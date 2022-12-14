حامل اللقب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على المغرب (شاهد)

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وطن- نجح منتخب فرنسا حامل اللقب من العبور إلى نهائي مونديال قطر 2022، على حساب المغرب، بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات نصف النهائي، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وأحرز حامل اللقب فرنسا الهدف الأول المبكر في الدقيقة ال5 عن طريق المدافع الفرنسي تيو هرنانديز، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

مباراة فرنسا ضد المغرب

كما وعزز المنتخب الفرنسي التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال79، عن طريق اللاعب البديل راندال كوكو، ليكون أسرع بديل يسجل هدفاً لصالح ديوك فرنسا بعد نزوله أرضية ملعب المباراة بأقل من دقيقة واحدة.

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وسيلتقي منتخب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، في نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ( استاد لوسيل).

المغرب ستلتقي أمام كرواتيا على تحديد المركز الثالث

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كما وسيواجه المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، أمام منافسه كرواتيا، السبت، من أجل تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد خليفة).

وشهدت المباراة الإثارة والقوة في مباراة فرنسا والمغرب، حيث وصلت عدد تسديدات ديوك فرنسا إلى 14 تسديدة، كما ووصل عدد تسديدات المنتخب المغربي إلى 8 تسديدات.

الديوك مستمرون في رحلة الدفاع عن اللقب 🐓 منتخب فرنسا إلى النهائي في مواجهة الأرجنتين 🇫🇷🔝@FrenchTeam | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/trEpnB0WRo — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 14, 2022

بينما تفوق أسود الأطلس المغربي الذي قدم الأداء المشرف للعرب وللقارة الأفريقية في البطولة العالمية، في الاستحواذ بنسبة 61%، على عكس حامل اللقب فرنسا وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 39%.

تشكيلة منتخب المغرب ضد فرنسا

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام حامل اللقب فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع المغرب (أسود الأطلس): أشرف حكيمي، جواد ياميق، نايف أكراد، غانم سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سفيان بوفال.

مركز الهجوم: يوسف النصيري (رأس حربة).

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب

ودخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان المباراة الصعبة. أمام نظيره منتخب المغرب، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: فاران، إبراهيما كوناتي، تيو هرنانديز، جول كوندي.

خط الوسط: أنطوان غريزمان، يوسف فوفانا، أوريلين تشواميني.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو.