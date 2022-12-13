الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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الهدهد

بعد مقتل ابتسام المقرشية..صورة لقاتل أمل العبرية تغزو مواقع التواصل وعائلته تناشد!

الصورة تعود لشخص يدعى سالم بن محمد السعيدي وقد توفي منذ أسبوع

كتب سالم حنفي
قاتل أمل العبرية watanserb.com
المحامية العمانية التي قتلها طليقها أمل العبرية
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وطن – مع إعلان شرطة عمان السلطانية عن القبض على قاتل الطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، ابتسام المقرشية، والتي أعادت إلى الأذهان جريمة مقتل المحامية أمل العبرية، تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة لقاتل الأخيرة.

وكانت قضية مقتل ابتسام المقرشية قد أثارت حالة من الغضب والاستياء بين العمانيين، خاصة وأنها جاءت بعد أيام قليلة من مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها في محافظة مسقط.

الكاتب الصحفي ومؤسس صحيفة “الصحوة”، عبدالله العدوي، أعاد نشر الصورة المتداولة، نافيا أن تكون هي صورة الجاني.

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وعرض “العدوي” صورتين إحداها الصورة المزعومة للجاني، ولكن اتضح أنها قديمة، وتعود لشخص يدعى سالم محمد السعيدي، وقد فارق الحياة الأسبوع الماضي.

وقال “العدوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن“: “يَتداول بعض المغردين هذه الصورة على أنها صورة الرجل الذي ارتكب جريمة أمل العبرية، وهذا غير صحيح نهائيا وليس له علاقة في الموضوع أبدا”.

وأكد على أن “هذا الرجل متوفي قبل اسبوع اسمه/ سالم بن محمد السعيدي رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته”.

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وقال إن “عائلته طلبت مني تمرير هذا التوضيح لكم”.

جريمة قتل أمل العبرية

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها في أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هزّت المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

خلافات سابقة بين الجاني والقتيلة

وكشفت التقارير الأولية لملابسات القضية، عن وجود خلافات سابقة بين الزوج وطليقته منذ فترة، وهو ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية في حسابها، حيث قام الزوج “الطليق” فجأة بإشهار سلاح أبيض مسدِّداً طعنات إليها في الصدر والبطن والرقبة.

جريمة قتل ابتسام المقرشية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان قد انتفضت، الإثنين، بموجة غضب عارمة عقب مقتل ابتسام المقرشية، الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بولاية عبري، طعناً بالسكين على يد أحد الأشخاص.

وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية، فإنّ الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة، ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته، ثم قام بالاصطدام بسيارتها من الخلف حتى توقفت.

ووفقاً لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تُقلّ المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

سبب مقتل ابتسام المقرشية

وتداولت أنباء أنّ سبب ارتكاب الجاني لجريمته، هو رفض أهلها زواجه منها، لأنه يكبرها بعشر سنوات.

من جانبها، نفت شقيقة المجني عليها ما تمّ تداوله من “إشاعات” حول أنّ الجاني كان قد تقدّم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية، وتم رفضه.

واستغربت شقيقة المجني عليها تداولَ مثل هذه الإشاعات المُغرضة، مطالِبةً الجميع بالكفّ عن ترديدها، لكون ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

يشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم الكشف عن هوية قاتل المحامية أمل العبرية، ولا ابتسام المقرشية.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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