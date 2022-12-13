فيديو طريف لـ “بيب غوارديولا” مع فتاة قطرية محجبة يشعل مواقع التواصل(شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للمدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا، مع فتاة قطرية محجبة.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، “غوارديولا” مع الفتاة القطرية وهي تقول: “أنا مع أفضل مدرب”، ليتدخل “غورديولا” معدلا ما قالته: “مع واحد من أفضل المدربين”.

تواضع غوارديولا مشجعة: انا مع افضل مدرب غوارديولا: واحد من افضل المدربين 👏🏻 pic.twitter.com/xchzTdybDl — EPL World (@EPLworld) December 12, 2022

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يشار إلى أن بيب غوارديولا متواجد في قطر حاليا، ويستعد مع فريقه للعودة لمنافسات الدوري الإنجليزي والبطولة القارية عقب انتهاء بطولة كأس العالم.

توقف الدوريات الأوروبية

وكانت الدوريات الاوروبية قد توقفت من أجل الاستعداد للحدث الكروي الأهم والأبرز، هو المونديال، بعدما توجهت الأنظار إلى قطر بداية من يوم 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري لمتابعة البطولة.

وتوقف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية مباريات الجولة 16 يوم 13 نوفمبر الماضي.

موعد عودة مباريات البريميرليج

ومن المنتظر عودة مباريات البريميرليج من جديد يوم الإثنين 26 ديسمبر الجاري، بعد نهاية المونديال بأيام.

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يشارإلى نه يُنظر إلى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أنه واحد من بين أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

ويملك بيب غوارديولا فلسفة خاصة للغاية في كرة القدم، إلى جانب معايير مرتفعة جدًا سواء في اختيار اللاعبين أو في تطبيق أفكاره على أرض الملعب.

وتمكن بيب غوارديولا خلال مسيرته المميزة للغاية من إثبات أنه أحد أفضل المدربين، ليس فقط في جيله، بل ربما في تاريخ كرة القدم، بالنظر إلى الثورة التكتيكية التي أحدثها.

كما حقق بيب غوارديولا خلال مسيرته التدريبية، التي بدأها مع نادي برشلونة الإسباني في 2008، العديد من الألقاب المحلية والقارية.

بطولات بيب غوارديولا

يملك بيب غوارديولا في رصيده التدريبي حتى الآن 32 لقبًا متنوعًا، حققها مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وتمكن بيب غوارديولا من حصد 14 لقبًا مع برشلونة، خلال الفترة بين 2008 و2012، ثم مع انتقاله إلى بايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2016 حصد سبعة ألقاب، إلى جانب 11 لقبًا مع مانشستر سيتي منذ 2016 وحتى الآن.

بطولات بيب غوارديولا مع برشلونة

حصد غوارديولا 14 لقبًا مع برشلونة، بعد أن حقق لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا في مناسبتين وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد حقق غوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين أيضًا.