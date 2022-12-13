نجم المنتخب المغربي مطلوب في برشلونة

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة في التعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، أحد أكثر المفاجآت السارة لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 قطر.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع لاعب مميز في خط وسط الفريق الكتالوني، حيث أن الأهداف كانت التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا والألماني إيلكاي غوندوغان، لكن من الصعب التعاقد معهما بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

مفاوضات برشلونة مع عز الدين أوناحي

وأردفت الصحيفة، ” نادي برشلونة سيحاول التعاقد مع عز الدين أوناحي، أحد المفاجآت التي لفت أنظار كبرى الأندية في أوروبا بعد أدائه بمونديال قطر 2022، بالإضافة إلى إثارة إعجابه من قبل مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي بعد إقصائه من قبل المغرب”.

"أوناحي مفاجأة البطولة، وحكيم زياش لاعب استثنائي" وليد الركراكي يتحدث بعد الفوز التاريخي على إسبانيا 🗣️ إنريكي أيضًا تفاجئ بمستوى عز الدين صاحب الرقم 8 🇲🇦#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aI9U8vyELU — GOAL Arabia (@GoalAR) December 7, 2022

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كما وأضافت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، ” صفحة التعاقد مع المغربي أوناحي، ستكون تكلفتها منخفضة لبرشلونة. لكن المشكلة لن تكون في قيمة الصفقة، بل في الراتب الذي سيطلبه اللاعب”.

ولفت النجم المغربي عز الدين أوناحي. لاعب وسط أسود الأطلس المغربي، أنظار الجميع في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

رحيل عز الدين أوناحي عن أنجيه الفرنسي

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من جهته، علق رئيس نادي أنجيه سعيد شعبان على اهتمام النوادي الأوروبية بالتعاقد مع المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال، في تصريح له عبر إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية الدولية، ” تلقينا العديد من الاتصالات للاستفسار عن الدوليين المغربيين”.

سعيد شعبان رئيس نادي #أنجيه الفرنسي: من الصعب الإبقاء على عز الدين #أوناحي وسفيان #بوفال بعد تألقهما في البطولة وفخورون بتواجد بوجود اثنين من لاعبي النادي في نصف نهائي المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/OT7ahBJU6S — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022

وتابع رئيس نادي أنجيه شعبان، ” لا يمكن أن نمنع أي لاعب يريد الرحيل عن النادي. كما أنني فخور لوجود اثنين من لاعبي النادي في صفوف المنتخب المغربي بنصف نهائي كأس العالم 2022″.

لويس انريكيه " لقد تفاجأت بسرور باللاعب رقم 8 " 🔥🔥 انريكيه يتحدث بإعجاب عن عز الدين اوناحي 🇲🇦🫡 pic.twitter.com/1YNs3LDwSg — أبو خالد (@2bu5aled) December 7, 2022

كما واستكمل الجزائري سعيد شعبان، ” لا أنسى قائد المنتخب المغربي رومان سايس. الذي سبق له وأن لعب في نادي أنجيه، الذي يلعب حالياً مع نادي بشكتاش التركي”.

عز الدين أوناحي والقيمة السوقية

ووفق موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في الإحصائيات برياضة كرة القدم، ” تبلغ قيمة أوناحي مع بداية شهر نوفمبر الماضي، 3.5 -4 مليون يورو. كما أن سفيان بوفال يبلغ قيمته السوقية 8 ملايين يورو”.

🎥 شــاهد | النجم البرازيلي 🇧🇷 السابق ريكاردو كاكا المحلل الفني في قنوات beIN SPORTS يعبر عن ذهوله وانبهاره بالأداء الذي قدمه منتخب المغرب 🇲🇦 مشيدا بالجودة التي يتميز بها اللاعب المغربي عز الدين أوناحي pic.twitter.com/WDXa2D1Jtp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 11, 2022

يذكر بأن المنتخب المغربي سيلتقي أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد البيت). لحسم المتأهل منهما إلى نهائي البطولة العالمية، والتي من المقرر إقامتها الأسبوع القادم.