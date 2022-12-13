الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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زوجة تياغو سيلفا تنشر فيديو يكشف حالته النفسية بعد مغادرة المنتخب البرازيلي كأس العالم

غادرت البرازيل كأس العالم 2022 بعد سارتها بركلات الترجيح أمام نظيرتها كرواتيا

كتب سالم حنفي
مغادرة المنتخب البرازيلي كأس العالم watanserb.com
لاعب المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا
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وطن – نشرت زوجة لاعب المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا مقطع فيديو يكشف عن حالته النفسية السيئة التي يعيشها بعد الهزيمة التي تلقاها المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي في ربع ‏نهائي البطولة، مساء الجمعة الماضي.

وأظهر الفيديو تياغو سيلفا واقفا في شرفة الفندق في قطر وحيدا، وقد قام بحزم حقائبه استعدادا للمغادرة.

وعلقت إيزابيل دا سيلفا على الفيديو بالقول: “اقصاء صعب، كل وقته هكذا، وحيداً وصامتاً”.

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ويلعب تياغو سيلفا في مركز قلب الدفاع مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب البرازيل لكرة القدم، حيث يُعرف بسرعته وقدارته الهوائية ومهاراته القيادية، ويُعتبر أحد أفضل مدافعي الوسط في جيله.

وخاض “سيلفا” مونديال قطر وهو في سن الثامنة والثلاثين، أي انه لعب كأس العالم الأخيرة في مسيرته دون أن يحرز اللقب.

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وكانت المنتخب الكرواتي قد تأهل يوم الجمعة الماضي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم “فيفا قطر 2022” بعد فوزه الدراماتيكي على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح.

نيمار يحقق هدف التقدم

وفي المباراة التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي من البطولة على استاد المدينة التعليمية، كان منتخب البرازيل البادئ بالتسجيل عندما تقدم بهدف نيمار داسيلفا في الدقيقة 105+1، في الوقت الإضافي الذي منحه الحكم بعد نهاية الشوط الإضافي الأول، إثر انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

نجم المنتخب البرازيلي نيمار داسيلفا

كرواتيا تحقق هدف التعادل

وفي الشوط الإضافي الثاني عادلت كرواتيا النتيجة بطريقة دراماتيكية عبر هدف سجله برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 116 من عمر اللقاء لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

فوز كرواتيا بركلات الترجيح

وابتسم الحظ لكرواتيا في ضربات الترجيح حيث تفوقت بنتيجة (4-2) مع تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش الذي صد أول تسديدة للبرازيلي رودريغو ثم أضاع ماركينوس الركلة الرابعة للبرازيل، في حين نجح لاعبو كرواتيا في تسديد أربع ركلات في مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وبهذا الفوز صعدت كرواتيا وصيفة بطل مونديال روسيا، إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد بطولة عام 1998 وعام 2018، فيما ودعت البرازيل البطولة من ربع النهائي.

انجاز شخصي لنيمار

ورغم خسارة البرازيل، إلا أن نيمار تمكن من تحقيق إنجاز شخصي له بمعادلة رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل مع وصوله إلى 77 هدفا بالتساوي مع بيليه.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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