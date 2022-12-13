الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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ثلاثة عادات رئيسية تساعدك على الاستيقاظ بكل طاقتك في الصباح

"يمكن لأي شخص أن يستيقظ منتعشًا كل صباح إذا انتبه إلى ثلاثة عوامل رئيسية"

كتب معالي بن عمر
3 عادات تجعلك نشطا في الصباح watanserb.com
3 عادات تجعلك نشطا في الصباح
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وطن-على عكس ما قد يعتقده المرء، فإن القدرة على الشعور باليقظة في الصباح الباكر لا تكون نتيجة لعوامل وراثية بل نتيجة لنمط حياتك. وهذه هي نتيجة دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

في الحقيقة، يمكن لأي شخص أن يستيقظ منتعشًا كل صباح إذا انتبه إلى ثلاثة عوامل رئيسية: النوم والتمارين الرياضية ووجبة الإفطار، بحسب ما نشرته مجلة “كلان دوي” الفرنسية.

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في هذا السياق، يقول المؤلف الرئيسي للدراسة ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب وعلم النفس: “هناك أشخاص دائمًا ما يستأنفون يومهم بنشاط وحيوية. وهناك آخرين، لا يستطيعون الاستيقاظ باكرًا أو إذا استيقظوا من الفراش اسيقظوا بكل كسل وخمول، والسبب حسب اعتقادهم الجينات الوراثية”.

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ويضيف: “لذلك يعتقدون أنه لا يوجد شيء يمكن القيام به سوى تناول الكافيين، وهو منبه كيميائي يمكن أن يتداخل مع النوم“.

على عكس ما قد يعتقده المرء، فإن القدرة على الشعور باليقظة في الصباح الباكر لا تكون نتيجة لعوامل وراثية بل نتيجة لنمط حياتك
على عكس ما قد يعتقده المرء، فإن القدرة على الشعور باليقظة في الصباح الباكر لا تكون نتيجة لعوامل وراثية بل نتيجة لنمط حياتك

كما يوضح: “لكن النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تقدم وجهة نظر مختلفة وأكثر تفاؤلاً. فالاستيقاظ كل يوم بنشاط وحيوية، أمر بسيط وإلى حد كبير قيد سيطرتك. كل هذا يتوقف على كيفية تنظيم حياتك ونومك. هناك بعض الأشياء الأساسية جدًا والقابلة للتحقيق التي يمكنك البدء في القيام بها اليوم لتغيير الطريقة التي تستيقظ بها كل صباح”.

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بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون سلوك أكثر من 800 شخص لمدة أسبوعين. كما قاموا بتضمين توائم في بحثهم للمساعدة في دحض أي تأثير للجينات.

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بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والحصول على مزيد من النوم، أفاد الفريق أنه من المهم أيضًا الحد من استهلاك السكر في الصباح.

بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون سلوك أكثر من 800 شخص لمدة أسبوعين. كما قاموا بتضمين توائم في بحثهم للمساعدة في دحض أي تأثير للجينات.
بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون سلوك أكثر من 800 شخص لمدة أسبوعين. كما قاموا بتضمين توائم في بحثهم للمساعدة في دحض أي تأثير للجينات.

وأضاف الباحث: “لقد علمنا منذ بعض الوقت أن اتباع نظام غذائي يحتيو على كميات كبيرة من السكر ضار بالنوم، ناهيك بأنه مكوّن سام للدماغ وخلايا الجسم”.

كما أورد: “بالإضافة إلى هذه الآثار الضارة على النوم، وجدنا أن تناول كميات كبيرة من السكر في وجبة الإفطار وارتفاع نسبة السكر في الدم بعد أي نوع من الإفطار يؤدي إلى إضعاف قدرة عقلك على استعادة وعيه بعد النوم”.

هذا و تم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Nature Communications.

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المصدركلاندوي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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