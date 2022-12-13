إنشاء أول جمعية للمثليين في البحرين برئاسة مستشار الملك.. قصة الخبر الذي أثار ضجة

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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد تردد معلومات عن صدور قرار من عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء أول جمعية للمثليين (الشواذ جنسيا) في المملكة.

ونص القرار الذي بثه ناشطون على موقع تويتر، على أن عاهل البحرين أصدر قرارا بتأسيس أول جمعية للمثليين في البحرين برئاسة نبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، والكاتبة سوسن الشاعر.

عاهل #البحرين يصدر قرار بتأسيس اول جمعية #للمثليين في #البحرين برئاسة نبيل الحمر وسوسن الشاعر . —  دبلوماسي قديم (@Diplomaticqatar) December 12, 2022

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ولم يتسنَ التأكد لـ”وطن” من مصدر رسمي حقيقة صدور هذا القرار، كما أنه بتتبع وسائل الإعلام الرسمية والشهيرة لم يتضح وجود خبر في هذا الشأن، حتى الآن.

سوسن الشاعر تنفي صراحة

الشاعرة سوسن الشاعر نفت هذه المعلومات، وقالت في تغريدة عبر “تويتر“: “حساب على تويتر لا اريد ان أشهره من ذباب عزمي تخصص إشاعات على أهل البحرين يفتقد الذكاء.. غباءه منقطع النظير كل كذبه أكبر من الثانيه وهذه آخرها يسألني أحدهم ما العمل مع هذه الاشكال قلت لا شيء العوي عوي و كل حسب تربيته وسنع بيته”.

حساب على تويتر لا اريد ان اشهره من ذباب عزمي تخصص اشاعات على اهل البحرين يفتقد الذكاء غباءه منقطع النظير كل كذبه اكبر من الثانيه و هذه اخرها يسالني احدهم ما العمل مع هذه الاشكال قلت لا شى العوي عوي و كل حسب تربيته و سنع بيته pic.twitter.com/zGHo8Tg3df — سوسن الشاعر (@sawsanalshaer) December 12, 2022

الحمر يعلق ضمنيا

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نبيل الحمر بدوره، كتب تغريدة ينفي فيها ضمنيا ما تردد من معلومات بإنشاء جمعية للمثليين برئاسته، وقال: “لو كل كلب عوى القمته حجرًا لاصبح الصخر مثقال بدينار”.

لو كل كلب عوى القمته حجرًا لاصبح الصخر مثقال بدينار — NABEEL ALHAMER (@nalhamer) December 13, 2022

المثلية الجنسية في البحرين

يُشار إلى أنه تم تشريع المثلية الجنسية في البحرين منذ عام 1976، لكن للمحاكم سلطة إصدار الغرامات وعقوبة السجن لأي أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية.

ويسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية، ومنذ عام 2014، أصبحت البحرين تسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.

السفارة الأمريكية دعمت المثلية الجنسية

وكانت ضجة قد أثيرت مسبقا، في واقعة نشر سفارة الولايات المتحدة في المنامة، صورة للعلم الأمريكي بجانبه علم القوس قزح والذي يعبر رمز الفخر للمثليين ومزدوجي الميل في العالم.

وكتبت السفارة الأمريكية أسفل الصورة، “ترفع السفارة الأمريكية في المنامة اليوم بفخر علم المثليين”.

وأضافت: “كما سترفع البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم بفخر علم القوس قزح لدعم النهوض بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص، معا، نكرّم العالم الذي يحترم ويحتفل ويحتضن كرامة جميع الأفراد”.

وانتقد علماء ودعاة ونشطاء في البحرين غياب أي موقف رسمي تجاه تصرف السفارة الأمريكية الذي يعتبر إساءة واضحة لكل القيم والآداب التي يحترمها المواطنون والمقيمون على أرض المملكة.

وأصدر 83 قاضياً وعالماً وداعية بياناً يندد بترويج السفارة الأمريكية للشذوذ الجنسي في البحرين.

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قلق من ترويج الفاحشة

وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني، قد أصدر بيانا في مايو الماضي، أفاد فيه بمتابعته باستياء كبير تنامي الحملات الممنهجة لترويج فاحشة الشذوذ الجنسي في العالم.

وقال إن هذه الحملات تقودها قوى ومنظمات عالمية تسعى جاهدة لتشويه الفطرة البشرية، وهدم القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، واختراق المجتمعات المحافظة، خصوصًا الإسلامية منها، لزعزعة قيمها السوية.