ثلاثة عادات رئيسية تساعدك على الاستيقاظ بكل طاقتك في الصباح

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وطن-على عكس ما قد يعتقده المرء، فإن القدرة على الشعور باليقظة في الصباح الباكر لا تكون نتيجة لعوامل وراثية بل نتيجة لنمط حياتك. وهذه هي نتيجة دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

في الحقيقة، يمكن لأي شخص أن يستيقظ منتعشًا كل صباح إذا انتبه إلى ثلاثة عوامل رئيسية: النوم والتمارين الرياضية ووجبة الإفطار، بحسب ما نشرته مجلة “كلان دوي” الفرنسية.

في هذا السياق، يقول المؤلف الرئيسي للدراسة ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب وعلم النفس: “هناك أشخاص دائمًا ما يستأنفون يومهم بنشاط وحيوية. وهناك آخرين، لا يستطيعون الاستيقاظ باكرًا أو إذا استيقظوا من الفراش اسيقظوا بكل كسل وخمول، والسبب حسب اعتقادهم الجينات الوراثية”.

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ويضيف: “لذلك يعتقدون أنه لا يوجد شيء يمكن القيام به سوى تناول الكافيين، وهو منبه كيميائي يمكن أن يتداخل مع النوم“.

كما يوضح: “لكن النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تقدم وجهة نظر مختلفة وأكثر تفاؤلاً. فالاستيقاظ كل يوم بنشاط وحيوية، أمر بسيط وإلى حد كبير قيد سيطرتك. كل هذا يتوقف على كيفية تنظيم حياتك ونومك. هناك بعض الأشياء الأساسية جدًا والقابلة للتحقيق التي يمكنك البدء في القيام بها اليوم لتغيير الطريقة التي تستيقظ بها كل صباح”.

بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون سلوك أكثر من 800 شخص لمدة أسبوعين. كما قاموا بتضمين توائم في بحثهم للمساعدة في دحض أي تأثير للجينات.

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بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والحصول على مزيد من النوم، أفاد الفريق أنه من المهم أيضًا الحد من استهلاك السكر في الصباح.

وأضاف الباحث: “لقد علمنا منذ بعض الوقت أن اتباع نظام غذائي يحتيو على كميات كبيرة من السكر ضار بالنوم، ناهيك بأنه مكوّن سام للدماغ وخلايا الجسم”.

كما أورد: “بالإضافة إلى هذه الآثار الضارة على النوم، وجدنا أن تناول كميات كبيرة من السكر في وجبة الإفطار وارتفاع نسبة السكر في الدم بعد أي نوع من الإفطار يؤدي إلى إضعاف قدرة عقلك على استعادة وعيه بعد النوم”.

هذا و تم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Nature Communications.