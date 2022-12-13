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لم تكن كلارا شيا.. مفاجأة حول هوية الفتاة التي كانت في منزل بيكيه قبل انفصاله عن شاكيرا!

أحدث المعلومات المتعلقة بالتواريخ التي دخلت فيها كلارا شيا حياة الرياضي قد غيرت التقويم العاطفي لكليهما

كتب رفيف عبدالله
لم تكن كلارا شيا.. مفاجأة حول هوية الفتاة التي كانت في منزل بيكيه قبل انفصاله عن شاكيرا! watanserb.com
بيكيه
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وطن– غادر جيرارد بيكيه منزل العائلة الذي كان يتشاركه مع شاكيرا. في في 17 نوفمبر 2020، ليعيش حياة جديدة مع صديقته كلارا شيا.

التقاها في بار

في ذلك الوقت ، لم يكن معروفًا بعد وجود الشابة التي التقى بها في بار La Traviesa ، حيث عملت كمنظمة للحدث.

كانت الشائعات الوحيدة التي كانت موجودة لبعض الوقت هي أن القصة العاطفية مع شاكيرا لم تكن ناجحة. الصحفيتان لورينا فاسكيز ولورا فا هما من نشرتا الخبر في “El Periódico”.

شاكيرا وبيكيه
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في يونيو ، أكد لاعب برشلونة والمغنية الكولومبية الخبر. وأرسلوا البيان حيث أكدوا أنهما يبحثان عن الأفضل لأطفالهما ويطلبان الاحترام.

بيكيه في منزل شاكيرا لأول مرة منذ الانفصال.. هذا ما حدث في الداخل!

التسلسل الزمني

كان من الصعب تعديل التسلسل الزمني الدقيق للحب وحسرة القلب. لأن الأبطال لم يعلنوا تلك الأوقات على الملأ. هم فقط يعرفون الواقع مع تواريخ محددة للخلافات. سيكون هذا ملخصًا للانفصال الذي تم الإعلان عنه بالنسبة للكثيرين.

قبل شهرين وقعوا اتفاقية الانفصال حيث أقيمت على أساس الأطفال واحتياجاتهم.

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منذ تلك اللحظة بدا أن القصة لم تعد لها رحلة أخرى. لكن الأمر لم يكن على هذا النحو.

لم ينفصلا!

انتشرت شائعات الأسبوع الماضي عن انفصال محتمل بين بيكيه وكلارا شيا. ولم يكن هذا الخلاف موجودًا ، كما أكدت المصادر المباشرة لفانييتاتيس ، مؤكدة عدم وجود شروخ.

يقول المصدر: “لا أعرف من أين أتت الأخبار ، لكن لا ولا. لم ينفصلا ، ما زالا معًا. كل شيء كما كان من قبل. لا شيء من أزمة أو مواضيع غريبة ”.

كلارا شيا وجيرارد بيكيه ، عند وصولهم إلى مكاتب كوزموس

يوم الجمعة ، أكملت الصحفية أدريانا دورونسورو المعلومات بصور رحلة الزوجين إلى براغ برفقة مارك بيكيه وصديقته.

ليست شاكيرا

ويبدو أن أحدث المعلومات المتعلقة بالتواريخ التي دخلت فيها كلارا شيا حياة الرياضي قد غيرت التقويم العاطفي لكليهما.

وفي مقطع فيديو بثه السبت على موقع “سوشيالايت” ، ظهر بيكيه وهو يتحدث مع صديقه إيباي يانوس عبر قناته على يوتيوب.

ظهرت صور لكلارا شيا في منزل بيكيه عندما كان لا يزال مع شاكيرا

لا شيء خارج عن المألوف في هذه الاتصالات حيث يمكنك رؤية جزء من المنزل الذي شاركه في ذلك الوقت ، أغسطس 2020 ، مع شاكيرا.

شابة شقراء

لم تظهر شاكيرا لأنها كانت في جولة وبدلاً من ذلك شوهدت شابة صغيرة ذات شعر أشقر ولياقة بدنية يمكن أن تكون مثل كلارا شيا في الخلفية.

قامت الصور بتفكيك التواريخ التي تم اعتبارها حتى تلك اللحظة ، وبالتالي يمكن أن تجعل المرء يشك في أن العلاقة كانت من قبل ذلك بكثير.

لكن هذه الصور أيضًا لا علاقة لها بكلارا لأنها لم تكن هي. في الواقع ، لم تكن موجودة في حياة بيكيه في تلك التواريخ وكانت موجودة في تلك التي نشرها Vanitatis.

زوجة صديقه

الواقع مختلف ،إنها آنا تورمو. تعمل في كوزموس وهي زوجة أحد أفضل أصدقاء جيرارد ، والذي كان أيضًا في المنزل.

تزوجت من ألبرت بيدريت في سبتمبر وهما جزء من مجموعة بيكيه المقربة .

في الواقع ، كان أول ظهور علني لبيكيه وكلارا شيا ، حيث تم تصويرهما. في الحفل الذي أقيم في مزرعة Más Terrats ، في Costa Brava ، ومنذ ذلك الحين أصبحا عاشقين رسميين.

المصدرVanitatis- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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