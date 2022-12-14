الكاميرات تلتقط “ميسي” في أثناء قيامه بحركة خادشة للحياء في مباراة الأرجنتين وكرواتيا(شاهد)

- Advertisement -

وطن– شعر مشاهدو بطولة كأس العالم في قطر بالحيرة، بعد أن توقفت كاميرات التلفزيون على مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وهو “يحكّ” أعضاءه الخاصة في أثناء فوز الأرجنتين على كرواتيا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنه عند ظهوره ركّزت الكاميرات التلفزيونية حتمًا على النجم الأرجنتيني، وتمامًا كما فعلوا، قرر “ميسي” إثارة حكة في مناطقه السفلية، لكي يشاهدها الملايين في المنزل.

ومع دخول كاميرات التلفزيون في اللحظة الحرجة، سرعان ما علّق المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي.

سخرية المعلقين مما فعله “ميسي”

- Advertisement -

كتب أحدهم: “لماذا قاموا بالتكبير على ميسي وهو يلعب بالكرات، أشعر بعدم الارتياح إلى حد ما”.

وأضاف الثاني: “كان علينا فقط مشاهدة ميسي وهو يخدش كراته لمدة 10 ثوانٍ على الهواء مباشرة”.

وقال مستخدم ثالث على تويتر مازحاً: “تسديدة اجبارية لميسي وهو يخدش كراته من زوايا مختلفة”.

- Advertisement -

بينما سأل رابع: “لماذا قاموا بالتكبير في ميسي وهم يخدش كراته؟”

ومع ذلك، بدا أنّ شخصًا آخر يستمتع بذلك، عندما غرد: “إن اللقطة المقربة لليونيل ميسي وهو يخدش كراته يجب أن تكون أبرز أحداث كأس العالم هذه في رأيي”.

وقال مشجع آخر ساخرًا: “المصورون يقدمون يصورون ميسي من ثلاث زوايا مختلفة وهو يخدش كراته. هذا ما تدور حوله كرة القدم”.

وأضاف آخر: “شكرًا لك غرفة التحكم في كأس العالم على منحنا زوايا متعددة لتقريب ميسي وهو يحك نفسه. تلفزيون حيوي”.

تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم في قطر

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين الى نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره الكرواتي وصيف 2018 بنتيجة كبيرة 3-صفر، الثلاثاء على ملعب لوسيل في نصف نهائي النسخة الـ22 المقامة في قطر.

وبمؤازرة حشد كبير من الجمهور الأرجنتيني ما جعل الممتخب الأرجنتيني يشعر وكأنه يلعب على أرضه في ملعب بلغ عدد الحاضرين فيه 88996 متفرجاً، حسم “المضيف” اللقاء في الشوط الأول بفضل هدفي ميسي (34 من ركلة جزاء) وخوليان ألفاريس (39) الذي قضى على أي أمل لكرواتيا بالعودة بتسجيله الهدف الثالث أيضاً بتمريرة من قائده ميسي (69).

وعاد الطرفان بالذاكرة الى مونديال 2018 حين تواجها في دور المجموعات، ووقتها حققت كرواتيا فوزاً بثلاثية نظيفة على العملاق الأمريكي الجنوبي بثلاثية نظيفة.