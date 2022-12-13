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مونديال قطر 2022

نجم المنتخب المغربي مطلوب في برشلونة

برشلونة يُفكر في التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي

كتب فارس أبو شيحة
نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي watanserb.com
نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة في التعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، أحد أكثر المفاجآت السارة لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 قطر.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع لاعب مميز في خط وسط الفريق الكتالوني، حيث أن الأهداف كانت التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا والألماني إيلكاي غوندوغان، لكن من الصعب التعاقد معهما بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

مفاوضات برشلونة مع عز الدين أوناحي

وأردفت الصحيفة، ” نادي برشلونة سيحاول التعاقد مع عز الدين أوناحي، أحد المفاجآت التي لفت أنظار كبرى الأندية في أوروبا بعد أدائه بمونديال قطر 2022، بالإضافة إلى إثارة إعجابه من قبل مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي بعد إقصائه من قبل المغرب”.

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كما وأضافت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، ” صفحة التعاقد مع المغربي أوناحي، ستكون تكلفتها منخفضة لبرشلونة. لكن المشكلة لن تكون في قيمة الصفقة، بل في الراتب الذي سيطلبه اللاعب”.

ولفت النجم المغربي عز الدين أوناحي. لاعب وسط أسود الأطلس المغربي، أنظار الجميع في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

رحيل عز الدين أوناحي عن أنجيه الفرنسي

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من جهته، علق رئيس نادي أنجيه سعيد شعبان على اهتمام النوادي الأوروبية بالتعاقد مع المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال، في تصريح له عبر إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية الدولية، ” تلقينا العديد من الاتصالات للاستفسار عن الدوليين المغربيين”.

وتابع رئيس نادي أنجيه شعبان، ” لا يمكن أن نمنع أي لاعب يريد الرحيل عن النادي. كما أنني فخور لوجود اثنين من لاعبي النادي في صفوف المنتخب المغربي بنصف نهائي كأس العالم 2022″.

كما واستكمل الجزائري سعيد شعبان، ” لا أنسى قائد المنتخب المغربي رومان سايس. الذي سبق له وأن لعب في نادي أنجيه، الذي يلعب حالياً مع نادي بشكتاش التركي”.

عز الدين أوناحي والقيمة السوقية

ووفق موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في الإحصائيات برياضة كرة القدم، ” تبلغ قيمة أوناحي مع بداية شهر نوفمبر الماضي، 3.5 -4 مليون يورو. كما أن سفيان بوفال يبلغ قيمته السوقية 8 ملايين يورو”.

يذكر بأن المنتخب المغربي سيلتقي أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد البيت). لحسم المتأهل منهما إلى نهائي البطولة العالمية، والتي من المقرر إقامتها الأسبوع القادم.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو + مونت كارلو + ترانسفير ماركت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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