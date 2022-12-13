راقصات بإطلالات مثيرة يؤدين العرضة السعودية واتهامات لولي العهد (فيديو)

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وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو، لرقص سيدات بإطلالات مثيرة للعرضة السعودية، في المملكة، التي تتزايد فيها الاتهامات لولي العهد وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان ينفذ خطة انحلال في أرجاء المملكة.

وبيَّن الفيديو، ثلاث سيدات على الأقل، ظهرن بإطلالات مثيرة، وهن يؤدين رقصة العرضة، اتهم بسببه ولي العهد محمد بن سلمان بأنه أهان هذا الإرث السعودي

حتى العرضة، اهانوها ابن سلمان وزبانيته! pic.twitter.com/u4pv1zFq53 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 12, 2022

تفاعل واسع وغضب شديد

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أثار هذا الفيديو، تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وحاز على الكثير من ردود الأفعال.

فغرد الكاتب مهند العبيدي: “إذا الشعب راضي ومحتفل إن التقاليد تستباح بهذا الشكل ، فكان بهذا . هذا هو التطور.”.

إذا الشعب راضي ومحتفل إن التقاليد تستباح بهذا الشكل ، فكان بهذا . هذا هو التطور. — الشيخ مهند العبيدي (@bydyalshykh1) December 12, 2022

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وقالت ناشطة: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حسبنا الله ونعم الوكيل🥺 — um_a (@uma65882134) December 13, 2022

وتفاعل هيثم غاضبا: “كده كتير”

وكتب ناشط: “لاحول ولا قوه الا بالله”.

لاحول ولا قوه الا بالله — tango 🇰🇼 (@tango256) December 12, 2022

وقالت ناشطة بذهول: “هذا عندنا بالسعوديه ما أصدق”.

هذا عندنا بالسعوديه ما اصدق — يارب الجنة (@sjuaid1381) December 13, 2022

ودعا علي: “حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بمن افسد المسلمين”.

حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بمن افسد المسلمين — القابض على الجمر (@roman_1240) December 12, 2022

وسخر العواد من ولي العهد: “ابن سلمان فخر البطيخ”.

العرضة السعودية.. إرث كبير

والعرضة السعودية التي تسمى أيضا العرضة النجدية، هي عبارة عن رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب، إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد.

وتقول وسائل إعلام سعودية، إن هذه الرقصة تتضمن إلقاء أبيات شعر معيّنة، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدو العرضة زيا خاصاً.

وارتبطت العرضة بفتوحات الملك عبدالعزيز وتوحيده للمملكة، ومن سمات العرضة الدالة على أنها رقصة الحرب استخدام طبول الحرب وإيقاعات الحرب والمبارزة بالسيوف، كتمرين فردي للقتال ومشاركة الخيل وأهل المعقودة الحاملين البنادق ويؤدون حركات منتظمة وبديعة في إطلاق النار.

هذا الإرث الحضاري الكبير، يرى الكثير من السعوديين أن ابن سلمان وجه له إهانة، ضمن برنامج الانحلال الذي يعم المملكة، والذي ترى السلطات أنه برنامج انفتاح.

الانحلال يضرب المملكة

ممارسات الانحلال باتت الآن في زمن محمد بن سلمان جزءا من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

فبدلا من ذلك، وضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح لكنها تحولت – بموافقته – إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

فمثلا، شهدت فعاليات موسم الرياض ومهرجان ميدل بيست الكثير من الممارسات الشاذة والمرفوضة، بينها حفلات الرقص المختلط والحركات المثيرة وصولا إلى الشذوذ الجنسي.

وما يؤكد أن الأمر يبدو منظما، انتشر مؤخرا مقطع فيديو يُظهر نقل فتيات بملابس خليعة، وصلنَ إلى إحدى فعاليات مهرجان ميدل بيست، في العاصمة السعودية الرياض، من قبل هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

هذه الفتيات، أوصلتهن باصات خاصة تابعة لهيئة الترفيه إلى حفل #مدل_بيست .. وهذا دليل على أن التحرش وتجاوز الخطوط الحمراء يتم بتخطيط ودعم رسمي مُباشر. pic.twitter.com/wRNkZM16Tw — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 7, 2022

ووثّق الفيديو، لحظةَ وصول عدد كبير من الفتيات بشكل مُنظّم عبر حافلة، ثم نزلن منها، وهن يرتدين ملابس وُصفت بأنها “خليعة”، ويُرجّح أنهن من الساقطات التي استقطبهن تركي آل الشيخ لهذه الفعاليات.