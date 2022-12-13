عراك تويتري وإقالة مدير التلفزيون الجزائري واعتقال جنود.. والسبب إنجاز أسود الأطلس

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وطن – أثيرت حالة من الصدمة، بعد قرار إقالة المدير العام للتلفزيون الحكومي في الجزائر شعبان لوناكل.

وزارة الاتصال الجزائرية أعلنت بشكل مفاجئ إنهاء مهمة مدير التلفزيون الرسمي شعبان لوناكل، وتعيين نذير بوقابس مكانه.

وقالت الوزارة في بيان: “أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني على تنصيب نذير بوقابس مديراً عاماً للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري خلفاً لشعبان لوناكل”.

بيان الوزارة لم يذكر السبب

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لم يُحدد البيان الجزائري سبب قرار الإقالة، إلا أن تقارير ومعلومات عديدة تحدثت عن أن القرار سببه سماحه ببث خبر تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في ربع النهائي.

نظام تبون في #الجزائر يقوم بطرد مدير التلفزيون الجزائري " شعبان لوناكل " بسبب سماحه ببث خبر تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف لصفر في ربع النهائي. #العنوان #ليبيا #المغرب pic.twitter.com/DZiKdjpzW9 — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) December 13, 2022

وأظهرت صورة متداولة على موقع تويتر، جانبا من تغطية التلفزيون الجزائري لمباريات كأس العالم، بينها عرض نتيجة فوز المغرب على البرتغال.

الخطيئة العظمى التي وقع فيها مدير التلفزيون العمومي الجزائري وعجلت برحيله وربما سيقدم إلى العدالة pic.twitter.com/RmL2SjzCfN — ABDULLAH ABDOU (@ABDULLAHABDOU19) December 13, 2022

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اعتقال جنود جزائريين

الأكثر من ذلك أن معلومات ترددت عن اعتقال جنود جزائريين بسبب مساندة المنتخب المغربي في المونديال.

اعتقال جنود جزائريين بسبب مساندة المنتخب المغربي و إقال مدير التلفزيون الجزائري بسبب نشر خبر فوز المغرب على البرتغال قمة الدنائة و الحقارة عند نضام اولاد الحركي pic.twitter.com/GoS3zAlVBx — Bahar Brahim (@BaharBrahim8) December 13, 2022

انتقادات للإعلام الجزائري

وكانت المؤسسات الإعلامية الحكومية في الجزائر، قد تعرضت لموجة انتقادات واسعة بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما أطلق عليه “التعامل المحتشم” مع مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم.

قررت الحكومة الجزائرية، إقالة المدير العام للتلفزيون الحكومي شعبان لوناكل بعد بث القناة خبر تأهل منتخب المغرب لنصف نهاية مونديال قطر. من المحظورات في التلفزيون الجزائري التطرق لإنجازات المغرب أو قول الحقيقة حول الصحراء المغربية. التلفزيون الجزائري فضح نفسه في مونديال 2022. pic.twitter.com/oubKJpIKxg — مجلة أمناي (@amnaymag) December 12, 2022

عراك تويتري بين المغاربة والجزائريين

وأثير تفاعل كبير بين النشطاء سواء المغاربة أو الجزائريين على موقع تويتر، بسبب قرار إقالة مدير التلفزيون الجزائري.

فمن جانبهم، شكك الجزائريون في حقيقة الأمر، فقال “ياسر”: “من أين تأتون بهذه الخزعبلات.مرة إقالة مدير التلفزيون الجزائري ومرة سجن العساكر.إتقو الله.واحترمو ذكاء الآخرين.يعني إن كذبت أكذب كذبة تصدق.”.

من أين تأتون بهذه الخزعبلات.مرة إقالة مدير التلفزيون الجزائري ومرة سجن العساكر.إتقو الله.واحترمو ذكاء الآخرين.يعني إن كذبت أكذب كذبة تصدق. — Yacer Yacer (@YaceYacer) December 12, 2022

وكتب مغرد: “باش تعرف بلي من شدة الهوس بينا ربي نازع الفرحة من قلوبكم.. منتخبك متأهل وعوض أنك تفرح قاعد لاهي بخبر مدير التلفزيون الجزائري الي ولا جزائري واحد يعرفو ولا سامع بيه.. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

باش تعرف بلي من شدة الهوس بينا ربي نازع الفرحة من قلوبكم.

