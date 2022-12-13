الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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عضو مجلس الدولة العُماني السابق الشيخ أحمد الغفيلي يؤدي طقوساً هندوسية!(شاهد)

الشيخ أحمد الغفيلي سبق وأن أثار موجة غضب ضده بتصريحاته لح

كتب سالم حنفي
أحمد الغفيلي watanserb.com
عضو مجلس الدولة العماني السابق الشيخ أحمد الغفيلي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعضو مجلس الدولة العماني السابق، الشيخ أحمد الغفيلي أثناء قيامه بطقوس هندوسية في حفل أقامته السفارة الهندية في مسقط.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، ظهر الشيخ أحمد الغفيلي وهو يقوم بإيقاد النار (المقدسة!) على أنغام وتراتيل هندوسية بمشاركة أعضاء من البعثة الدبلوماسية الهندية على ما يبدو.

استياء المغردين العمانيين من تصرف أحمد الغفيلي

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الفيديو المتداول أثار موجة استياء وغضب بين المغردين العمانيين، الذين تساءلوا عن مغزى ما يقوم به الشيخ أحمد الغفيلي باعتباره مخالفا لشعائر الدين الإسلامي.

وفي هذا السياق، قال المغرد، ماجد يوسف، مستنكرا ما فعله الشيخ “الغفيلي”: “شي من الخلق ما تعرف وين عقولهم.. لا يقيموا وزنا لا لمبدأ ولا لأعراف ولا دين… هوبيس الحياة معهم”.

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وقال مغرد آخر: “في خضم الأحداث العظام والتي يتولد عنها الكثير من النقاشات والمساجلات والتي يغلب عليها الحدة والإصطفاف بين مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي حيث ان كل طرف يحاول ان يفرض رأيه وقناعته على الآخر فجأة.. ينبري البعض ليكسر هذا الرتم المتصاعد بإفتعال اشياء غير منطقية تغير اتجاه الأنظار.”

وقال المغرد، أبو خالد: “ذا ما عنده خبر وين الله حاشرنه”.

أما المغرد، فارس البوسعيدي، فسخر من الشيخ أحمد الغفيلي، مستذكرا واقعة سابقة له أثارت جدلا كبيرا حينما ظهر مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بالقول: “سلمي على اهلش وحيانش”.

وعاتب المغرد، علي الرواحي، الشيخ “الغفيلي” قائلا: “الشيخ هذي ما فيها وعلى نياتكم ترزقون هذا دين بوذي وانت مسلم الدين ما فيه مجاملات الله يهديك”.

أما المغرد، محمد بن حماد، فانتقد تصرف “الغفيلي” بالقول: “الله يعز اجدادك القينقاع كانوا عرب اشداء واهل كرم وجود وصواني عودا ما ذلا الاندوس ..معبين كروشهم بس”.

أحمد الغفيلي وحليمة بولند

وسبق أن تسبب الشيخ أحمد الغفيلي بموجة غضب ضده، بعد أن نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند، فيديو عبر حسابها في سناب شات، خلال تواجدها في سلطنة عُمان جمعها به في أكتوبر/تشرين أول 2018 حينما كان في منصبه كعضو بمجلس الدولة.

وعبّر “الغفيلي” عن سعادته بوجود “بولند” في السلطنة، قائلاً: “نحن فخورون بكِ في هذه الزيارة .. وشكراً لأنك دلوعتنا”. لتقابل حليمة ذلك بالضحك.

وأضاف “الغفيلي” أن العُمانيين والمسؤولين من محافظة ظفار حتى مسندم جميعهم فخورون بحليمة بولند، معربا عن أمنيته أن تكرر حليمة بولند زيارتها الى السلطنة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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