آخر رسالة لابتسام المقرشية وشقيقها يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل جديدة

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وطن- روى نايف المقرشي، شقيق العمانية المغدورة ابتسام المقرشية، القصة الكاملة لجريمة قتل شقيقته، نافيا الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل بشأن تفاصيل مقتل أخته.

وكانت جريمة قتل المواطنة العمانية ابتسام المقرشية، قد هزت سلطنة عمان وتحولت لقضية رأي عام، ويتصدر وسم باسمها التريند العماني بتويتر.

شقيق ابتسام المقرشية يروي تفاصيل الجريمة

وجاء ذلك في مداخلة لنايف المقرشي، شقيق ابتسام مع إذاعة “هلا اف ام” المحلية.

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حيث أكد شقيق ابتسام المقرشية، أن أخته تعرضت للقتل، وظهرت علامات ضرب في عدة أماكن في جسدها، لذلك يستحيل أن يكون مقتلها مجرد حادث، حسب وصفه.

♦️ "آخر رسالة بيني وبين أختي الساعة 6:02 مساء يوم الأحد، كنت أسألها ولم ترد علي، وانتابني شعور سيء، وبعد نصف ساعة وردني خبر بوقوع حادث عليها.. أختي قُتلت، ضربات ظهرت عليها". 👤| نايف المقرشي

أخ المغدور بها #ابتسام_المقرشيه@naifs1988_ 🎙️| #كل_الأسئلة مع @KhuloodAlwai pic.twitter.com/HUmbWpzcgq — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) December 13, 2022

وشدد نايف في الوقت ذاته على ثقته بالقانون العماني قائلا: “نثق بالقانون ونزاهة العدالة وبإذن الله حقها لن يضيع”.

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وتابع شقيق العمانية المغدورة أنه من الشائعات المنتشرة عن هذه القضية، هي أن جريمة القتل كانت بسبب رفض المقرشية الزواج “وهذا لا صحة له أبدًا.”

كما روى نايف المقرشي تفاصيل آخر رسالة بينه وبين أخته والتي كانت في حدود الساعة السادسة مساء، يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

🔴 بث مباشر | ينضم معنا عبر الاتصال نايف المقرشي ، شقيق المغدور بها #ابتسام_المقرشي رحمها الله @naifs1988_ #كل_الأسئلة مع خلود العلوي

🎙️| @KhuloodAlwaihttps://t.co/hh7NSjbBYy — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) December 13, 2022

وأوضح:”كنت أسألها ولم ترد علي، وانتابني شعور سيء، وبعد نصف ساعة وردني خبر بوقوع حادث لها.”

واستطرد مؤكدا أن شقيقته تعرضت للقتل مع سبق الإصرار والترصد ولم تكن وفاتها مجرد حادث:”أختي قُتلت، ضربات ظهرت عليها.”

وأكمل:”أختي ذهبت لبارئها وانتقلت من دار الفناء الى دار البقاء، والفقد صعب”.

وأضاف شقيق المغدورة ابتسام نافيا الشائعات المتداولة على مواقع التواصل:”من الشائعات المنتشرة عن هذه القضية أن القتل كان بسبب رفض الزواج وهذا لا صحة له أبدًا.”

جرائم القتل في سلطنة عمان.. سبقتها أمل العبرية

وكانت قضية مقتل ابتسام المقرشية قد أثارت حالةً من الغضب والاستياء بين العمانيين، خاصةً وأنها جاءت بعد أيام قليلة من مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها في محافظة مسقط.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على قاتل الطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، ابتسام المقرشية.

وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية، فإنّ الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة، ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته، ثم قام بالاصطدام بسيارتها من الخلف حتى توقفت.

ووفقاً لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تُقلّ المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

🚨 | وقوع جريمة قـًتل في ولاية #عبري ، بعد ما خلصت الاختبار طلعت ولحقها بسيارته دعمها من الخلف ونزل يضرب الجامه بعدها ضربها بالسكـًين لين ماتت 💔😓 pic.twitter.com/xcQA12JJe4 — عــمــــــر محمد | قصص ومقاطع• (@xxyy2w) December 11, 2022

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها في أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هزّت المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 7, 2022

وكشفت التقارير الأولية لملابسات القضية، عن وجود خلافات سابقة بين الزوج وطليقته منذ فترة، وهو ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية في حسابها، حيث قام الزوج “الطليق” فجأة بإشهار سلاح أبيض مسدِّداً طعنات إليها في الصدر والبطن والرقبة.

أزعجنا أيما إزعاج نبأ عدوان رجل على مطلقته بعد تحاكمهما لدى القضاء بطعنها بسكين إلى أن قضت نحبها، ولم تكد أعصابنا تهدأ حتى بلغتنا نظيرة لها حصلت أيضا بين رجل وامرأة يسعى إلى الارتباط بها برباط الزوجية، فما الذي أصاب هذه النفوس، وما الذي طرأ على عقولها حتى استمرأت الجرائم؟ pic.twitter.com/XIEbzJHwy0 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) December 13, 2022

من جانبه أصدر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، بياناً له بعد توالي جرائم القتل في السلطنة، وتحديداً مقتل المحامية العمانية أمل العبرية على يد طليقها، ومقتل الطالبة ابتسام المقرشية.