منتخبك متأهل و عوض أنك تفرح قاعد لاهي بخبر مدير التلفزيون الجزائري الي ولا جزائري واحد يعرفو ولا سامع بيه.

"في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا" — jarveyjaguar 🇩🇿🇩🇿💙❤️ (@BTbd1999) December 12, 2022

وذكرت “كريمة”: “و الله الغباء ليس له حدود ، تريدون ربط كل ما يحدث في الجزائر بالمغرب ، هل تعلم شيئا حتى الشعب الجزائري لا يعلم بإقالة مدير التلفزيون الجزائري، ولكن أنتم تعلمون كل كبيرة و صغيرة ، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنكم لديكم مرض و هوس اسمه الجزائر”.

و الله الغباء ليس له حدود ، تريدون ربط كل ما يحدث في الجزائر بالمغرب ، هل تعلم شيئا حتى الشعب الجزائري لا يعلم بإقالة مدير التلفزيون الجزائري، ولكن أنتم تعلمون كل كبيرة و صغيرة ، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنكم لديكم مرض و هوس اسمه الجزائر — krima ayoub (@AyoubKrima) December 12, 2022

بينما أثارت الواقعة غضبا من قبل المغاربة، فقال غازي: “هل يتعاطى الإعلام الرسمي المغربي مع الجزائر كما يتعاطى الإعلام الجزائري مع المغرب؟ وكمثال على ذلك إقالة مدير التلفزيون الجزائري بعد بث خبر تأهل المغرب على حساب البرتغال و هو خبر إيجابي مقابل بثه أخبار سلبية عن المغرب دون أي إجراء”.

هل يتعاطى الإعلام الرسمي المغربي مع الجزائر كما يتعاطى الإعلام الجزائري مع المغرب؟ وكمثال على ذلك إقالة مدير التلفزيون الجزائري بعد بث خبر تأهل المغرب على حساب البرتغال و هو خبر إيجابي مقابل بثه أخبار سلبية عن المغرب دون أي إجراء — ghazi🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@zazito2006) December 12, 2022

وتفاعل ناشط: “خاطر الزوالي وأعضاء القوات الخاصة لي عتاقلوهم كابرنات الحركي في الجزائر بسبب تشجيعهم للمنتخب المغربي، فخاطر مدير التلفزيون الجزائري لي طرد من منصبه بسبب اداعته لخبر تاهل المغرب.. وعيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي الغالية يا حبي الكبير”.

فخاطر الزوالي واعضاء القوات الخاصة لي عتاقلوهم كابرنات الحركي في #الجزائر بسبب تشجيعهم للمنتخب المغربي، فخاطر مدير التلفزيون الجزائري لي طرد من منصبه بسبب اداعته لخبر تاهل #المغرب!

وعيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي الغالية يا حبي الكبير ❤️🇲🇦❤️! pic.twitter.com/oiCK34PzNM — JustAnon 🎗 (@JustAnon73) December 13, 2022

توترات الجزائر والمغرب

وسبب التوتر الذي يحدث بين الجزائر والمغرب بين حين وآخر، هو تنازع المغرب السيطرة على الصحراء مع جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً للصحراء لكن تحت سيادتها وهو مقترح ترفضه الجبهة التي تطالب باستفتاء لـ”تقرير المصير”.

ولهذا السبب بالذات، يثار قدر كبير من التوتر بين الجزائر والمغرب، آخره كان الخلاف الذي نشب بين المغرب والجزائر حول رئاسة اللجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، وهو خلاف أدى إلى تأجيل انتخاب رئيس اللجنة إلى وقت لاحق.

وبحسب مصادر صحيفة هسبريس المغربية، فإن الخلاف استمر بين المغرب والجزائر، وفشلت التدخلات، ولم يتم التوصل إلى توافق حول من سيرأس اللجنة في الولاية الحالية.

وأضافت أنه خلال أشغال الدورة العادية الثامنة للجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، التي عُقدت يوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم التمسك بالرئاسة من قبل المغرب والجزائر، فتم إرجاء البت فيها إلى موعد لاحق.