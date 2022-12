مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم بجودة عالية

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم بشغف، في قمة منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022.

وستذاع مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس) المفتوحة بالمجان، لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا، حتى نهاية البطولة العالمية.

ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين بث مباشر يلا شوت اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

كما وسيعلق على ذات المباراة، على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق البحريني خالد الحدي والمصري علي محمد علي.

وستنطلق المباراة بين كلا المنتخبين، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون المواجهة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر. فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا المنتخبين في نصف نهائي البطولة العالمية بنسختها ال22.

وتأهل منتخب الأرجنتين على حساب طواحين هولندا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثنائية لكليهما.

