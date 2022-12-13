مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم بجودة عالية

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم بشغف، في قمة منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022.

وستذاع مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس) المفتوحة بالمجان، لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا، حتى نهاية البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت

ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين بث مباشر يلا شوت اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

معلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا

- Advertisement -

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

موعدنا الليلة باذن الله مع مواجهة الأرجنتين وكرواتيا ، بين الفنان ميسي والعازف مودريتش من أجل بلوغ نهائي كاس العالم فيفا قطر 2022 pic.twitter.com/KNIih7W6Vc — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 13, 2022

كما وسيعلق على ذات المباراة، على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق البحريني خالد الحدي والمصري علي محمد علي.

توقيت مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

- Advertisement -

وستنطلق المباراة بين كلا المنتخبين، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

Agradecemos a @MashreqTweets nuestro sponsor regional, el video en apoyo para nuestro siguiente desafío. Masherq Bank, levántate todos los días! #RiseEveryDay #MashreqBank #FifaWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/SglxdZ0pi7 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 13, 2022

كما وستكون المواجهة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر. فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا المنتخبين في نصف نهائي البطولة العالمية بنسختها ال22.

#SelecciónMayor Último entrenamiento de la Selección Argentina antes de enfrentarse a Croacia 📋 https://t.co/f9b7d3kaFX pic.twitter.com/9QVpYDVoQ3 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 12, 2022

نصف نهائي كأس العالم 2022

وتأهل منتخب الأرجنتين على حساب طواحين هولندا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثنائية لكليهما.

كما ونجح الوصيف كرواتيا في إقصاء منتخب البرازيل (السيليساو)، من دور ال8 كأس العالم 2022، بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

يذكر بأن المتأهل من مباراة الأرجنتين وكرواتيا، سيلتقي أمام المتأهل من مباراة المغرب وفرنسا، في نهائي مونديال كأس العالم 2022، الأحد.