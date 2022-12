معلمة أمريكية تستشيط غضبا من صلاة طلاب مسلمين وما فعلته صادم!

- Advertisement -

وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإحدى المعلمات في أكاديمية “فرانكلين” الأمريكية جنوب فلوريدا، وهي تهاجم طلابا مسلمين أثناء صلاتهم وتحاول منعهم منها وهي تطأ بقدمها أيديهم واصفة صلاتهم بالسحر.

وأظهر الفيديو الذي تسبب بموجة غضب واسعة، عدداً من الطلاب المسلمين في حالة سجود بأحد المدارس الأمريكية، حيث تقاطعهم المعلمة قائلة: “أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما يحدث”.

لترى في مشهد تال وهي تجتاز صفوفهم أثناء سجودهم منتعلة حذائها.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” وصفت المعلمة الأمريكية صلاة الطلاب بأعمال السحر وصرخت بوجههم: “هذا مكتبي وأنتم تمارسون ذلك السحر” وبدأت برفع صوتها للتشويش عليهم.

- Advertisement -

وبدورها وصفت المدرسة سلوك المعلمة بالعنصري بحسب بيان لها، وقالت إن هذا الفيديو مقلق للغاية، مشددة في الوقت ذاته على أنها “لا تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري.”

وكشفت إدارة المدرسة أن المعلمة تم فصلها من طاقم أكاديمية فرانكلين.

وأضافت: “نتطلع إلى مواصلة مبادراتنا الدولية لخلق عالم أفضل وأكثر سلاماً من خلال التفاهم بين الثقافات والعرقي والاحترام المتبادل.”

وتباينت تعليقات وردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المستفز، حيث علق “أبو جوهي“:إن “عدم احترام صلاة الناس ، وخاصة من قبل المعلم ، أمر غير مقبول على الإطلاق. لذا فعلت المدرسة الشيء الصحيح بطردها”.

To disrespect peoples prayer, especially by a teacher, is totally unacceptable. So the school done the right thing by sacking her.

وعقبت مغردة أخرى أن المعلمة لم تتعامل بالطريقة الصحيحة مع الطلاب، موضحة أنه كان يجب أن “تتركهم ينتهون من الصلاة وتقول لهم إنهم مخطئون في استخدام مكتبها دون إذن منها في المقام الأول”.

She by no means handled it the right way. She should have let them finish and tell them they were wrong to use her office without her permission in the first place.

— SDClay UMD (@SDClay2) December 12, 2022