من هو المكسيكي سيزار راموس حكم مباراة المغرب وفرنسا؟!

وطن- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، تعيين المكسيكي سيزار راموس، حكم مباراة المغرب وفرنسا، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعيين الحكم المكسيكي سيزار راموس لإدارة تحكيم مباراة المغرب وفرنسا، إلى جانب مساعديه ألبرتو مورين وميغيل هيرنانديز، كما والحكم الرابع المساعد خيسوس فالينزويلا.

كما وستكون مباراة المغرب وفرنسا، هي الرابعة للحكم المكسيكي راموس في نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022 كحكم ساحة داخل أرضية ملعب المباراة.

الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، حكم دولي، من مواليد دولة المكسيك في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1983 (38 عاماً)، وقد أصبح حكم دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ عام 2014.

شارك المكسيكي في تحكيم العديد من البطولات المختلفة على الصعيد المحلي والدولي، كان من أبرزها دوري أبطال الكونكاكاف. كما وتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2018 و2022.

كما وحكم في نهائي كأس العالم للأندية عام 2017 بين ريال مدريد وغريميو البرازيلي. ويعد الحكم المكسيكي الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018 و2022.

كان أولى المباريات التي أدارها الحكم المكسيكي سيزار راموس، في منافسات كأس العالم 2022. بين الدنمارك وتونس، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما وقاد مباراة المغرب وبلجيكا في الجولة الثانية من كأس العالم 2022 لدور المجموعات، التي انتهت بفوز أسود الأطلس المغربي بهدفين نظيفين دون مقابل.

