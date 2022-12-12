وهم بصري يكشف عبقريتك .. ركّز عينيك واكتشف أين الطائر على الشجرة!

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وطن – في صورةٍ جديدةٍ إخترناها لكم من صور الأوهام البصرية، أنت مدعوّ لاكتشاف مكان الطائر في صورة وهم بصري خلال 9 ثوانٍ فقط؟، فهل أنت مستعد لهذا التحدي؟!.

وهم بصري .. اكتشف مكان الطائر خلال 9 ثوانٍ فقط

أصبحت الأوهام البصرية شائعة جدًا مؤخراً، لدرجة أنها أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية في الوقت الحاضر.

يتطلع مستخدمو الإنترنت دائمًا إلى حل مشكلات الوهم البصري المثيرة، والتي تمنحهم إحساسًا بالإنجاز وتعمل أيضًا كمحدد للحكم على مستويات ذكائهم.

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تتراوح تحديات الوهم البصري من السهل إلى الصعب، ومع الممارسة المنتظمة، يمكن للمرء أن يتقن بسهولة القدرة على حل الأوهام البصرية.

إنها أيضًا طريقة رائعة لاختبار مهاراتك في الملاحظة.

دعنا نكتشف هذا التحدي السريع للخداع البصري.

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الصورة أعلاه لشجرة موجودة في مكان ما في الغابة. الشجرة ضخمة ولها جذوع وفروع ضخمة. يمكنك أيضًا رؤية أوراق الشجرة في الخلفية.

يوجد في مكان ما في هذه الصورة طائر صغير عليك أن تجده في 9 ثوانٍ.

وقتك يبدأ الآن..

الوهم البصري هو أداة رائعة لاختبار ذكاء الفرد. ومع ذلك ، فهي ليست الطريقة الوحيدة لاختبار ذكاء الفرد.

إذا كنت حقًا بحاجة إلى فهم مستويات الذكاء الفعلية الخاصة بك، فمن المستحسن أن تأخذ اختبارات الذكاء المصممة باحتراف.بحسب ما ترجمت وطن نقلاً عن ما أورد موقع “jagranjosh”

هل وجدت الطائر في 9 ثوان؟

إذا نظرت بعناية إلى الصورة، ستتمكن من رؤية الطائر بسرعة.

سيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من اكتشاف الطائر في غضون الوقت المحدد.

أولئك الذين يحاولون حل هذا التحدي لأول مرة سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لحلها.

كم منكم اكتشف الطائر؟

انتهى الوقت.

أولئك الذين لم يجدوا الطائر بعد يمكنهم اكتشاف حل اللغز في الصورة ادناه، حيث وضعنا دائرة حمراء اللون على مكان الطائر .