذكرى انطلاقة حماس

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وطن – بثت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رسالة صوتية لقائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد محمد الضيف (أبو خالد)، وذلك خلال مهرجان انطلاقة الحركة الـ35.

وقال محمد الضيف في الرسالة: “يا أهلنا يا شعبنا يا تاج رؤوسنا يا رأس مالنا.. أنتم منا ونحن منكم.. عزكم عزنا ومجدكم مجدنا.. طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون، قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد”.

وأضاف: “يا أهل النصر ويا صنّاع التاريخ.. طاب جهادكم وأثمر غرسكم بعون الله.. سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين”.

خلال مهرجان الانطلاقة الـ 35 لحركة #حماس..

قائد هيئة أركان كتائب القسام #محمد_الضيف: "نقول للعدو ستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله". pic.twitter.com/LeseMKC4po — رضوان الأخرس (@rdooan) December 14, 2022

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وعاهد الضيف، الشعب الفلسطيني قائلا: “سنواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين”.

وتابع – مخاطبا قيادة العدو الإسرائيلي وجمهوره: “أيها الغرباء عن أرضنا .. لقد عجز أبناؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة على استئصال الشعب (الفلسطيني) أو طمس هويته”.

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واستكمل: “أنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذي لن يتأخر عنكم بإذن الله”.

إعلام العدو: بقي ساعة على مهرجان انطلاقة #حماس، ومع ذلك الحضور الجماهيري غير مسبوق، هل تريد حماس أن تبعث بهذه الحشود رسالة للحكومة الاسرائيلية الجديدة حول قوة حضورها الشعبي؟! pic.twitter.com/86RfNuYaWF — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) December 14, 2022

ودعا إلى توحد كل الرايات، والتئام كل الجبهات، وفتح كل الساحات، لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين وإعادتها إلى حضن الإسلام”.

وختم قائلا: “موعدنا وإياكم ساحات المجلس الأقصى محررا مطهرا بإذن الله تعالى.. وما ذلك على الله بعزيز”.

طال الانتظار يا أبا خالد، الصوت الذي يعرف طريقه جيداً لقلوب الفلسطينيين وكل الأحرار.. قائد الأركان أبو خالد الضيف في كلمة نادرة: "لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين"#محمد_الضيف pic.twitter.com/2ficC56ZVV — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) December 14, 2022

وجاءت الرسالة بمناسبة حلول الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ35

وشارك مئات آلاف الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ35، بساحة الكتيبة الخضراء في مدينة غزة، كما نُظمت فعاليات أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وتخلل المهرجان وصلات إنشادية وفقرات فنية وكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأخرى لرئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، إضافة لرسالة مهمة لكتائب الشهيد عز الدين القسام.

كلمة اسماعيل هنية

وقال هنية في كلمة مسجلة بثت خلال المهرجان: “جماهير شعبنا في الكتيبة الخضراء تؤكد الوفاء لدماء الشهداء ونبارك لشعبنا هذه الذكرى وهذا الثبات الأسطوري”.

وأضاف: “غزة ما زالت على العهد قابضة على الزناد تنتظر الوثبة الكبرى على الاحتلال لإزالته عن أرض فلسطين المباركة”.

وتابع: “نجدد لشعبنا ولأمتنا الالتزام والثبات على خط المقاومة والثوابت.. لا مقام للاحتلال على أرضنا وسنلتقي قريبًا في ساحات القدس”، وفق وكالة صفا.

وتحيي حركة حماس، في 14 ديسمبر من كل عام، ذكرى انطلاقتها عام 1987، على يد مجموعة مؤسسين هم الشيخ الشهيد أحمد ياسين، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي، والشهيد صلاح شحادة، والراحل محمد شمعة، والراحل إبراهيم اليازوري، وعبد الفتاح دخان، وعيسى النشار.