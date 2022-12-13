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زينة ترحيني.. الكشف عن المرض الخطير الذي تسبب بوفاتها!

سبق أن ظهرت زينة في فيديو بعد غياب كشفت خلاله عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه وتطلب من متابعيها الدعاء لها

كتب رفيف عبدالله
زينة ترحيني.. الكشف عن المرض الخطير الذي تسبب بوفاتها! watanserb.com
زينة ترحيني
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وطن– تصدر اسم زينة ترحيني، ملكة جمال لبنان سابقاً، مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاتها الغامضة.

وعكة صحية مفاجئة

وتداول ناشطون، نعياً منسوبًا لزينة ترحيني من شقيقاتها دون توضيح سبب الوفاة.

لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن زينة ترحيني جمال، تعرضت لوعكة صحية مفاجئة فارقت على إثرها الحياة.

لحظة تتويج زينة ملكة جمال
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وسبق أن ظهرت زينة في فيديو بعد غياب، كشفت خلاله عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه، وتطلب من متابعيها الدعاء لها.

مريضة كتير

وتقول زينة في المقطع: “أنا كتير اشتقتلكم أكتر ما إنتو بتشتاقولي بكتير. ما بدي منكم غير دعواتكم وصلواتكم لأني مريضة كتير، تمنو لي الشفاء”.

كما نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية على لسان شقيقتها، قولها أن زينة كانت مصابة بسرطان عنق الرحم.

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وقالت منى ترحيني شقيقة زينة: “حاربت المرض بصلابة، وحصلت على العلاجات الواجبة، من دون أن تقوى على قهر المرض الذي انتشر بسرعة”.

من هي زينة ترحيني؟

الجدير بالذكر أن زينة شقت طريقها إلى الشهرة بعد حصولها على لقب ملكة جمال لبنان، و”ملكة جمال الشرق الأوسط” عام 2009.

بدأت زينة حياتها المهنية كعارضة أزياء في بعض الإعلانات.

نشطت بعدها زينة في مجال الموضة والجمال ومستحضرات التجميل، بعد أن قلت شهرتها  ومتابعيها البالغين 50 ألف مشترك على “انستجرام”.

زينة أصيبت بسرطان عنق الرحم

غابت زينة تمامًا مواقع التواصل بعدما ساءت حالتها منذ شهرين ونصف حيث كانت تخضع للعلاج.

زينة ليست متزوجة، وتعيش مع عائلتها التي تصفها بالملاك.

تقول شقيقتها منى بعد وفاتها: “أحبّها الجميع، كانت صديقة الجميع، نتمنى أن تكون في عالم أفضل”.

سرطان عنق الرحم

هذا ويحتل مرض سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة بين أكثر الأمراض التي تصيب وتسبب الوفيات بين النساء في جميع أنحاء العالم. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وسبق أن أشارت بيانات دائرة الصحة في أبوظبي إلى أن سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع أمراض السرطان شيوعاً ورابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء.

ويعد فيروس الورم الحليمي البشري أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ويعرف فيروس الورم الحليمي البشري والعوامل التي تزيد من اكتساب فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا بعوامل الخطر لعوامل عنق الرحم مثل الجنس المبكر والاختلاط.

المصدرصحيفة النهار، مواقع التواصل الاجتماعي ، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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