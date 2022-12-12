الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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مصر.. ضبط حوت الذهب “مستر أليكس” وبحوزته كنز بعد تخفي 10 سنوات

سافر مستر أليكس إلى أكثر من 200 دولة مستعملا هوية وهمية وخدع السلطات المصرية لسنوات

كتب فهمي الورغمي
ضبط حوت الذهب watanserb.com
ضبط حوت الذهب
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وطن- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، قبل أيام، القبض على “مستر ألكيس”، تاجر الذهب والمجوهرات والأحجار ـ مصري الجنسية ـ الذي أوهم حرفائه وزبائنه المصريين طيلة عشر سنوات أنه شخص لبناني بسبب إتقانه المحكم لـ اللكنة واللهجة اللبنانية.

القبض على مستر أليكس

وكشفت مصادر صحفية مصرية، السبت، عن إلقاء السلطات الأمنية المصرية القبض على رجل الأعمال وتاجر الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة الشهير “مستر أليكس”.

المثير للانتباه أن “مستر أليكس” ليس إلا إسما حركيا استعمله شخص مصري يُدعى “هيثم. ع. ك” كان يعمل مديرا وشريكا بشركة “إم جروب” للمشغولات الذهبية في مصر الجديدة، وقد كان مقيما في الإسكندرية.

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وتعمد “مستر أليكس” طيلة عشر سنوات من تجارة المصوغ والمجوهرات، في مصر، تقمص ملامح شخص لبناني عبر إتقان اللهجة اللبنانية وأيضا عبر السفر إلى هناك مرارا وتكرارا بحسب ماذكرت صحيفة “القاهرة 24” المحلية.

ومن أجل إثبات حقيقة مزاعم كونه لبنانيا، أشار ذات المصدر، إلى أن “مستر أليكس” قد قام بأكثر من 200 رحلة خارج مصر كان أغلبها إلى لبنان.

وصنع “مستر أليكس” لنفسه اسما لامعا في صفوف تجار الذهب والمجوهرات في مصر، حتى أصبح في وقت ما أحد أكبر الموردين للمشغولات الذهبية والألماس في البلاد.

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من هو تاجر الذهب مستر أليكس؟

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هذا وجاء في التحقيقات التي بدأتها المصالح المختصة في مصر مع مستر أليكس، أن الأخير قرر إخفاء اسمه الحقيقي عن كل من حوله خشية أن يتم الإطاحة به من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة وأن أعماله في تجارة الذهب والمجوهرات في مصر ترتكز أساسا على عمليات التهريب.

حيث أكد وفق ما ذكرت صحف مصرية، أنه كان يخفي المجوهرات وقطع الذهب القادمة من الخارج عندما يكون عائدا من أحد سفرياته، في طيات ملابسه أو في حقائبه.

مؤخرا، خلال عملية إلقاء القبض على مستر أليكس، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم أليكس على عدد 23 قطعة من فصوص الماس، بما يعادل 23 قيراطا مهربة، قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 1.25 مليون جنيه مصري.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية في حوزة مستر أليكس مبلغ مالي قدره 6400 دولار أمريكي.

المصدرصحيفة القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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