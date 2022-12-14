تسديدة طائشة وقوية من كيليان مبابي في وجه مشجع فرنسي.. شاهد ما فعله على الفور!

وطن- نشر الصحفي والإعلامي الرياضي الإيطالي، أدريانو ديل مونتي، مقطع فيديو يكشف تواضع وطيبة لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي“.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” فإنه وخلال عملية الإحماء التي سبقت انطلاق مباراة المنتخبين الفرنسي والمغربي على أرض استاد البيت للتأهل للدور النهائي في بطولة كأس العالم في قطر، وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي ضربة بدون قصد لمشجع فرنسي بعد ان ارتطمت تسديدة طائشة في وجهه.

وأظهر الفيديو أن المشجع الفرنسي قد عانى بشدة من أثر ارتطام الكرة في وجهه، حيث بدا مغشيا عليه، فيما كان من حوله من المشجعين يمسكون به خشية السقوط على الأرض.

Kylian Mbappe apologising to a fan, after hitting him with a ball in the warmup. 💙🇫🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8mDWkQC14U — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 14, 2022

ووفقا للفيديو، فقد شاهد نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ما حدث مع المشجع، ليترك أرض الملعب ويتوجه نحو المشجع ليطمئن عليه، حيث قام بالتربيت عليه للتأكد من أنه على ما يرام مقدما له الاعتذار ليدرك المشجعون للاحقا محاولة للاعتذار.

وأظهر الفيديو، أن المشجع طمئن كيليان مبابي عليه، حيث شد على ذراعه ليوحي إليه أنه بخير، قبل أن يتركه “مبابي” عائدا إلى أرض الملعب.

يشار إلى ان نجم باريس سان جرمان يشترك حاليا في صدارة الهدافين في كأس العالم 2022، بالمساواة مع زميله في الفريق ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم في قطر

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

وسجل المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف التقدم لمنتخب “الديوك” مبكرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد “البيت” بمدينة الخور القطرية.

وسيكون منتخب فرنسا على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أول أمس الثلاثاء، في استاد “لوسيل“.

مواجهة بين المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث

وسيكتفي منتخب المغرب بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال “روسيا 2018”.