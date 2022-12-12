من هو المكسيكي سيزار راموس حكم مباراة المغرب وفرنسا؟!

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وطن- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، تعيين المكسيكي سيزار راموس، حكم مباراة المغرب وفرنسا، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

سيزار راموس حكم مباراة المغرب وفرنسا

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعيين الحكم المكسيكي سيزار راموس لإدارة تحكيم مباراة المغرب وفرنسا، إلى جانب مساعديه ألبرتو مورين وميغيل هيرنانديز، كما والحكم الرابع المساعد خيسوس فالينزويلا.

كما وستكون مباراة المغرب وفرنسا، هي الرابعة للحكم المكسيكي راموس في نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022 كحكم ساحة داخل أرضية ملعب المباراة.

✍️ • الحكم المكسيكي سيزار راموس حكما لمباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الفرنسي 🇲🇦🆚🇨🇵

🛑 سيزار قاد سابقاً مباراتنا ضد بلجيكا#ENDM pic.twitter.com/TVsET803nJ — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) December 12, 2022

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من هو المكسيكي سيزار راموس حكم مبارة المغرب وفرنسا؟!

الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، حكم دولي، من مواليد دولة المكسيك في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1983 (38 عاماً)، وقد أصبح حكم دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ عام 2014.

شارك المكسيكي في تحكيم العديد من البطولات المختلفة على الصعيد المحلي والدولي، كان من أبرزها دوري أبطال الكونكاكاف. كما وتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2018 و2022.

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كما وحكم في نهائي كأس العالم للأندية عام 2017 بين ريال مدريد وغريميو البرازيلي. ويعد الحكم المكسيكي الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018 و2022.

تحكيم سيزار راموس في كأس العالم 2022

كان أولى المباريات التي أدارها الحكم المكسيكي سيزار راموس، في منافسات كأس العالم 2022. بين الدنمارك وتونس، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما وقاد مباراة المغرب وبلجيكا في الجولة الثانية من كأس العالم 2022 لدور المجموعات، التي انتهت بفوز أسود الأطلس المغربي بهدفين نظيفين دون مقابل.

وأدار مباراة البرتغال وسويسرا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 (الأدوار الإقصائية)، التي انتهت بفوز البرتغال بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد. وهي أعلى نتيجة في هذا الدور بتاريخ مونديال كأس العالم.

طاقم تحكيم مباراة المغرب و فرنسا بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 يقوده المكسيكي سيزار راموس. رابع مباراة يقودها في الدورة بعد تونس-الدنمارك ، المغرب-بلجيكا والبرتغال-سويسرا. pic.twitter.com/sB2HPVoeoV — AlmarssadPro (@ProsMarocains) December 12, 2022

يذكر بأن مباراة المغرب وفرنسا، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، ستقام الأربعاء، على ملعب (استاد البيت). لحسم المتأهل منهما بالوصول إلى نهائي البطولة العالمية للمنافسة على اللقب بنسخته ال22.