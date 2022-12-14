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تسديدة طائشة وقوية من كيليان مبابي في وجه مشجع فرنسي.. شاهد ما فعله على الفور!

كيليان مبابي في صدارة الهدافين في كأس العالم 2022 مع ليونيل ميسي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كيليان مبابي watanserb.com
كيليان مبابي

وطن- نشر الصحفي والإعلامي الرياضي الإيطالي، أدريانو ديل مونتي، مقطع فيديو يكشف تواضع وطيبة لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي“.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” فإنه وخلال عملية الإحماء التي سبقت انطلاق مباراة المنتخبين الفرنسي والمغربي على أرض استاد البيت للتأهل للدور النهائي في بطولة كأس العالم في قطر، وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي ضربة بدون قصد لمشجع فرنسي بعد ان ارتطمت تسديدة طائشة في وجهه.

وأظهر الفيديو أن المشجع الفرنسي قد عانى بشدة من أثر ارتطام الكرة في وجهه، حيث بدا مغشيا عليه، فيما كان من حوله من المشجعين يمسكون به خشية السقوط على الأرض.

ووفقا للفيديو، فقد شاهد نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ما حدث مع المشجع، ليترك أرض الملعب ويتوجه نحو المشجع ليطمئن عليه، حيث قام بالتربيت عليه للتأكد من أنه على ما يرام مقدما له الاعتذار ليدرك المشجعون للاحقا محاولة للاعتذار.

وأظهر الفيديو، أن المشجع طمئن كيليان مبابي عليه، حيث شد على ذراعه ليوحي إليه أنه بخير، قبل أن يتركه “مبابي” عائدا إلى أرض الملعب.

يشار إلى ان نجم باريس سان جرمان يشترك حاليا في صدارة الهدافين في كأس العالم 2022، بالمساواة مع زميله في الفريق ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم في قطر

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

وسجل المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف التقدم لمنتخب “الديوك” مبكرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول.
وأضاف المهاجم البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد “البيت” بمدينة الخور القطرية.

وسيكون منتخب فرنسا على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أول أمس الثلاثاء، في استاد “لوسيل“.

مواجهة بين المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث

وسيكتفي منتخب المغرب بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال “روسيا 2018”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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