بإطلالة ساخنة من استاد لوسيل.. ملكة جمال كرواتيا تكذب هذه الشائعة

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وطن- تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل خبرا مفاده، منع إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة من دخول استاد “لوسيل” الذي شهد لقاء منتخب بلادها كرواتيا أمام الأرجنتين، بسبب ملابسها المثيرة للجدل.

وبعد الجدل الذي أثاره خبر منعها من دخول استاد لوسيل من أجل متابعة مباراة المنتخب الكرواتي ونظيره الأرجنتيني، ظهرت ملكة الجمال الكرواتية السابقة “إيفانا نول” على مدرجات الملعب في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

إيفانا نول تُكذب خبر منعها من دخول ستاد لوسيل

وشاركة إيفانا نول مع متابعيها على انستغرام صورة لها داخل ستاد لوسيل المونديالي، من أجل متابعة المواجهة الكروية بين منتخب بلادها، كرواتيا، ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

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ورغم تداول بعض الصفحات عبر مواقع التواصل، خبر منعها من دخول ستاد لوسيل بسبب ملابسها المخلة بالحياء والأخلاق، إلا أن إيفانا نول أطلت من داخل الستاد في نفي واضح لتلك الإدعاءات.

وظهرت ملكة الجمال الكرواتية السابقة، إيفانا نول، بملابس خليعة تحمل ألوان علم بلادها، الأبيض والأحمر، داخل ستاد لوسيل.

إيفانا نول تتوقع الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين

وتشجع إيفانا نول منتخب بلادها، كرواتيا، في مواجهة الارجنتين في المبارة التي جمعت الطرفين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

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ورغم أن ملكة الجمال الكرواتية “إيفانا نول” توقعت فوز منتخب بلادها- بطريقة غير متوقعة وغير مسبوقة- إلا أن توقعاتها فشلت، بحسب نتائج المباراة في المقابلة الحاسمة التي انطلقت، الثلاثاء.

حيث هزم المنتخب الارجنتيني نظيره الكرواتي في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي المونديال، وكان الفضل الأكبر لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي صعد بمنتخب بلاده لنهائي كأس العالم قطر 2022.

وتثير ملكة الجمال الكرواتية الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال حضورها في قطر من إنطلاق كأس العالم في نوفمبر الماضي.

وظهرت إيفانا نول في مناسبات كثيرة بملابس عارية وغير لائقة بينما كانت تتجول في شوارع الدوحة.

وأثارت إيفانا نول جدلا واسعا من قدومها قطر بسبب التعليقات الكثيرة التي رافقت حضورها وإطلالاتها المخلة بالآداب