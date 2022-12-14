إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

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وطن– بدت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول وكأنها تجاوزت حزن قلبها الكرواتي، حيث كانت ترتدي زيًا لافتًا للنظر في نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.

دولة صغيرة ذات قلب كبير

نشرت نول، التي اشتهرت في بداية البطولة بأزيائها الجريئة، رسالةً مؤثرة بعد خسارة منتخب كرواتيا، مساء الثلاثاء.

وانتقدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا الحَكم. وأشادت بكرواتيا، ووصفتها بأنها “دولة صغيرة ذات قلب كبير” بعد لوكا مودريتش ورفاقه. خسر 3-0 أمام ليونيل ميسي من الأرجنتين.

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ولكن ظهرت نول على وجه شجاع وهي تواصل كأس العالم المذهل، من خلال خوضها مباراة نصف النهائي الثانية بين فرنسا والمغرب.

تخلّت عن الأحمر والأبيض

بعد أن تخلّت عن ملابسها المعتادة ذات الطابع الكرواتي، أظهرت نول شكلها المذهل في فستان أسود ضيق -مع خط رقبة متدلٍّ- بينما كانت تضع على شفتيها أحمر الشفاه وتنظر نحو الكاميرا.

وكانت الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال كرواتيا ستُعجب بما رأته من فرنسا، عندما حجزت مكانها في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين على حساب المغرب.

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وأحرز حامل اللقب فرنسا الهدفَ الأول المبكر في الدقيقة الــ5 عن طريق المدافع الفرنسي تيو هرنانديز، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

كما عزّز المنتخب الفرنسي التقدّم في النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ79، عن طريق اللاعب البديل راندال كوكو، ليكونَ أسرع بديل يسجّل هدفاً لصالح ديوك فرنسا بعد نزوله أرضية ملعب المباراة بأقل من دقيقة واحدة.

نظرة أخيرة

بينما حرمت الأرجنتين كرواتيا من الحصول على مكان في ما كان يمكن أن يكون ثاني نهائي لها على التوالي في نهائيات كأس العالم. سيتمكن المشجعون على الأقل من إلقاء نظرة على إيفانا للمرة الأخيرة.

من المرجح أن تكون ملكة جمال كرواتيا حاضرة في مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب يوم السبت. يأمل المشجعون أن ترتدي ايفانا زيًا مميزاً آخر للمباراة. كما هو معتاد طوال البطولة.

واجهت إيفانا مشاكل قبل مواجهة كرواتيا في ربع النهائي ضد البرازيل، عندما أوقفها الأمن بينما كانت ترتدي أحد أزيائها الضيقة.

لحسن الحظ، لم يحدث شيء من المشاجرة، وبقيت نول في الملعب لمشاهدة فوز كرواتيا الدراماتيكي على البرازيل.

الجمهور سعيد

تدافع نول عن اختيارها للأزياء، في أثناء ظهورها في برنامج بيرس مورغان.

وقالت: “أنا مندهشة وسعيدة للغاية من الطريقة التي احترم بها الجمهور ملابسي في قطر. لم أتلق أي ردود فعل سيئة حتى الآن ، ولا حتى رد فعل واحد. لقد التقطت صورًا مع الكثير من الأشخاص ويبدو أن الجميع سعداء برؤيتي”.

وأكدت نول، “عندما جئت إلى هنا ، سألت السكان المحليين عن القواعد. وقالوا إن بإمكاني ارتداء ما أرتديه عادة لأنهم يضعون قواعد خاصة لكأس العالم. لهذا السبب أرتدي هذه الأزياء”.