كيفن هارت في مصر لأول مرة والشعب: “غير مرحب بك”.. لماذا؟ (شاهد)

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وطن– تصدر اسم النجم الكوميدي العالمي، كيفن هارت، محركات البحث، بعد كشفه عن عرض “ستاند أب كوميدي” الأول له في مصر.

متحمس جداً

وكشف الأمريكي كيفن هارت عبر حسابه على “تويتر”، عن تقديمه عرض “ستاند أب كوميدي” في مصر ضمن جولته العالمية “”Reality Check”.

وجاء في تغريدة كيفن هارت: “متحمس جداً للإعلان أنني سأحضر إلى القاهرة بمصر في عام 2023 لأول مرة على الإطلاق”.

CAIRO!! Tickets are on sale now for my Reality Check tour 21 February 2023! Get tickets here: https://t.co/vCJOWzk6qq pic.twitter.com/YxHMGzGxhQ — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 13, 2022

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إلغاء حفل كيفن هارت

لكن المفاجأة أن إعلان كيفن هارت قوبل بحملة مضادة من بعض النشطاء المصريون تحت هاشتاج #إلغاء_حفل_كيفن_هارت.

وحاول النشطاء إيصال رسالة إلى كيفن هارت، مفادها أنه “غير مرحب بك في مصر“.

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جاء ذلك بسبب الاتهامات التي تطارد كيفن هارت بالانتماء إلى حركة “الأفرو سنتريك”، المنتشرة بأمريكا وأوروبا.

يزعم أفراد الأفرو سنتريك أن الحضارة المصرية أصولها إفريقية، وأن الأفارقة هم ملوكها.

الحضارة المصرية والإفريقية

وأكد النشطاء أن النجم الأمريكي سخر شركته الخاصة، للترويج لفكر الحركة، مشيرين إلى أنه أنتج وقام ببطولة مسلسل “كيفن هارت دليلك إلى تاريخ السود”، الذي عرض عبر منصة نتفليكس عام 2019.

ويتناول المسلسل تاريخ الأفارقة السود، من خلال حلقات موجهة للأطفال.

وسبق أن حظرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، كيفن كمضيف لجوائز الأوسكار لعام 2019 بسبب تغريدات تاريخية غير مقبولة.

أسعار التذاكر

ومن المفترض أن يقام عرض هارت في إستاد القاهرة، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 المقبل.

و تتراوح أسعار التذاكر ما بين 1200 و5000 جنيه.

وجولة “Reality Check هي أول جولة للنجم الأمريكي تتضمن عروضاً في أفريقيا والشرق الأوسط.

وسيبدأ كيفن رحلته إلى أفريقيا من بريتوريا في جنوب أفريقيا، ثم إلى القاهرة، يليها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المفترض أن تنتهي كيفن رحلته في الشرق الأوسط بالصخير في البحرين.

يشار إلى أن نجم الكوميديا كان قد تواجد في شهر مايو الماضي في أبوظبي. وذلك للمشاركة في سلسلة فعَّاليات أقيمت في جزيرة ياس، باعتباره سفير شؤون الجزيرة الجديد التي تعد من أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم.