الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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حامل اللقب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على المغرب (شاهد)

حامل اللقب فرنسا سيلتقي أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
منتخب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 على حساب المغرب watanserb.com
منتخب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 على حساب المغرب
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وطن- نجح منتخب فرنسا حامل اللقب من العبور إلى نهائي مونديال قطر 2022، على حساب المغرب، بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات نصف النهائي، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وأحرز حامل اللقب فرنسا الهدف الأول المبكر في الدقيقة ال5 عن طريق المدافع الفرنسي تيو هرنانديز، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

مباراة فرنسا ضد المغرب

كما وعزز المنتخب الفرنسي التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال79، عن طريق اللاعب البديل راندال كوكو، ليكون أسرع بديل يسجل هدفاً لصالح ديوك فرنسا بعد نزوله أرضية ملعب المباراة بأقل من دقيقة واحدة.

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وسيلتقي منتخب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، في نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ( استاد لوسيل).

المغرب ستلتقي أمام كرواتيا على تحديد المركز الثالث

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كما وسيواجه المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، أمام منافسه كرواتيا، السبت، من أجل تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد خليفة).

وشهدت المباراة الإثارة والقوة في مباراة فرنسا والمغرب، حيث وصلت عدد تسديدات ديوك فرنسا إلى 14 تسديدة، كما ووصل عدد تسديدات المنتخب المغربي إلى 8 تسديدات.

بينما تفوق أسود الأطلس المغربي الذي قدم الأداء المشرف للعرب وللقارة الأفريقية في البطولة العالمية، في الاستحواذ بنسبة 61%، على عكس حامل اللقب فرنسا وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 39%.

تشكيلة منتخب المغرب ضد فرنسا

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام حامل اللقب فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع المغرب (أسود الأطلس): أشرف حكيمي، جواد ياميق، نايف أكراد، غانم سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سفيان بوفال.

مركز الهجوم: يوسف النصيري (رأس حربة).

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب

ودخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان المباراة الصعبة. أمام نظيره منتخب المغرب، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: فاران، إبراهيما كوناتي، تيو هرنانديز، جول كوندي.

خط الوسط: أنطوان غريزمان، يوسف فوفانا، أوريلين تشواميني.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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