فيديو لمذيعة عربية تبكي بحرقة على هزيمة منتخب البرتغال بسبب “رونالدو” يثير جدلاً واسعاً

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو زعم ناشروه بأنه لمذيعة عربية تبكي بحرقة على الهواء تعاطفا مع كريستيانو رونالدو عقب خروج المنتخب البرتغالي من مونديال قطر على أيدي المنتخب المغربي.

وأظهر الفيديو المتداول مقدّمة برامج عربيّة ذات لهجة سوريّة تبكي على الهواء ووراءها مشاهد خروج كريستيانو رونالدو من ملعب كرة القدم، بعد هزيمة منتخبه البرتغال أمام المغرب بهدف نظيف في نهائيات كأس العالم لكرة القدم السبت.

من جانبها، أكدت خدمة تقصي الحقائق في وكالة الانباء الفرنسية أن هذا الفيديو مركّب، والنسّخة الأصلية منه تُظهر مذيعة سورية على قناة “أورينت” تبكي لدى حديثها عن قصف للقوات الحكوميّة السوريّة على مناطق في شمال سوريا قبل سنوات.

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وقالت وكالة الانباء الفرنسية إن التعليقات المرافقة للفيديو زعمت أن المذيعة تبكي على خروج رونالدو من البطولة العالميّة المقامة في قطر، في حين حصد الفيديو عشرات آلاف التفاعلات بلغات عدّة حول العالم، منها العربية والبرتغاليّة والبنغاليّة.

وقد عمد مروّجو الخبر المضلّل لإبدال مشاهد التقرير عن القصف بمشاهد من خروج كريستيانو رونالدو من الملعب.

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وأشارت الوكالة إلى انه سبق أن استُخدم الفيديو نفسه في سياق مضلّل آخر قبل أشهر، إذ رُكّبت عليه مشاهد للقول إن المذيعة كانت تبكي على خروج الجزائر من كأس الأمم الإفريقيّة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وودّع المنتخب البرتغالي منافسات كأس العالم عقب خسارة أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، في دور الثمانية من البطولة.

ودخل رونالدو بعد المباراة في نوبة من البكاء الشديد بعد خسارة بلاده أمام المغرب بالهدف الذي أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42، بعد أن ارتقى عاليا وسدد كرة رأسية قوية سكنت الشباك البرتغالية

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الجميع يتفق ان ما فعله مانشستر يونايتد كان صحيح بركن كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء وشاهدنا مدرب البرتغال يفعل الشيء نفسه، خصوصاً بعد حصول اللاعب على اسوء تقييم بين جميع المنتخبات في الجولة الثالثة خرج قبل المونديال يتحدث كثيراً.. وخرج يبكي بالدموع في المونديال صغير 🤏 pic.twitter.com/yhWN6TeYMA — محمد حمد (@TheCriticMoe) December 10, 2022

ولم يبدأ رونالدو (37 عاما) المباراة أمام المغرب، وجلس على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 51 عندما أشركه المدرب فرناندو سانتوس.

ولم يلعب رونالدو -الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا- أساسيا في الفوز 6-1 على سويسرا في دور الـ16.

وكان رونالدو مستاءً من استبعاده من التشكيلة الأساسية، لكن الاتحاد البرتغالي نفى تقارير بأنه هدد بالرحيل عن البطولة.