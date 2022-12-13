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زوجة هاري كين توجه رسالة نارية بعد سقوط الإنجليز في المونديال (شاهد)

منتخب الأسود الثلاثة غادر كأس العالم خاسرا أمام فرنسا في دور الثمانية

كتب خالد السعدي
خروج إنجلترا من كأس العالم watanserb.com
هاري كين وزوجته كاتي
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وطن – وجهت كاتي زوجة مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين، رسالة نارية بعد خروج منتخب الأسود الثلاثة من بطولة كأس العالم، بعد الخسارة أمام العملاق الفرنسي بهدفين بهدف في الربع ربع النهائي.

ورغم أن كين سجل هدف منتخب بلاده من ضربة جزاء في الشوط الثاني، إلا أنه أضاع ضربة أخرى في الدقائق الأخيرة من عمر البطولة، ما ساهم في خسارة منتخب بلاده في ذلك متأخرا بهدفين لهدف أمام حامل لقب كأس العالم في روسيا 2018.

زوجة هاري كين تدعمه

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ونشرت كاتي زوجة هاري كين صورة لزوجها وكتبت: “أنا فخورة”.

كما شاركت كاتي رسالة من النجم السابق ديفيد بيكهام تحدث عن إقصاء المنتخب الإنجليزي جاء فيها: “سوف يستمر أولادنا في النمو. دائمًا ما يكون أسوأ شعور بالاستيقاظ بعد استبعادك من البطولة، لكن لاعبينا وغاريث ساوثغيت والجهاز وجميع مشجعينا يمكنهم أن يفخروا بهذا الفريق”.

ودافع بيكهام قائد الإنجليز هاري كين: “يتطلب الأمر قائدًا حقيقيًا للتدخل في هذه الأوقات وهذا ما فعله قائدنا، في المرة القادمة ستكون نهاية مختلفة سنخرج ورؤوسنا مرفوعة إنجلترا”.

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فيما ختمت زوجة هاري كين بنشر صورة لمنتخب إنجلترا وكتبت: “يا له من فريق، ساعتنا ستأتي”.

كاتي حضرت مباراة إنجلترا وفرنسا

وكانت كاتي قد حضرت إلى قطر رفقة أطفالها، شأنها شأن زوجات وصديقات لاعبي منتخب إنجلترا؛ لدعم الأسود الثلاة في كأس العالم قطر 2022.

زوجة هاري كين

وكان المنتخب الإنجليزي يطمح لكسر العقدة المستمرة منذ عام 1966 منذ أن حقق بطولة كأس العالم الوحيدة في تاريخه، وهي النسخة التي استضافتها إنجلترا.

وخلال مونديال قطر، سجل كين هدفين وصنع ثلاثة أهداف، ليعادل الرقم القياسي لواين روني كهداف تاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 53 هدفا.

حارس فرنسا يواسي زميله “اللندني”

وكان هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا، قد وجه رسالة دعم لزميله في توتنهام ونظيره في منتخب إنجلترا هاري كين.

قال لوريس في تصريحات للصحفيين: “أريد أن أكون صادقًا معكم، إهدار كين لركلة الجزاء كان لحظة هامة في مباراة كبيرة، نحن زملاء في فريق واحد، وأنا أحترمه كثيرًا”.

وأضاف أن كين تولى المسؤولية في لحظة حاسمة في المباراة، واصفا إهداره لضربة الجزاء بأنه كان من حسن الحظ.

وتابع: “أعرف أنه قوي ذهنيا وقد لا يفكر في الأمر لفترة طويلة. يمكنني أن أشعر بلحظة الألم هذه. رغم أنني لم أتحدث مع هاري بعد المباراة”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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