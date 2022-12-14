الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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القصة الكاملة لوفاة حارس أمن في استاد لوسيل.. سقوط مفزع وتعليق ناري من شقيقته

قطر تعهدت بضمان تلقي أسرته كل مستحقاته

كتب خالد السعدي
وفاة حارس أمن في استاد لوسيل watanserb.com
وفاة حارس أمن في استاد لوسيل
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وطن- أثيرت حالة من الصدمة والحزن، بعد وفاة حارس أمن خلال تأدية عمله باستاد لوسيل ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وسقط الحارس من الدور الثامن، ما تعرض بسببه إلى كسور في الوجه والحوض، وتم نقله إلى المستشفى، وظل فاقدا للوعي لمدة ثلاثة أيام حتى تم الإعلان عن وفاته.

والحارس يُدعى نجاو كيبو، وسقط داخل ستاد لوسيل بعد نهاية المباراة التي جمعت منتخبي الأرجنتين وهولندا ضمن الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

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وقالت تقارير أوروبية، إن الحارس يحمل الجنسية الكينية ويبلغ من العمر 24 عاما، وقد تطوّع من أجل المساعدة في تنظيم كأس العالم بقطر، منذ أكثر من عام.

بيان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن وفاة الحارسس

يأتي هذا فيما أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بيانا أكدت فيه وفاة حارس الأمن الكيني “نجاو كيبو” بعد سقوطه من الطابق الثامن باستاد لوسيل، يوم السبت الماضي.

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وقالت اللجنة إن الحارس تعض لسقوط خلال قيامه بعمله يوم السبت، وحضرت الفرق الطبية بالاستاد إلى مكان الحادث على الفور، وقدمت للمصاب العلاج الأولي، قبل نقله في سيارة إسعاف إلى وحدة .

وأشارت إلى أنه جرى إبلاغ ذوي الفقيد بالوفاة، معبرة عن خالص التعازي في هذا المصاب الأليم

وبحسب البيان، تواصل الجهات الأمنية ومنظمو البطولة، التحقيقات العاجلة حول الظروف التي أدت إلى سقوط حارس الأمن.

كما تعهدت اللجنة بتقديم كل المعلومات ونتائج التحقيقات فور توفرها، كما سيتم العمل على ضمان تلقي أسرة الفقيد كل مستحقاته.

الاتحاد الدولي حزين على وفاة الحارس

بدوره، عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن حزنه العميق لوفاة حارس الأمن الكيني في مونديال قطر 2022، مؤكدا أنه سيضمن دفع “جميع المستحقات والأموال المستحقة” لعائلته.

وقال الـ”فيفا”: “نشعر بحزن عميق عندما علم بوفاة جون نجاو كيبو، حارس الأمن الذي كان يعمل في استاد لوسيل، نتيجة للإصابات التي تعرض لها في حادث وقع يوم 10 ديسمبر 2022، أفكارنا وتعاطفنا مع أحبائه في هذا الوقت الحزين”، كما نقلت شبكة “cnn“.

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وأضاف الاتحاد الدولي أنه لا يزال على اتصال دائم بالسلطات المحلية القطرية، التي تحقق في الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.

وأشار إلى أنه سيعمل مع نظرائه القطريين لضمان حصول عائلة العامل المتوفى على جميع المستحقات والمبالغ المالية المستحقة.

شقيقة الحارس تعلق

عائليا، قالت آن وانجيرو شقيقة العامل، إن صاحب العمل أبلغ أسرة العامل المهاجر يوم السبت بأن جون نجوي كيبو سقط من الطابق الثامن من الاستاد أثناء أدائه لواجبه.

وأضافت: “نحن نريد العدل. نريد أن نعرف سبب وفاته. لم يرسلوا إلينا أبدا صورة لإظهار المكان الذي سقط منه أو يعطونا أي معلومات أخرى”.

المصدرتويتر، شبكة cnn، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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