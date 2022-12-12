لقطات جديدة تظهر رفض لاعبي المنتخب الإنجليزي مصافحة كيليان مبابي(شاهد)

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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي تعرض للازدراء بوحشية من قبل لاعبي إنجلترا في النفق قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم مساء السبت.

وبحسب الصحيفة، فإنه لم يكن مفاجئًا أن نرى الكاميرات تلتقط نجم باريس سان جيرمان مع الكثير من المحادثات قبل المباراة حول كيفية أداء المهاجم ضد كايل ووكر.

وقلت الصحيفة إنه بينما انخرط اللاعبان في معركة رائعة على أرض الملعب ، بدا أنه لم يكن هناك حبا بينهما قبل أن تبدأ المباراة عندما التقى الاثنان في النفق.

مبابي سحب يده بعد رفض ووكر مصافحته

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وأظهرت الصور أن “مبابي” مد يده إلى “ووكر” ، أمام جوردان هندرسون ، لكن لم يعره أي من نجوم إنجلترا أي اهتمام ، وتجاهلوه بشكل صارخ ليترك الفرنسي معلقًا لفترة طويلة جدًا قبل أن يرفع يده بعيدًا ويضحك من اللحظة.

وعلقت الصحيفة على ما حدث بالقول: “سواء كان والكر قد لاحظ مبابي أو كان يتجاهل منافسه بشكل صارخ ، فإن المؤكد ان فرنسا هي التي ضحكت في الآخر”.

فرنسا تتأهل للدور نصف لنهائي بهزيمة إنجلترا

وكانت فرنسا قد تأهلت لنصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، بعد فوزها على إنجلترا 2-1.

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وسجل المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، هدفا في الشوط الأول عن طريق اللاعب أوريلين تشواميني. ولكن إنجلترا نجحت في معادلة النتيجة بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

ومرة أخرى، تقدمت فرنسا في الدقيقة 78 عندما سجل اللاعب أوليفيه جيرو هدفا برأسية رائعة.

ولسوء حظ إنجلترا، أضاع مهاجمها، هاري كين، ركلة جزاء ثانية حصل عليها فريقه. ولكن كين عادل، بهدفه في المباراة، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية في صفوف “الأسود الثلاثة”، المسجل باسم واين روني، بعد أن بلغ رصيده 53 هدفا.

وفشلت محاولات المنتخب الإنجليزي لاستعادة التعادل، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا.

مواجهة بين المغرب وفرنسا في الدور نصف النهائي

ومن المقرر أن تلعب فرنسا في نصف النهائي أمام المغرب الذي حقق مفاجأة في وقت سابق بإقصاء البرتغال.

وتسعى فرنسا، بطلة 1998 و2018، لتكون ثالث منتخب يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا التي فازت بالبطولة في نسختي 1934 و1938 والبرازيل التي حصلت على اللقب في عامي 1958 و1962.

وتأهلت الأرجنتين وكرواتيا يوم الجمعة إلى نصف النهائي، بفوزهما على هولندا والبرازيل على التوالي بركلات الترجيح