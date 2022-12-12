الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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معلمة أمريكية تستشيط غضبا من صلاة طلاب مسلمين وما فعلته صادم!

أهانت الطلاب وحاولت قطع صلاتهم ووصفتها بالسحر والشعوذة والمدرسة قامت بطردها

كتب خالد الأحمد
معلمة أمريكية و صلاة طلاب مسلمين watanserb.com
معلمة أمريكية و صلاة طلاب مسلمين
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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإحدى المعلمات في أكاديمية “فرانكلين” الأمريكية جنوب فلوريدا، وهي تهاجم طلابا مسلمين أثناء صلاتهم وتحاول منعهم منها وهي تطأ بقدمها أيديهم واصفة صلاتهم بالسحر.

وأظهر الفيديو الذي تسبب بموجة غضب واسعة، عدداً من الطلاب المسلمين في حالة سجود بأحد المدارس الأمريكية، حيث تقاطعهم المعلمة قائلة: “أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما يحدث”.

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لترى في مشهد تال وهي تجتاز صفوفهم أثناء سجودهم منتعلة حذائها.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” وصفت المعلمة الأمريكية صلاة الطلاب بأعمال السحر وصرخت بوجههم: “هذا مكتبي وأنتم تمارسون ذلك السحر” وبدأت برفع صوتها للتشويش عليهم.

رد المدرسة

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وبدورها وصفت المدرسة سلوك المعلمة بالعنصري بحسب بيان لها، وقالت إن هذا الفيديو مقلق للغاية، مشددة في الوقت ذاته على أنها “لا تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري.”

وكشفت إدارة المدرسة أن المعلمة تم فصلها من طاقم أكاديمية فرانكلين.

وأضافت: “نتطلع إلى مواصلة مبادراتنا الدولية لخلق عالم أفضل وأكثر سلاماً من خلال التفاهم بين الثقافات والعرقي والاحترام المتبادل.”

فيديو مستفز

وتباينت تعليقات وردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المستفز، حيث علق “أبو جوهي“:إن “عدم احترام صلاة الناس ، وخاصة من قبل المعلم ، أمر غير مقبول على الإطلاق. لذا فعلت المدرسة الشيء الصحيح بطردها”.

وعقبت مغردة أخرى أن المعلمة لم تتعامل بالطريقة الصحيحة مع الطلاب، موضحة أنه كان يجب أن “تتركهم ينتهون من الصلاة وتقول لهم إنهم مخطئون في استخدام مكتبها دون إذن منها في المقام الأول”.

ولفت ناشط في تعليقه على المقطع إلى حاجة الطلاب للحصول على غرفة مخصصة للصلاة.

وقال:”إذا كانوا يصلون في مكتبها دون علمها فهي على حق.. لكن كان من الممكن أن تكون أكثر تحضرًا في هذا الشأن”.

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العنصرية تجاه المسلمين

وارتفعت معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% في عام 2021.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “أنستيتيوت فور سوشال بوليسي أند أندرستاندينغ” للدراسات السياسة الاجتماعية عام 2016، أن 60% من المسلمين أفادوا أنهم تعرضوا للتمييز الديني في العام الماضي مقارنة مع 17% من عامة السكان.

كما قال 42 بالمئة إن أطفالهم كانوا عرضة للتخويف خلال العام السابق

ويصرح أكثر من ثلث المسلمين الأمريكيين أنهم يخشون على سلامتهم الخاصة أو سلامة أسرهم من جماعات الكراهية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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