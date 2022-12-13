الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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راقصات بإطلالات مثيرة يؤدين العرضة السعودية واتهامات لولي العهد (فيديو)

غضب واسع من خطة الانفتاح التي تحولت إلى انحلال في السعودية

كتب خالد السعدي
راقصات يؤدين رقصة العرضة السعودية watanserb.com
راقصات يؤدين رقصة العرضة السعودية
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وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو، لرقص سيدات بإطلالات مثيرة للعرضة السعودية، في المملكة، التي تتزايد فيها الاتهامات لولي العهد وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان ينفذ خطة انحلال في أرجاء المملكة.

وبيَّن الفيديو، ثلاث سيدات على الأقل، ظهرن بإطلالات مثيرة، وهن يؤدين رقصة العرضة، اتهم بسببه ولي العهد محمد بن سلمان بأنه أهان هذا الإرث السعودي

تفاعل واسع وغضب شديد

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أثار هذا الفيديو، تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وحاز على الكثير من ردود الأفعال.

فغرد الكاتب مهند العبيدي: “إذا الشعب راضي ومحتفل إن التقاليد تستباح بهذا الشكل ، فكان بهذا . هذا هو التطور.”.

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وقالت ناشطة: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتفاعل هيثم غاضبا: “كده كتير”

وكتب ناشط: “لاحول ولا قوه الا بالله”.

وقالت ناشطة بذهول: “هذا عندنا بالسعوديه ما أصدق”.

ودعا علي: “حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بمن افسد المسلمين”.

وسخر العواد من ولي العهد: “ابن سلمان فخر البطيخ”.

العرضة السعودية.. إرث كبير

والعرضة السعودية التي تسمى أيضا العرضة النجدية، هي عبارة عن رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب، إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد.

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وتقول وسائل إعلام سعودية، إن هذه الرقصة تتضمن إلقاء أبيات شعر معيّنة، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدو العرضة زيا خاصاً.

رقصة العرضة السعودية

وارتبطت العرضة بفتوحات الملك عبدالعزيز وتوحيده للمملكة، ومن سمات العرضة الدالة على أنها رقصة الحرب استخدام طبول الحرب وإيقاعات الحرب والمبارزة بالسيوف، كتمرين فردي للقتال ومشاركة الخيل وأهل المعقودة الحاملين البنادق ويؤدون حركات منتظمة وبديعة في إطلاق النار.

هذا الإرث الحضاري الكبير، يرى الكثير من السعوديين أن ابن سلمان وجه له إهانة، ضمن برنامج الانحلال الذي يعم المملكة، والذي ترى السلطات أنه برنامج انفتاح.

الانحلال يضرب المملكة

ممارسات الانحلال باتت الآن في زمن محمد بن سلمان جزءا من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

فبدلا من ذلك، وضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح لكنها تحولت – بموافقته – إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

فمثلا، شهدت فعاليات موسم الرياض ومهرجان ميدل بيست الكثير من الممارسات الشاذة والمرفوضة، بينها حفلات الرقص المختلط والحركات المثيرة وصولا إلى الشذوذ الجنسي.

وما يؤكد أن الأمر يبدو منظما، انتشر مؤخرا مقطع فيديو يُظهر نقل فتيات بملابس خليعة، وصلنَ إلى إحدى فعاليات مهرجان ميدل بيست، في العاصمة السعودية الرياض، من قبل هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

ووثّق الفيديو، لحظةَ وصول عدد كبير من الفتيات بشكل مُنظّم عبر حافلة، ثم نزلن منها، وهن يرتدين ملابس وُصفت بأنها “خليعة”، ويُرجّح أنهن من الساقطات التي استقطبهن تركي آل الشيخ لهذه الفعاليات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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