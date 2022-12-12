مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت والكأس

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وطن- أكدت تقارير صحفية، بأن قنوات بين سبورت المفتوحة الرياضية القطرية، ستبث جميع مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً، لكافة الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وكذلك المباريات المتبقية للبطولة العالمية.

وقال الصحفي المصري والمحلل في قنوات (بين سبورت) القطرية، محمد الجزار، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن جميع مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت المفتوحة، وقنوات الكأس دون تشفير.

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً

وأضاف المحلل الرياضي الجزار، ” أجمل هدية للجماهير العربية، كما وختامها مسك .. المباريات المتبقية من مونديال العرب ستبث بدون تشفير على بين سبورت والكأس”.

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كما وتابع الجزار تغريدته، ” المباريات التي سيتم بثها مجاناً المغرب ضد فرنسا، والأرجنتين ضد كرواتيا، وكذلك المباراة النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع”.

أجمل هدية للجماهير العربية 🎁

ختامها مسك .. المباريات المتبقية من #مونديال_العرب بدون تشفير 🔐 🔘 المغرب 🇲🇦 – فرنسا 🇫🇷 “مفتوح” ✅ 🔘 الأرجنتين 🇦🇷 – كرواتيا 🇭🇷 “مفتوح” ✅ 🔘 المباراة النهائية 🏆 “مفتوح” ✅ 🔘 مباراة تحديد الثالث والرابع 🥉“مفتوح” ✅#المونديال_مع_الجزار pic.twitter.com/VZS5JiKVcn — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 11, 2022

وكانت قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، قد أعلنت مع انطلاق مونديال كأس العالم 2022 قطر، بث 22 مباراة مجاناً على قنواتها المفتوحة بدون تفشير، لكافة الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

تردد بين سبورت المفتوحة

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وجاءت تردد قنوات بين سبورت المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات)، 12476 أو 11054. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وجاء تردد قنوات الكأس المفتوحة بدون تشفير، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11919، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح 3/4.

رسميا: قنوات بين سبورت المفتوحة والكاس المفتوحة تعلن إذاعة مباريات نصف النهائي والنهائي وتحديد المركز الثالث والرابع pic.twitter.com/5K0fCCUbhe — المختلط 1911 (@MokhtalatOff) December 11, 2022

ومن المقرر أن تنطلق مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين وكرواتيا. كما وسيتلقي حامل اللقب فرنسا أمام المغرب مع ختام هذا الدور.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).