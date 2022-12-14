الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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تفاعل واسع مع فيديو لشاب يقرأ القرآن في المطبخ ومفاجأة أخيه

نشطاء شبهوا صوته في قراءة القرآن الكريم بمشاهير المشايخ

كتب خالد السعدي
شاب يقرأ القرآن watanserb.com
شاب يقرأ القرآن الكريم في المطبخ بصوت عذب
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وطن – حاز مقطع فيديو، على نسبة مشاهدة كبيرة وانتشار واسع، على موقع تويتر، بعدما أظهر شاب يقرأ القرآن الكريم في المطبخ.

وفي الفيديو، ظهر الشخص الذي يلتقطه، للمطبخ بينما كان يجهز “الشاي”، وكان يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب جدا.

وكان التصوير يتم من الخلف، إلى أن التفت شاب يقرأ القرآن لشقيقه وهو يصوره، واستكمل التلاوة القرآنية.

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حقق هذا الفيديو، نسبة تفاعل كبيرة على موقع تويتر، وسط احتفاء بالشاب وصوته العذب.

وانبرى العديد من النشطاء في تشبيه هذا القارئ الشاب في صوته بالعديد من القراء الآخرين.

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فقد شبهه ناشط بصوت الشيخ معاذ الدويك.

فيما تحدث مغرد يُرجح أنه سعودي عن أن صوت الشاب قريب من ترتيل الشيخ حسن صالح.

وقال مغرد: “الله يعطيه الصحة والعافية يارب كل صبح اسمع له والله يجعلني من حفظة كتابه”.

وغرد آخر: “حتى لو هو تمثيل ما يخالف”.

فردت عليه “سارة”: “بالعكس اشوفه جدا حلو ولطيف الله يثبت ايمانه يارب”.

وكتبت ناشطة :”اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا …صوت جميل وفيه كمية خشوع تبارك الرحمن”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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