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آخر رسالة لابتسام المقرشية وشقيقها يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل جديدة

جريمة قتل ابتسام المقرشية وقبلها جريمة أمل العبرية أحدثت ضجة كبيرة في سلطنة عمان

كتب باسل النجار
ابتسام المقرشية watanserb.com
ابتسام المقرشية
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وطن- روى نايف المقرشي، شقيق العمانية المغدورة ابتسام المقرشية، القصة الكاملة لجريمة قتل شقيقته، نافيا الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل بشأن تفاصيل مقتل أخته.

وكانت جريمة قتل المواطنة العمانية ابتسام المقرشية، قد هزت سلطنة عمان وتحولت لقضية رأي عام، ويتصدر وسم باسمها التريند العماني بتويتر.

شقيق ابتسام المقرشية يروي تفاصيل الجريمة

وجاء ذلك في مداخلة لنايف المقرشي، شقيق ابتسام مع إذاعة “هلا اف ام” المحلية.

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حيث أكد شقيق ابتسام المقرشية، أن أخته تعرضت للقتل، وظهرت علامات ضرب في عدة أماكن في جسدها، لذلك يستحيل أن يكون مقتلها مجرد حادث، حسب وصفه.

وشدد نايف في الوقت ذاته على ثقته بالقانون العماني قائلا: “نثق بالقانون ونزاهة العدالة وبإذن الله حقها لن يضيع”.

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وتابع شقيق العمانية المغدورة أنه من الشائعات المنتشرة عن هذه القضية، هي أن جريمة القتل كانت بسبب رفض المقرشية الزواج “وهذا لا صحة له أبدًا.”

كما روى نايف المقرشي تفاصيل آخر رسالة بينه وبين أخته والتي كانت في حدود الساعة السادسة مساء، يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

وأوضح:”كنت أسألها ولم ترد علي، وانتابني شعور سيء، وبعد نصف ساعة وردني خبر بوقوع حادث لها.”

واستطرد مؤكدا أن شقيقته تعرضت للقتل مع سبق الإصرار والترصد ولم تكن وفاتها مجرد حادث:”أختي قُتلت، ضربات ظهرت عليها.”

وأكمل:”أختي ذهبت لبارئها وانتقلت من دار الفناء الى دار البقاء، والفقد صعب”.

وأضاف شقيق المغدورة ابتسام نافيا الشائعات المتداولة على مواقع التواصل:”من الشائعات المنتشرة عن هذه القضية أن القتل كان بسبب رفض الزواج وهذا لا صحة له أبدًا.”

جرائم القتل في سلطنة عمان.. سبقتها أمل العبرية

وكانت قضية مقتل ابتسام المقرشية قد أثارت حالةً من الغضب والاستياء بين العمانيين، خاصةً وأنها جاءت بعد أيام قليلة من مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها في محافظة مسقط.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على قاتل الطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، ابتسام المقرشية.

وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية، فإنّ الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة، ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته، ثم قام بالاصطدام بسيارتها من الخلف حتى توقفت.

ووفقاً لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تُقلّ المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها في أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هزّت المجتمع العماني.

ابتسام المقرشية.. تطور لافت في قضية مقتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وكشفت التقارير الأولية لملابسات القضية، عن وجود خلافات سابقة بين الزوج وطليقته منذ فترة، وهو ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية في حسابها، حيث قام الزوج “الطليق” فجأة بإشهار سلاح أبيض مسدِّداً طعنات إليها في الصدر والبطن والرقبة.

من جانبه أصدر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، بياناً له بعد توالي جرائم القتل في السلطنة، وتحديداً مقتل المحامية العمانية أمل العبرية على يد طليقها، ومقتل الطالبة ابتسام المقرشية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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