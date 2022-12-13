الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
الرئيسيةحياتنارانيا يوسف ترقص مع جوهرة في عيد ميلاد الأخيرة (فيديو)
حياتنا

رانيا يوسف ترقص مع جوهرة في عيد ميلاد الأخيرة (فيديو)

عادت رانيا يوسف من سلطنة عمان بعد مشاركتها بعرض أزياء بفستان جريء

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف ترقص مع جوهرة في عيد ميلاد الأخيرة (فيديو) watanserb.com
رانيا يوسف والراقصة جوهرة
- Advertisement -

وطن– شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الراقصة جوهرة احتفالها بعيد ميلادها الـ32، في أجواء صاخبة بأحد فنادق القاهرة.

جوهرة محتشمة أكثر من رانيا

ونشرت الراقصة جوهرة عدة فيديوهات وصور عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “انستجرام”، يوثق أجواء الاحتفال.

من ضمنها وصلة رقص للفنانة رانيا يوسف التي ارتدت فستان أسود أوف شولدر، كشف الكثير من جسدها.

- Advertisement -

بينما ارتدت جوهرة بدلة رسمية باللون الأبيض، مع توب فضي لامع، أي أنها كانت أكثر احتشاماً من رانيا يوسف.

وأدتا كلتاهما وصلة رقص مشتركة على أنغام أغنية “حبيبتي افتحي شباكك” و”الغزالة رايقة“.

إطلالة جوهرة في عيد ميلادها

وحرص المخرج عمرو سلامة أيضاً على معايدة جوهرة بعيد ميلادها، ونشر صورة معها.

جوهرة بالزي الياباني

- Advertisement -

وكانت جوهرة قد فاجأت الجميع بإطلالتها المحتشمة في فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وذلك بعد غيابها عن حفل افتتاح المهرجان.

وظهرت جوهرة بروب وبنطال باللون الأخضر الفاتح محاكاة للزي الياباني. ووضعت مكياج بسيطا.

ارتدت جوهرة زياً يابانياً محتشماً

 

وكانت جوهرة قد أثارت الجدل قبل أشهر، حين تعرضت لواقعة اشتباك مع معجب أصر على التقاط صور تذكارية معها أثناء إحياءها حفل زفاف.

معجب يضرب جوهرة

وتدخل في حينها حراس الراقصة جوهرة، وخرجت منها بخير.

وظهرت جوهرة بفيديو متداول، وهي تنزل عن المسرح بعدما انتهت من فقرتها في حفل زفاف أحيته. لتتفاجأ بمجهول يسحبها من شعره.

وسقطت الراقصة الروسية على الأرض بينما هرع حراس الأمن لإبعاد المجهول عنها.

رانيا يوسف في سلطنة عمان

وفي سياق آخر، شاركت رانيا يوسف في عرض أزياء في سلطنة عمان، وظهرت بفستان جريء وملامح جديدة.

ارتدت الفنانة رانيا يوسف، فستاناً أبيض طويلاً تميّز بفتحة صدر جريئة، ووجود “كاب” شفاف مطرز.

واعتمدت رانيا تسريحة الشعر المرفوع، ونسّقت إطلالتها بـ”كلاتش فضي”، وحذاء فضي أيضاً.

وفستان رانيا يوسف الجريء، من توقيع دار لابورجوازي لمجموعة 2021.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

وشاركت رانيا عبر حسابها على “انستجرام”، صوراً من الحدث، مشيدة بجمال البلد الخليجي. وكتبت: “شرفت جدا بزيارة سلطنة عمان بلد جميلة وراقية ونضيفة وشعب راقي محترم و هادي و أتمني طبعا أزورها في أقرب فرصة تاني”.

المصدرمواقع التواصل الاجتماعي ، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

بفستان مفتوح وصدر منفوخ.. رانيا يوسف تثير الجدل في سلطنة عمان بملامح مختلفة (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف بفستان كاد يكشف صدرها بالكامل في حفل “الأفتر بارتي” لـ “مهرجان القاهرة”! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر بلا بطانة! (شاهد)

حياتنا

تايلور سويفت تستوحي إطلالة رانيا يوسف بفستان “بدون بطانة” يكشف كل شيء بوضوح! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تطرد عامل النظافة ونورهان حفظي تواسيه بطريقتها! (فيديو)

حياتنا

صور رانيا يوسف بالمايوه تشعل المواقع .. ومعلّق: “مفيش أنوثة اقوى من كده”!

حياتنا

فيديو رانيا يوسف في الجيم يشعل المواقع! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف ونزار الفارس.. القضاء المصري يسدل الستار على قضية التصريحات حول مؤخرتها بهذا الحُكم!

حياتنا

رانيا يوسف تستلقي على أريكة داخل يخت وشكل أقدامها يلفت الأنظار! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تستعرض مفاتنها بإطلالة صيفية جريئة من لندن (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تحتضن تمثال محمد صلاح من الخلف! (صور)

حياتنا

رانيا يوسف تحتفل بالإقامة الذهبية في الإمارات والجمهور ينبش صورها قبل التجميل (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إنشاء أول جمعية للمثليين في البحرين برئاسة مستشار الملك.. قصة الخبر الذي أثار ضجة

“الركراكي” يوجه رسالة لـ “مبابي”: أشرف حكيمي لن يمنحك أي هدية

من المهم تذكّر خفض غطاء المرحاض بعد عملية الشطف..إليك سبب

“تحرير فلسطين في مونديال قطر”.. فيديو ملهم لمشجع عماني

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

تلفزيون ألماني يهاجم المنتخب المغربي ويصفه بمنتخب “داعش”(شاهد)

كيف تزيل الروائح القوية من ملابسك؟

راقصات بإطلالات مثيرة يؤدين العرضة السعودية واتهامات لولي العهد (فيديو)

فيديو طريف لـ “بيب غوارديولا” مع فتاة قطرية محجبة يشعل مواقع التواصل(شاهد)

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. وفاة سائحة فرنسية بعد تعرضها لهجوم من “مختل”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC