كيفن هارت في مصر لأول مرة والشعب: “غير مرحب بك”.. لماذا؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تصدر اسم النجم الكوميدي العالمي، كيفن هارت، محركات البحث، بعد كشفه عن عرض “ستاند أب كوميدي” الأول له في مصر.

وكشف الأمريكي كيفن هارت عبر حسابه على “تويتر”، عن تقديمه عرض “ستاند أب كوميدي” في مصر ضمن جولته العالمية “”Reality Check”.

وجاء في تغريدة كيفن هارت: “متحمس جداً للإعلان أنني سأحضر إلى القاهرة بمصر في عام 2023 لأول مرة على الإطلاق”.

CAIRO!! Tickets are on sale now for my Reality Check tour 21 February 2023! Get tickets here: https://t.co/vCJOWzk6qq pic.twitter.com/YxHMGzGxhQ

— Kevin Hart (@KevinHart4real) December 13, 2022