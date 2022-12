تسديدة طائشة وقوية من كيليان مبابي في وجه مشجع فرنسي.. شاهد ما فعله على الفور!

وطن- نشر الصحفي والإعلامي الرياضي الإيطالي، أدريانو ديل مونتي، مقطع فيديو يكشف تواضع وطيبة لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي“.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” فإنه وخلال عملية الإحماء التي سبقت انطلاق مباراة المنتخبين الفرنسي والمغربي على أرض استاد البيت للتأهل للدور النهائي في بطولة كأس العالم في قطر، وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي ضربة بدون قصد لمشجع فرنسي بعد ان ارتطمت تسديدة طائشة في وجهه.

وأظهر الفيديو أن المشجع الفرنسي قد عانى بشدة من أثر ارتطام الكرة في وجهه، حيث بدا مغشيا عليه، فيما كان من حوله من المشجعين يمسكون به خشية السقوط على الأرض.

Kylian Mbappe apologising to a fan, after hitting him with a ball in the warmup. 💙🇫🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8mDWkQC14U

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 14, 2022