تفاعل واسع مع فيديو لشاب يقرأ القرآن في المطبخ ومفاجأة أخيه

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وطن – حاز مقطع فيديو، على نسبة مشاهدة كبيرة وانتشار واسع، على موقع تويتر، بعدما أظهر شاب يقرأ القرآن الكريم في المطبخ.

وفي الفيديو، ظهر الشخص الذي يلتقطه، للمطبخ بينما كان يجهز “الشاي”، وكان يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب جدا.

وكان التصوير يتم من الخلف، إلى أن التفت شاب يقرأ القرآن لشقيقه وهو يصوره، واستكمل التلاوة القرآنية.

مقطع حصد اعجاباً واسعاً : شاب يدخل على اخوه بالمطبخ وهو يقرأ القرآن❤️ pic.twitter.com/xhn19amu5o — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) December 13, 2022

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حقق هذا الفيديو، نسبة تفاعل كبيرة على موقع تويتر، وسط احتفاء بالشاب وصوته العذب.

وانبرى العديد من النشطاء في تشبيه هذا القارئ الشاب في صوته بالعديد من القراء الآخرين.

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فقد شبهه ناشط بصوت الشيخ معاذ الدويك.

فيما تحدث مغرد يُرجح أنه سعودي عن أن صوت الشاب قريب من ترتيل الشيخ حسن صالح.

قريب من ترتيل الشيخ حسن صالحhttps://t.co/F9aTAJhV1F — ❤️KSA❤️ (@AKM8AKM) December 13, 2022

وقال مغرد: “الله يعطيه الصحة والعافية يارب كل صبح اسمع له والله يجعلني من حفظة كتابه”.

الله يعطيه الصحة والعافية يارب كل صبح اسمع له والله يجعلني من حفظة كتابه — .أ (@ArwaHussin) December 14, 2022

وغرد آخر: “حتى لو هو تمثيل ما يخالف”.

حتى لو هو تمثيل مايخالف — ع م التويجري (@AMAtwaj) December 13, 2022

فردت عليه “سارة”: “بالعكس اشوفه جدا حلو ولطيف الله يثبت ايمانه يارب”.

بالعكس اشوفه جدا حلو ولطيف الله يثبت ايمانه يارب 🤍🤍 — ســٰـاراً…🤍 (@x_sara_2011) December 13, 2022

وكتبت ناشطة :”اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا …صوت جميل وفيه كمية خشوع تبارك الرحمن”.