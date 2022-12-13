رانيا يوسف ترقص مع جوهرة في عيد ميلاد الأخيرة (فيديو)

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وطن– شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الراقصة جوهرة احتفالها بعيد ميلادها الـ32، في أجواء صاخبة بأحد فنادق القاهرة.

جوهرة محتشمة أكثر من رانيا

ونشرت الراقصة جوهرة عدة فيديوهات وصور عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “انستجرام”، يوثق أجواء الاحتفال.

من ضمنها وصلة رقص للفنانة رانيا يوسف التي ارتدت فستان أسود أوف شولدر، كشف الكثير من جسدها.

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بينما ارتدت جوهرة بدلة رسمية باللون الأبيض، مع توب فضي لامع، أي أنها كانت أكثر احتشاماً من رانيا يوسف.

وأدتا كلتاهما وصلة رقص مشتركة على أنغام أغنية “حبيبتي افتحي شباكك” و”الغزالة رايقة“.

وحرص المخرج عمرو سلامة أيضاً على معايدة جوهرة بعيد ميلادها، ونشر صورة معها.

جوهرة بالزي الياباني

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وكانت جوهرة قد فاجأت الجميع بإطلالتها المحتشمة في فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وذلك بعد غيابها عن حفل افتتاح المهرجان.

وظهرت جوهرة بروب وبنطال باللون الأخضر الفاتح محاكاة للزي الياباني. ووضعت مكياج بسيطا.

وكانت جوهرة قد أثارت الجدل قبل أشهر، حين تعرضت لواقعة اشتباك مع معجب أصر على التقاط صور تذكارية معها أثناء إحياءها حفل زفاف.

معجب يضرب جوهرة

وتدخل في حينها حراس الراقصة جوهرة، وخرجت منها بخير.

وظهرت جوهرة بفيديو متداول، وهي تنزل عن المسرح بعدما انتهت من فقرتها في حفل زفاف أحيته. لتتفاجأ بمجهول يسحبها من شعره.

وسقطت الراقصة الروسية على الأرض بينما هرع حراس الأمن لإبعاد المجهول عنها.

رانيا يوسف في سلطنة عمان

وفي سياق آخر، شاركت رانيا يوسف في عرض أزياء في سلطنة عمان، وظهرت بفستان جريء وملامح جديدة.

ارتدت الفنانة رانيا يوسف، فستاناً أبيض طويلاً تميّز بفتحة صدر جريئة، ووجود “كاب” شفاف مطرز.

واعتمدت رانيا تسريحة الشعر المرفوع، ونسّقت إطلالتها بـ”كلاتش فضي”، وحذاء فضي أيضاً.

وفستان رانيا يوسف الجريء، من توقيع دار لابورجوازي لمجموعة 2021.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

وشاركت رانيا عبر حسابها على “انستجرام”، صوراً من الحدث، مشيدة بجمال البلد الخليجي. وكتبت: “شرفت جدا بزيارة سلطنة عمان بلد جميلة وراقية ونضيفة وشعب راقي محترم و هادي و أتمني طبعا أزورها في أقرب فرصة تاني”.