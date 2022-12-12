هذا ما أمر به الملك محمد السادس قبل مباراة المغرب وفرنسا

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وطن- أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، عزمها تأمين جسر جوي عبر تجنيدها 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة، يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، من أجل تمكين آلاف المشجعين لمنتخب “أسود الأطلس” من حضور نصف نهائي كأس العالم قطر فيفا 2022، في المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي.

جسر جوي بين المغرب وقطر

وكشفت الشركة في بيان رسمي أنها “خصصت جسراً جوياً بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، لتوفير نحو 30 رحلة باستخدام طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك من أجل تمكين أكبر عدد من المشجعين المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني، وليعيشوا أجواء الدور نصف النهائي لكأس العالم”.

شركة الخطوط الجوية المغربية قالت إنها وضعت جسراً جوياً بين الدارالبيضاء والدوحة من خلال تأمين نحو 30 رحلة “من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم“. pic.twitter.com/aNZRLN08Aj — الخليج الجديد (@thenewkhalij) December 12, 2022

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مشيرة إلى أن “التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية”، مع التأكيد على أن “هذا الجسر الجوي يمثل رقماً قياسياً تاريخياً بالنسبة للخطوط الملكية المغربية”.

ولفت ناشطون إلى أن هذه التوجيهات تأتي من ملك المغرب محمد السادس، لأجل توفير دعم شعبي كبير لمنتخب أسود الأطلس، في مباراته المقبلة أمام فرنسا.

ويذكر أن الخطوط الجوية المغربية، سبق أن نظمت رحلات إضافية إلى قطر لمتابعة المباراتين السابقتين للمنتخب.

شركة الخطوط الجوية المغربية أعلنت إنشاء جسر جوي لتسيير 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب #المغرب من مساندته أمام فرنسا في نصف نهائي #كأس_العالم_قطر_2022 #المونديال_على_أرض_عربية pic.twitter.com/0GX3F8Ws4m — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) December 12, 2022

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وأكدت الخطوط الملكية الجوية أنها ستوفر تسهيلات استثنائية لإعادة تنظيم رحلات العودة للمشجعين من الدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلاتها، من دون مصاريف إضافية.

مباراة المغرب وفرنسا

ويلعب المنتخب المغربي، الأربعاء القادم، أول مباراة نصف نهائي، لمنتخب أفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين على أرضية استاد البيت، بحضور آلاف المشجعين.

وطيلة مسيرته الكروية المُشرفة والمتواصلة في مونديال قطر 2022، قُوبل منتخب أسود الأطلس بدعم جماهيري كبير خلال المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في البطولة.

وتزايد زخم هذا الدعم مع التأهل لثمن النهائي ثم ربع النهائي.

جدير بالذكر أن المدرّب وليد الركراكي تحدث في مؤتمر صحافي، الأحد، عن الدور الكبير للجماهير في إنجازات المنتخب المغربي، بما فيها الجماهير من مختلف الدول العربية والإفريقية التي ساندت أسود الأطلس في كأس العالم.

ويتطلع أبناء المدرب وليد الركراكي، للفوز في المواجهة الصعبة أمام المنتخب الفرنسي، في مباراة ستكون تاريخية بكل المقاييس.