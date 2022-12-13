الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم بجودة عالية

منافسات نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم بشغف، في قمة منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022.

وستذاع مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس) المفتوحة بالمجان، لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا، حتى نهاية البطولة العالمية.

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معلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا

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ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

كما وسيعلق على ذات المباراة، على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق البحريني خالد الحدي والمصري علي محمد علي.

توقيت مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

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وستنطلق المباراة بين كلا المنتخبين، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون المواجهة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر. فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا المنتخبين في نصف نهائي البطولة العالمية بنسختها ال22.

نصف نهائي كأس العالم 2022

وتأهل منتخب الأرجنتين على حساب طواحين هولندا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثنائية لكليهما.

كما ونجح الوصيف كرواتيا في إقصاء منتخب البرازيل (السيليساو)، من دور ال8 كأس العالم 2022، بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

يذكر بأن المتأهل من مباراة الأرجنتين وكرواتيا، سيلتقي أمام المتأهل من مباراة المغرب وفرنسا، في نهائي مونديال كأس العالم 2022، الأحد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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