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“الخوخ الأصفر” علاج سحري لكورونا.. الصين توضح بعد الهوس به ونفاد مخزونه

شاع بين الصينيين أن "الخوخ الأصفر" المعلب يمكنه القضاء على فيروس "كورونا" مما تسبب في إقبال شديد عليه

كتب خالد الأحمد
الخوخ الأصفر watanserb.com
الخوخ الأصفر
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وطن- بعد أن تم تخفيف قيود مكافحة وباء كورنا في الصين بدأت موجة من اكتناز الأدوية بالظهور بين الناس، وإضافة إلى الأدوية الموصوفة والمنتشرة في الصيدليات، شاع بين الصينيين أن “الخوخ الأصفر” المعلب يمكنه القضاء على فيروس “كورونا” المرعب مما تسبب في إقبال شديد من الناس عليه ودفع بالعديد من الأطباء والخبراء إلى دحض الشائعات حوله.

الخوخ الأصفر “دواء وهمي”

وأوضحت السلطات الصحية، أن الخوخ الأصفر المعلب ليس في الحقيقة دواءً خاصًا للعلاج من السعال والحمى، بل إنه أشبه بـ«الدواء الوهمي» الحلو، مثل الكعكة التي تتناولها، أو شاي الحليب الذي تشربه عندما تشعر بالتوتر”.

وأضافت أن النتيجة القائلة بأن الخوخ الأصفر المعلب من الممكن أن يعالج كورونا، ليس لها قيمة عملية ولا يمكن اعتبارها سوى نوع من المزاح.

تخفيف التعب الناجم عن الوباء

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ونقل موقع “موفيس” الصيني عن “تشانج رونجشان” ، خبير في علم الفيروسات قوله إن الخوخ الأصفر المعلب لا يمكن أن يحل محل العلاج الطبي، وهو على الأكثر يسبب راحة نفسية لمن يتناوله.

وتابع “رونجشان”:”ومع ذلك نوصي الناس بتناول المزيد من الفواكه الغنية بفيتامينات ج ، د ، هـ ، مثل البرتقال وفاكهة الكيوي ، والتي يمكن أن تخفف من التعب الناجم عن الوباء.”

الخوخ الأصفر ليس له أي تأثير على كورونا

وبدوره أكد “كاو شياو لينغ” نائب كبير الأطباء في قسم طب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة بالمستشفى الثاني لجامعة شانشي الطبية، أن تناول الفاكهة لا يمكن أن يحل محل العلاج الطبي.

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وأكد أنه بمجرد تشخيص الالتهاب الرئوي التاجي الجديد ، يجب علاجه عن طريق العلاج الدوائي العلمي.

وفي مقاطعة لياونينغ قالت شركة “لينجابوزي فود كو” تعليقاً على الاندفاع الكبير لشراء الخوخ الأصفر المعلب من السوق، إن الخوخ الأصفر ليس له أي تأثير ويجب على الجمهور تخزينه بعقلانية وعدم اتباع الإشاعات بشكل أعمى.

وبدورها ذكرت صحيفة “تاي ينغ“، أن المتسوقين الصينيين ، الذين يعتقدون خطأً أن الخوخ يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا ، قد اشتروا الكثير من الفواكه المعلبة التي نفد مخزونها من منصات المبيعات عبر الإنترنت.

وأضاف الموقع أن وسائل الإعلام الحكومية حريصة على إيضاح هذه الصورة ودحض الشائعات المنتشرة بشأن “الخوخ الأصفر”.

كما انتقدت صحيفة “بكين يوث ديلي” اهتمام القراء المتزايد بعمليات البحث عبر الإنترنت عن الخوخ الأصفر المعلب.

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وبحسب الأطباء فإن “تناول الطعام باعتدال يمكن أن يحسن الحالة المزاجية والصحة ، ولكن لا ينصح بالاكتناز الطائش للسلع المعلبة”.

ويذكر الإقبال على الخوخ الأصفر كدواء مزعوم لوباء الكورونا، بصدى فيتامين سي لعام 2020 ، عندما ارتفعت مبيعات عصير البرتقال في الولايات المتحدة اعتقادًا من الناس أنه يمكنه أن يعالج كوفيد 19، من خلال فيتامين سي الموجود في البرتقال.

ومؤخرًا خففت السلطات الصينية من القيود التي فرضتها على ملايين الأشخاص، وذلك بعد ارتفاع محدود في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانطلاق احتجاجات شعبية واسعة شملت العاصمة بكين وعددًا من المدن الصينية الكبرى.

حتى أن هذه الاحتجاجات طالت المشجعين الصينيين الذي ظهروا في مونديال قطر بلا كمامات.

المصدرموقع "موفيس" الصيني، صحيفة تاي ينغ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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