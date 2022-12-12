الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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لن تلق بعد الآن الأكياس البيضاء الصغيرة الموجودة في صناديق الأحذية..

"هذه الأكياس متعددة الاستخدامات.."

كتب معالي بن عمر
من الجيّد الاحتفاظ بالأكياس البيضاء الموجودة في صناديق الأحذية watanserb.com
من الجيّد الاحتفاظ بالأكياس البيضاء الموجودة في صناديق الأحذية
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وطن-عندما نشتري أحذية، دائمًا ما نلاحظ وجود بعض الأكياس البيضاء بداخلها. وعلى الرغم من أننا نتخلّص من هذه الأكياس، معتقدين أنه لا فائدة منها، فإنها في الحقيقة، متعددة الاستخدامات. إنها أكياس ورقية قابلة للتنفس تحتوي على السيليكا من الداخل، وتستخدم لإزالة الرطوبة من الأحذية في أثناء التخزين.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هلام السيليكا هو مركب زجاجي مائي، بفضل مساميته، يمنع الأحذية من التلف منذ لحظة تصنيعها حتى تصل إلى أيدي المستهلكين. وعلى الرغم من أن الأكياس نفسها ينبغي أن نحذر منها، فإن المادة التي تحتويها غير ضارة، كما يمكن استخدامها في أشياء كثيرة.

لكن ما هو سبب هذا الإشعار؟ يرجع ذلك إلى كلوريد الكوبالت الذي تحتوي عليه الأكياس، كمادة مضافة للإشارة إلى رطوبة الهلام.

على الرغم من أن الأكياس نفسها ينبغي أن نحذر منها، فإن المادة التي تحتويها غير ضارة، كما يمكن استخدامها في أشياء كثيرة.
على الرغم من أن الأكياس نفسها ينبغي أن نحذر منها، فإن المادة التي تحتويها غير ضارة، كما يمكن استخدامها في أشياء كثيرة.

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ما استخدامات الأكياس البيضاء التي نعثر عليها في علب الأحذية

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وفقًا لما ترجمته “وطن“، يوجد حاليًا العديد من الأجهزة المقاومة للماء، مثل الهاتف المحمول، فإذا سقط في الحوض، تعمل كرات هلام السيليكا على امتصاص الرطوبة. فالأمر بسيط مثل وضع الكرات في حاوية بلاستيكية ووضع هاتفك بداخلها.

من ناحية أخرى، إذا كان لدينا باقة من الزهور في المنزل، وأردنا الاحتفاظ بها لفترة طويلة، فمن أفضل الحيل تغطيتها بجل السيليكا. أولاً، يجب غمر الأزهار بالكامل، ثم انتظر ثلاثة أيام لإزالة الكرات. ويُنصح بأن لا تتركها أبدًا لأكثر من خمسة أيام لأنها ستتلف.

هلام السيليكا هو مركب زجاجي مائي، بفضل مساميته، يمنع الأحذية من التلف منذ لحظة تصنيعها حتى تصل إلى أيدي المستهلكين
هلام السيليكا هو مركب زجاجي مائي، بفضل مساميته، يمنع الأحذية من التلف منذ لحظة تصنيعها حتى تصل إلى أيدي المستهلكين

من أكثر الاستخدامات إثارة للاهتمام لأكياس هلام السيليكا التي نجدها داخل صناديق الأحذية؛ هي الاحتفاظ ببريق المجوهرات. يكفي وضع الكيس داخل صندوق المجوهرات حتى لا يُصبح لون المجوهرات الفضية لونًا أسودًا، بسبب مرور الطقس أو رطوبة البيئة.

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وختامًا، عادةً ما تكتسب حقيبة الظهر التي نستخدمها للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية رائحة كريهة بمرور الوقت بسبب الملابس ورطوبة الحذاء. لحسن الحظ، التخلص من هذه الرائحة سهل للغاية. علينا فقط أن نضع كيسين من هلام السيليكا داخل حقيبة الظهر، ونتركها لبضعة أيام ثم نقوم بإخراجها.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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