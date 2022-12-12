معلمة أمريكية تستشيط غضبا من صلاة طلاب مسلمين وما فعلته صادم!

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإحدى المعلمات في أكاديمية “فرانكلين” الأمريكية جنوب فلوريدا، وهي تهاجم طلابا مسلمين أثناء صلاتهم وتحاول منعهم منها وهي تطأ بقدمها أيديهم واصفة صلاتهم بالسحر.

وأظهر الفيديو الذي تسبب بموجة غضب واسعة، عدداً من الطلاب المسلمين في حالة سجود بأحد المدارس الأمريكية، حيث تقاطعهم المعلمة قائلة: “أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما يحدث”.

"وصفت صلاتهم بالسحر!" غضب أمريكي من معلمة أمريكية قطعت صلاة مسلمين!#جعفر_توك pic.twitter.com/CptcFaIJOR — Jaafar Abdul Karim 🍉😃 (@jaafarAbdulKari) December 12, 2022

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لترى في مشهد تال وهي تجتاز صفوفهم أثناء سجودهم منتعلة حذائها.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” وصفت المعلمة الأمريكية صلاة الطلاب بأعمال السحر وصرخت بوجههم: “هذا مكتبي وأنتم تمارسون ذلك السحر” وبدأت برفع صوتها للتشويش عليهم.

"مرت على أيديهم".. معلمة أمريكية تتعمد مضايقة طلاب مسلمين أثناء الصلاة في فلوريدا والمَدرسة تنهي تعاقدها pic.twitter.com/WmtHP8DyXf — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2022

رد المدرسة

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وبدورها وصفت المدرسة سلوك المعلمة بالعنصري بحسب بيان لها، وقالت إن هذا الفيديو مقلق للغاية، مشددة في الوقت ذاته على أنها “لا تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري.”

وكشفت إدارة المدرسة أن المعلمة تم فصلها من طاقم أكاديمية فرانكلين.

وأضافت: “نتطلع إلى مواصلة مبادراتنا الدولية لخلق عالم أفضل وأكثر سلاماً من خلال التفاهم بين الثقافات والعرقي والاحترام المتبادل.”

فيديو مستفز

وتباينت تعليقات وردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المستفز، حيث علق “أبو جوهي“:إن “عدم احترام صلاة الناس ، وخاصة من قبل المعلم ، أمر غير مقبول على الإطلاق. لذا فعلت المدرسة الشيء الصحيح بطردها”.

To disrespect peoples prayer, especially by a teacher, is totally unacceptable. So the school done the right thing by sacking her. — Abu Juhi (@Abujuhi41) December 12, 2022

وعقبت مغردة أخرى أن المعلمة لم تتعامل بالطريقة الصحيحة مع الطلاب، موضحة أنه كان يجب أن “تتركهم ينتهون من الصلاة وتقول لهم إنهم مخطئون في استخدام مكتبها دون إذن منها في المقام الأول”.

She by no means handled it the right way. She should have let them finish and tell them they were wrong to use her office without her permission in the first place. — SDClay UMD (@SDClay2) December 12, 2022

ولفت ناشط في تعليقه على المقطع إلى حاجة الطلاب للحصول على غرفة مخصصة للصلاة.

وقال:”إذا كانوا يصلون في مكتبها دون علمها فهي على حق.. لكن كان من الممكن أن تكون أكثر تحضرًا في هذا الشأن”.

العنصرية تجاه المسلمين

وارتفعت معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% في عام 2021.

فيديو يوثق اعتداء معلمة أمريكية على مجموعة من الطلبة المسلمين، أثناء أدائهم الصلاة، بأحد قاعات المدرسة، بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا. ونشرت وسائل إعلام أمريكية، أن الفيديو تسبب في موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت إدارة المدرسة لطرد المعلمة. #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/KweouG24PF — بالعربيه | امريكا 🇺🇸🏅 (@AmericanArbic4) December 11, 2022

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “أنستيتيوت فور سوشال بوليسي أند أندرستاندينغ” للدراسات السياسة الاجتماعية عام 2016، أن 60% من المسلمين أفادوا أنهم تعرضوا للتمييز الديني في العام الماضي مقارنة مع 17% من عامة السكان.

كما قال 42 بالمئة إن أطفالهم كانوا عرضة للتخويف خلال العام السابق

ويصرح أكثر من ثلث المسلمين الأمريكيين أنهم يخشون على سلامتهم الخاصة أو سلامة أسرهم من جماعات الكراهية.