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مونديال قطر 2022

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت والكأس

قنوات بين سبورت والكأس ستبث المباريات المتبقية من مونديال قطر 2022 بالمجان

كتب فارس أبو شيحة
بين سبورت والكأس ستبث مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجانا watanserb.com
بين سبورت والكأس ستبث مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجانا
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وطن- أكدت تقارير صحفية، بأن قنوات بين سبورت المفتوحة الرياضية القطرية، ستبث جميع مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً، لكافة الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وكذلك المباريات المتبقية للبطولة العالمية.

وقال الصحفي المصري والمحلل في قنوات (بين سبورت) القطرية، محمد الجزار، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن جميع مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت المفتوحة، وقنوات الكأس دون تشفير.

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً

وأضاف المحلل الرياضي الجزار، ” أجمل هدية للجماهير العربية، كما وختامها مسك .. المباريات المتبقية من مونديال العرب ستبث بدون تشفير على بين سبورت والكأس”.

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كما وتابع الجزار تغريدته، ” المباريات التي سيتم بثها مجاناً المغرب ضد فرنسا، والأرجنتين ضد كرواتيا، وكذلك المباراة النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع”.

وكانت قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، قد أعلنت مع انطلاق مونديال كأس العالم 2022 قطر، بث 22 مباراة مجاناً على قنواتها المفتوحة بدون تفشير، لكافة الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

تردد بين سبورت المفتوحة

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وجاءت تردد قنوات بين سبورت المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات)، 12476 أو 11054. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قنوات بين سبورت والكأس المفتوحة في نصف نهائي كأس العالم 2022
تردد قنوات بين سبورت والكأس المفتوحة في نصف نهائي كأس العالم 2022

كما وجاء تردد قنوات الكأس المفتوحة بدون تشفير، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11919، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح 3/4.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين وكرواتيا. كما وسيتلقي حامل اللقب فرنسا أمام المغرب مع ختام هذا الدور.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

المصدروطن + صفحة محمد الجزار + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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