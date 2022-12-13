بعد مقتل ابتسام المقرشية..صورة لقاتل أمل العبرية تغزو مواقع التواصل وعائلته تناشد!

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وطن – مع إعلان شرطة عمان السلطانية عن القبض على قاتل الطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، ابتسام المقرشية، والتي أعادت إلى الأذهان جريمة مقتل المحامية أمل العبرية، تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة لقاتل الأخيرة.

وكانت قضية مقتل ابتسام المقرشية قد أثارت حالة من الغضب والاستياء بين العمانيين، خاصة وأنها جاءت بعد أيام قليلة من مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها في محافظة مسقط.

الكاتب الصحفي ومؤسس صحيفة “الصحوة”، عبدالله العدوي، أعاد نشر الصورة المتداولة، نافيا أن تكون هي صورة الجاني.

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وعرض “العدوي” صورتين إحداها الصورة المزعومة للجاني، ولكن اتضح أنها قديمة، وتعود لشخص يدعى سالم محمد السعيدي، وقد فارق الحياة الأسبوع الماضي.

وقال “العدوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن“: “يَتداول بعض المغردين هذه الصورة على أنها صورة الرجل الذي ارتكب جريمة أمل العبرية، وهذا غير صحيح نهائيا وليس له علاقة في الموضوع أبدا”.

وأكد على أن “هذا الرجل متوفي قبل اسبوع اسمه/ سالم بن محمد السعيدي رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته”.

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وقال إن “عائلته طلبت مني تمرير هذا التوضيح لكم”.

يَتداول بعض المغردين هذه الصورة على أنها صورة الرجل الذي ارتكب جريمة #أمل_العبرية، وهذا غير صحيح نهائيا وليس له علاقة في الموضوع أبدا. هذا الرجل متوفي قبل اسبوع اسمه/ سالم بن محمد السعيدي رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته. عائلته طلبت مني تمرير هذا التوضيح لكم. #ابتسام_المقرشية pic.twitter.com/byrJqmNJFg — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) December 12, 2022

جريمة قتل أمل العبرية

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها في أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هزّت المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

خلافات سابقة بين الجاني والقتيلة

وكشفت التقارير الأولية لملابسات القضية، عن وجود خلافات سابقة بين الزوج وطليقته منذ فترة، وهو ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية في حسابها، حيث قام الزوج “الطليق” فجأة بإشهار سلاح أبيض مسدِّداً طعنات إليها في الصدر والبطن والرقبة.

القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 7, 2022

جريمة قتل ابتسام المقرشية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان قد انتفضت، الإثنين، بموجة غضب عارمة عقب مقتل ابتسام المقرشية، الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بولاية عبري، طعناً بالسكين على يد أحد الأشخاص.

وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية، فإنّ الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة، ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته، ثم قام بالاصطدام بسيارتها من الخلف حتى توقفت.

ووفقاً لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تُقلّ المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

🚨 | وقوع جريمة قـًتل في ولاية #عبري ، بعد ما خلصت الاختبار طلعت ولحقها بسيارته دعمها من الخلف ونزل يضرب الجامه بعدها ضربها بالسكـًين لين ماتت 💔😓 pic.twitter.com/xcQA12JJe4 — عــمــــــر محمد | قصص ومقاطع• (@xxyy2w) December 11, 2022

سبب مقتل ابتسام المقرشية

وتداولت أنباء أنّ سبب ارتكاب الجاني لجريمته، هو رفض أهلها زواجه منها، لأنه يكبرها بعشر سنوات.

ما قبلوا يزوجه لانه اكبر منها ب ١٠ سنوات — B | 🐈‍⬛ (@j7zy_) December 12, 2022

من جانبها، نفت شقيقة المجني عليها ما تمّ تداوله من “إشاعات” حول أنّ الجاني كان قد تقدّم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية، وتم رفضه.

واستغربت شقيقة المجني عليها تداولَ مثل هذه الإشاعات المُغرضة، مطالِبةً الجميع بالكفّ عن ترديدها، لكون ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

تداول كثير من الإشاعات ان تقدم لها ورفضته لكن اخت البنت وضحت الموضوع 👇🏻🤍 pic.twitter.com/R4H1C6R111 — عــمــــــر محمد | قصص ومقاطع• (@xxyy2w) December 11, 2022

يشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم الكشف عن هوية قاتل المحامية أمل العبرية، ولا ابتسام المقرشية.