عضو مجلس الدولة العُماني السابق الشيخ أحمد الغفيلي يؤدي طقوساً هندوسية!(شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعضو مجلس الدولة العماني السابق، الشيخ أحمد الغفيلي أثناء قيامه بطقوس هندوسية في حفل أقامته السفارة الهندية في مسقط.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، ظهر الشيخ أحمد الغفيلي وهو يقوم بإيقاد النار (المقدسة!) على أنغام وتراتيل هندوسية بمشاركة أعضاء من البعثة الدبلوماسية الهندية على ما يبدو.

بوركت في هذه المناسبة روح البقرة المقدسة ببولها وروثها وبوركت الإلهة راما وفيشنو وشيفي وكالي وكريشنا وغانيش وساراسواتي ولاكشمي وبارفاتي وهنومان وإندرا

ويلومون أجدادي حين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل فقط pic.twitter.com/4IVHCPu2L9 — القينقاع بن الخيطل بن ذؤيب بن حرب إبن أبي دؤالة (@QKDX1) December 13, 2022

استياء المغردين العمانيين من تصرف أحمد الغفيلي

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الفيديو المتداول أثار موجة استياء وغضب بين المغردين العمانيين، الذين تساءلوا عن مغزى ما يقوم به الشيخ أحمد الغفيلي باعتباره مخالفا لشعائر الدين الإسلامي.

وفي هذا السياق، قال المغرد، ماجد يوسف، مستنكرا ما فعله الشيخ “الغفيلي”: “شي من الخلق ما تعرف وين عقولهم.. لا يقيموا وزنا لا لمبدأ ولا لأعراف ولا دين… هوبيس الحياة معهم”.

شي من الخلق ما تعرف وين عقولهم..

لا يقيموا وزنا لا لمبدأ ولا لأعراف ولا دين… هوبيس الحياة معهم — Majid Yousuf (@darkn66ess) December 13, 2022

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وقال مغرد آخر: “في خضم الأحداث العظام والتي يتولد عنها الكثير من النقاشات والمساجلات والتي يغلب عليها الحدة والإصطفاف بين مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي حيث ان كل طرف يحاول ان يفرض رأيه وقناعته على الآخر فجأة.. ينبري البعض ليكسر هذا الرتم المتصاعد بإفتعال اشياء غير منطقية تغير اتجاه الأنظار.”

في خضم الأحداث العظام

والتي يتولد عنها الكثير

من النقاشات والمساجلات

والتي يغلب عليها الحدة

والإصطفاف بين مستخدمي

وسائل التواصل الإجتماعي

حيث ان كل طرف يحاول ان يفرض رأيه وقناعته على الآخر

فجأة.. ينبري البعض ليكسر

هذا الرتم المتصاعد بإفتعال

اشياء غير منطقية تغير اتجاه

الأنظار. — Плохая погода (@1970_7_23) December 13, 2022

وقال المغرد، أبو خالد: “ذا ما عنده خبر وين الله حاشرنه”.

ذا ما عنده خبر وين الله حاشرنه — ٍابوخالد/ رحال (@alwaleed88wm) December 13, 2022

أما المغرد، فارس البوسعيدي، فسخر من الشيخ أحمد الغفيلي، مستذكرا واقعة سابقة له أثارت جدلا كبيرا حينما ظهر مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بالقول: “سلمي على اهلش وحيانش”.

سلمي على اهلش وحيانش 😂 — فـارس البـوسعيدي 🇴🇲 (@FaresSoharOman) December 13, 2022

وعاتب المغرد، علي الرواحي، الشيخ “الغفيلي” قائلا: “الشيخ هذي ما فيها وعلى نياتكم ترزقون هذا دين بوذي وانت مسلم الدين ما فيه مجاملات الله يهديك”.

الشيخ هذي مافيها وعلى نياتكم ترزقون هذا دين بوذي وانت مسلم الدين مافيه مجاملات الله يهديك — علي الرواحي (@ve2BWYtvPdiKqMz) December 13, 2022

أما المغرد، محمد بن حماد، فانتقد تصرف “الغفيلي” بالقول: “الله يعز اجدادك القينقاع كانوا عرب اشداء واهل كرم وجود وصواني عودا ما ذلا الاندوس ..معبين كروشهم بس”.

الله يعز اجدادك القينقاع كانوا عرب اشداء واهل كرم وجود وصواني عودا ما ذلا الاندوس 👳🏾‍♂️🙏 معبين كروشهم بس — محمد بن حماد 🇴🇲🇲🇦🏆 (@mhmd_oq) December 13, 2022

أحمد الغفيلي وحليمة بولند

وسبق أن تسبب الشيخ أحمد الغفيلي بموجة غضب ضده، بعد أن نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند، فيديو عبر حسابها في سناب شات، خلال تواجدها في سلطنة عُمان جمعها به في أكتوبر/تشرين أول 2018 حينما كان في منصبه كعضو بمجلس الدولة.

وعبّر “الغفيلي” عن سعادته بوجود “بولند” في السلطنة، قائلاً: “نحن فخورون بكِ في هذه الزيارة .. وشكراً لأنك دلوعتنا”. لتقابل حليمة ذلك بالضحك.

وأضاف “الغفيلي” أن العُمانيين والمسؤولين من محافظة ظفار حتى مسندم جميعهم فخورون بحليمة بولند، معربا عن أمنيته أن تكرر حليمة بولند زيارتها الى السلطنة.