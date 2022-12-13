ميا خليفة تكشف أسماء لاعبين كرة القدم المفضلين لديها وأسبابها الصادمة لاختيارهم! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- كشفت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة السبب الغريب الذي جعل نجم كرة القدم الأسترالية آرون موي أحد لاعبي كرة القدم المفضلين لديها.

يتصدر الأيقونة العالمية وأسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام قائمة ميا خليفة المفضلة.

ويأتي في المركز الثاني الفرنسي المتقاعد زين الدين زيدان.

خيارها الأول موي

- Advertisement -

صعد موي ، 32 عامًا ، أيضًا إلى منصة التتويج – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفترة التي قضاها مع هدرسفيلد تاون في البطولة والدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2017 و 2020 – حيث قيل إنه لفت انتباه ميا خليفة.

ثم وصفت ميا خليفة بشكل غريب موي – الذي لعب دور البطولة مع أستراليا في كأس العالم في قطر – كأحد أفضل اختياراتها بسبب تشابهه ” مع نجم الدوري الاميركي للمحترفين كاواي ليونارد.

قالت ميا خليفة البالغة من العمر 29 عامًا في مقابلة عادت إلى الظهور مؤخرًا: “آرون موي مثل كاواي ليونارد في كرة القدم”.

- Advertisement -

وتابعت: “إنه يتصرف مثله – إنه خجول نوعًا ما من الكاميرا ، إنه أحمق قليلاً لكنك لا تلاحظ الأمر أبداً”.

وأضافت ميا: “لا أعرف ، يذكرني به (ليونارد) ، يبدو أنه رجل لطيف.”

بيكهام خيار واضح وزيدان شرير

خليفة – التي ولدت في لبنان واشتهرت في عام 2014 بعد ارتدائها الحجاب عندما صورت فيلمًا للبالغين – كشفت أن بيكهام كان اختيارًا واضحًا “لأنها كانت فتاة”.

سخرت ميا من صوته عالي النبرة قبل أن تقول إن زيدان كان شريرًا في عينيها. وذلك بعد ضربة رأسه على المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006.

في غضون ذلك ، عاد موي إلى منصبه في النادي مع اسكتلندا مع سلتيك. مع استئناف رئاسة الوزراء في نهاية هذا الأسبوع.

يتفوق رجال أنجي بوستيكوجلو بتسع نقاط عن منافسه اللدود رينجرز ، بعد أن سجلوا 50 هدفًا في 15 مباراة فقط.

ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من نجوم كرة القدم الآخرين. بما في ذلك ناثانيال أتكينسون وكي روليز وكاميرون ديفلين (هارتس) وعزيز بهيش (دندي يونايتد) والنجم الصاعد كيانو باكوس (سانت ميرين).

أبدى باكوس لاعب وسط ويسترن سيدني واندرارز السابق ، 24 عامًا ، إعجابه بكأس العالم. ومن المتوقع أن يحسم انتقاله إلى مكان آخر في يناير.