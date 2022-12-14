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خليل البلوشي يفاجئ الملايين خلال مباراة المغرب وفرنسا ويقدم اعتذاراً للإمارات(شاهد)

خليل البلوشي اعتذر عما تلفظ به خلال تعليقه على مباراة قطر والإمارات في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية عام2019.

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خليل البلوشي watanserb.com
خليل البلوشي

وطن- فاجأ المعلق الرياضي العُماني على شبكة “بي إن سبورت” وقنوات “الكاس” القطرية، خليل البلوشي، الملايين بتقديم اعتذاره للإمارات خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم والتي انتهت بفوز منتخب “الديوك” بهدفين نظيفين.

وخلال تغطيته لأحداث المباراة وبينما كانت هتافات الجماهير تهز أركان استاد “البيت”، قال “البلوشي” مخاطبا الإمارات:”في الدور نصف النهائي ولكن في بطولة أكبر وأمام حضور أكبر أقدم اعتذاري”.

وتابع خليل البلوشي قائلا: ” فوالله الذي لا إله إلا هو لم أقصد الإساءة في ذلك اليوم ولم أتعمده ولم احمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها”.

وأردف خليل البلوشي بالقول:” عفا الله عما سلف.. أنتم بلد التسامح والمسامح كريم(..) انتهت صفحة وطويت ونفتح صفحة جديدة بحول الله”.

وأوضح البلوشي أنه انتظر 3 سنوات لتقديم اعتذاره، من أجل أن يكون ذلك في الوقت المناسب، مُشيرًا إلى أنه استغل مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم لتقديم اعتذاره عن خطأ حدث في نصف الدور ولكن من بطولة كأس آسيا.

وجاء اعتذار خليل البلوشي عما بدر منه أثناء قيامه بالتعليق على مباراة قطر أمام الإمارات في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية عام 2019، حيث علّق على هدف لاعب القطري حسن الهيدوس قائلًا: “الهيدوس.. داس عليهم دوس”.

واعتبرت حينها الجماهير الإماراتية أن ذلك التعليق إهانة لهم ولمنتخب بلادهم، ليتعرض لحملة انتقادات عنيفة، ورغم اعتذاره حينها، لكنه انتظر 3 سنوات جديدة لتقديم اعتذاره مُجددًا لجماهير الأبيض الإماراتي.

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يشار إلى أن المنتخب القطري كان قد تُوج ببطولة كأس آسيا عام 2019 التي أُقيمت في الإمارات، لكنه ودّع منافسات كأس العالم هذا العام من الدور الأول.

مباراة المغرب وفرنسا

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره المنتخب المغربي 2-0 الأربعاء ليضرب موعداً مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وسجل كل من تيو هيرنانديز (5) وكولو مواني (79) هدفي منتخب الديوك.

ويلاقي المنتخب الفرنسي في النهائي يوم 18 ديسمبر/كانون أول الجاري منتخب الأرجنتين بينما سيلعب المنتخب المغربي أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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