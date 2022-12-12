الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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وهم بصري يكشف عبقريتك .. ركّز عينيك واكتشف أين الطائر على الشجرة!

اختبر مهاراتك في الملاحظة من خلال محاولة تحدي الوهم البصري هذا الآن والعثور على مكان الطائر

كتب أنس السالم
وهم بصري watanserb.com
اكتشف مكان الطائر خلال 9 ثوانٍ فقط في الصورة
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وطن – في صورةٍ جديدةٍ إخترناها لكم من صور الأوهام البصرية، أنت مدعوّ لاكتشاف مكان الطائر في صورة وهم بصري خلال 9 ثوانٍ فقط؟، فهل أنت مستعد لهذا التحدي؟!.

وهم بصري .. اكتشف مكان الطائر خلال 9 ثوانٍ فقط 

أصبحت الأوهام البصرية شائعة جدًا مؤخراً، لدرجة أنها أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية في الوقت الحاضر.

يتطلع مستخدمو الإنترنت دائمًا إلى حل مشكلات الوهم البصري المثيرة، والتي تمنحهم إحساسًا بالإنجاز وتعمل أيضًا كمحدد للحكم على مستويات ذكائهم.

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تتراوح تحديات الوهم البصري من السهل إلى الصعب، ومع الممارسة المنتظمة، يمكن للمرء أن يتقن بسهولة القدرة على حل الأوهام البصرية.

إنها أيضًا طريقة رائعة لاختبار مهاراتك في الملاحظة.

دعنا نكتشف هذا التحدي السريع للخداع البصري.

وهم بصري .. اكتشف مكان الطائر خلال 9 ثوانٍ فقط 
وهم بصري .. اكتشف مكان الطائر خلال 9 ثوانٍ فقط
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الصورة أعلاه لشجرة موجودة في مكان ما في الغابة. الشجرة ضخمة ولها جذوع وفروع ضخمة. يمكنك أيضًا رؤية أوراق الشجرة في الخلفية.

يوجد في مكان ما في هذه الصورة طائر صغير عليك أن تجده في 9 ثوانٍ.

وقتك يبدأ الآن..

الوهم البصري هو أداة رائعة لاختبار ذكاء الفرد. ومع ذلك ، فهي ليست الطريقة الوحيدة لاختبار ذكاء الفرد.

إذا كنت حقًا بحاجة إلى فهم مستويات الذكاء الفعلية الخاصة بك، فمن المستحسن أن تأخذ اختبارات الذكاء المصممة باحتراف.بحسب ما ترجمت وطن نقلاً عن ما أورد موقع “jagranjosh

هل وجدت الطائر في 9 ثوان؟

إذا نظرت بعناية إلى الصورة، ستتمكن من رؤية الطائر بسرعة.

سيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من اكتشاف الطائر في غضون الوقت المحدد.

أولئك الذين يحاولون حل هذا التحدي لأول مرة سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لحلها.

كم منكم اكتشف الطائر؟

انتهى الوقت.

أولئك الذين لم يجدوا الطائر بعد يمكنهم اكتشاف حل اللغز في الصورة ادناه، حيث وضعنا دائرة حمراء اللون على مكان الطائر .

مكان الطائر بالدائرة الحمراء
مكان الطائر بالدائرة الحمراء
المصدرjagranjosh - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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