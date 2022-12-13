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فيديو لمذيعة عربية تبكي بحرقة على هزيمة منتخب البرتغال بسبب “رونالدو” يثير جدلاً واسعاً

وكالة الأنباء الفرنسية أكدت أن فيديو بكاء مذيعة عربية بعد هزيمة البرتغال مفبرك

كتب سالم حنفي
بكاء مذيعة عربية بعد هزيمة البرتغال watanserb.com
حقيقة فيديو بكاء مذيعة عربية بعد هزيمة البرتغال
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو زعم ناشروه بأنه لمذيعة عربية تبكي بحرقة على الهواء تعاطفا مع كريستيانو رونالدو عقب خروج المنتخب البرتغالي من مونديال قطر على أيدي المنتخب المغربي.

وأظهر الفيديو المتداول مقدّمة برامج عربيّة ذات لهجة سوريّة تبكي على الهواء ووراءها مشاهد خروج كريستيانو رونالدو من ملعب كرة القدم، بعد هزيمة منتخبه البرتغال أمام المغرب بهدف نظيف في نهائيات كأس العالم لكرة القدم السبت.

من جانبها، أكدت خدمة تقصي الحقائق في وكالة الانباء الفرنسية أن هذا الفيديو مركّب، والنسّخة الأصلية منه تُظهر مذيعة سورية على قناة “أورينت” تبكي لدى حديثها عن قصف للقوات الحكوميّة السوريّة على مناطق في شمال سوريا قبل سنوات.

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وقالت وكالة الانباء الفرنسية إن التعليقات المرافقة للفيديو زعمت أن المذيعة تبكي على خروج رونالدو من البطولة العالميّة المقامة في قطر، في حين حصد الفيديو عشرات آلاف التفاعلات بلغات عدّة حول العالم، منها العربية والبرتغاليّة والبنغاليّة.

وقد عمد مروّجو الخبر المضلّل لإبدال مشاهد التقرير عن القصف بمشاهد من خروج كريستيانو رونالدو من الملعب.

حقيقة فيديو بكاء مذيعة عربية بعد هزيمة البرتغال
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وأشارت الوكالة إلى انه سبق أن استُخدم الفيديو نفسه في سياق مضلّل آخر قبل أشهر، إذ رُكّبت عليه مشاهد للقول إن المذيعة كانت تبكي على خروج الجزائر من كأس الأمم الإفريقيّة في كانون الثاني/يناير الماضي.

فيديو مفبرك لبكاء مذيعة عربية بعد هزيمة البرتغال

وودّع المنتخب البرتغالي منافسات كأس العالم عقب خسارة أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، في دور الثمانية من البطولة.

ودخل رونالدو بعد المباراة في نوبة من البكاء الشديد بعد خسارة بلاده أمام المغرب بالهدف الذي أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42، بعد أن ارتقى عاليا وسدد كرة رأسية قوية سكنت الشباك البرتغالية
.

ولم يبدأ رونالدو (37 عاما) المباراة أمام المغرب، وجلس على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 51 عندما أشركه المدرب فرناندو سانتوس.

ولم يلعب رونالدو -الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا- أساسيا في الفوز 6-1 على سويسرا في دور الـ16.

وكان رونالدو مستاءً من استبعاده من التشكيلة الأساسية، لكن الاتحاد البرتغالي نفى تقارير بأنه هدد بالرحيل عن البطولة.

المصدروكالة الانباء الفرنسية + يوتيوب + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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