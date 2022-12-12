يخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول..دراسة تكشف فوائد عديدة للعسل

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وطن– تشير دراسة جديدة، أجرتها جامعة تورنتو بكندا، وتحدثت عنها صحيفة “bestlifeonline“، إلى أن العسل على الرغم من احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية، فإنه يمكن أن يخفّض نسبة السكر في الدم، ويسيطر على الكوليسترول.

العسل يحسّن مستويات السكر في الدم والكوليسترول

شملت الدراسة مراجعة 18 تجربة، شارك فيها أكثر من 1100 مشارك يتمتعون بصحة جيدة.

ووجد الباحثون، أن العسل الخام له تأثير وقائي على القلب، حيث يساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول الضار.



من جهته، قال توسيف خان، كبير الباحثين في الدراسة، والباحث المشارك في قسم علوم التغذية بكلية الطب في جامعة تورنتو: “ هذه النتائج مفاجئة، لأن العسل يتكون من حوالي 80 في المائة من السكر. العسل هو أيضاََ تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية والمركبات النشطة بيولوجيا التي من المرجح أن يكون لها فوائد صحية”.



ووفقًا للباحثين، فإن أولئك الذين شاركوا في التجربة كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، حيث تُمثّل السكريات المضافة 10 في المائة فقط أو أقل، من السعرات الحرارية اليومية التي يتناولونها.

ويشير هذا إلى أنّ الحفاظ على تناول كميات منخفضة من السكر بشكل عام، لا يزال عاملاً مهمًا في الحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم، وانخفاض نسبة الكوليسترول الضار.

ومع ذلك، أضاف خان: “لا يجب أن تبدأ في إضافة العسل إلى النظام الغذائي إذا كنت تتجنب السكر بالفعل”.

ونصح أنّه إذا كنتَ تستخدم السكر، مثل: سكر المائدة أو الشراب أو المحليات الأخرى، فعليك التفكير في استبداله بالعسل.

فإن تبديل تلك السكريات بالعسل، قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

العسل وفوائده الأخرى

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وفقًا لمايو كلينك، قد يكون هناك العديد من الفوائد الإضافية لإضافة العسل إلى نظامك الغذائي، بدلاً من أنواع السكر الأخرى.

إلى جانب ارتباط العسل بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، قد يعمل العسل في تخفيف السعال، ويحسّن صحة الجهاز الهضمي، ويحسن الأمراض العصبية.

ومع ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أنّ كلّاً من العسل المبستر والخام، يمكن أن يحتويَ على بكتيريا مكوّنة للجراثيم تُعرف باسم Clostridium botulinum، والتي يمكن أن تسبّب في حالات نادرة التسمم الغذائي.