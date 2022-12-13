حقيقة إهانة قناة جزائرية لمنتخب المغرب وصورة استفزت المغاربة (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ولقطات مصورة، قالوا إنها لتفاعل أحد القنوات الجزائرية مع فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث ظهر في الصورة أن القناة المذكورة تجاهلت ذكر المنتخب المغربي باسمه وتعويضه بعبارة “منتخب الأحمر والأخضر”.

اتهامات للقناة الجزائرية بإهانة المغاربة

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، وبلوغه دور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخ أي منتخب عربي وإفريقي تفاعل الإعلام الرسمي الجزائري بشكل هزيل مع الحدث.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا أنها من نشرة أخبار قناة جزائريّة، امتنعت عن ذكر المغرب في إعلان انتصاره، ووصفته بالمنتخب ذي اللونين الأحمر والأخضر.

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وجاء في الصورة، التي تظهر فيها مذيعة أخبار بشعار القناة الجزائريّة مع شريط أسفل الشاشة كُتبت عليه عبارة “إقصاء البرتغال وتأهّل المنتخب صاحب اللونين الأحمر والأخضر”.

وفجرت هذه الصورة غضب النشطاء المغاربة على مواقع التواصل، والذين هاجموا القناة والإعلام الجزائري بشدة.

لكن، وعلى عكس مزاعم الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خدمة التقصي بوكالة “فرانس برس” “الحرة” أن هذا الادعاء خطأ وأن الصورة مُركبة.

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وقالت الوكالة عبر خدمتها الجديدة “في ميزان فرانس برس”، إنه من المرجح أن تكون الصورة انتشرت بادئ الأمر على سبيل السخرية، قبل أن يصدقها ويتفاعل معها المئات.

حقيقة صورة متداولة لـ قناة جزائرية

لكن الصورة المتداولة مركبة، وقد أرشد التفتيش عنها بواسطة محركات البحث إلى نسخة مطابقة لها باستثناء النصّ الوارد على الشريط الأزرق.

فالشريط الأزرق الظاهر على النسخة الأصليّة من الصورة يتحدّث عن توضيح من القناة الجزائريّة، بشأن خبر عن الأخضر بورقعة أحد القادة الجزائريين في مقاومة الاستعمار الفرنسيّ.

ويأتي تفاعل الكثيرين مع هذه الصورة المركبة، وسط تفاعل إعلامي جزائري رسمي، كان قد أثار بالفعل غضب وسخرية السوشيال ميديا.

وبلغ المنتخب المغربي لكرة القدم الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بتغلّبه على البرتغال 1-صفر، السبت، أول بلد عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم.

مباراة المغرب وفرنسا

ويواجه “أسود الأطلس” في نصف نهائي كأس العالم، غداً الأربعاء على ملعب البيت في الخور، نظيره الفرنسي حامل اللقب.

ويسعى وليد الركراكي، مدرب أسود الأطلس، للفوز على المنتخب الفرنسي من أجل دخول التاريخ الرياضي من أكبر أبوابه، كأول مدرب عربي وأفريقي ومُسلم، يتمكن من الوصول إلى نهائي كأس العالم.