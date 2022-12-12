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لقطات جديدة تظهر رفض لاعبي المنتخب الإنجليزي مصافحة كيليان مبابي(شاهد)

فرنسا أقصت إنجلترا وتأهلت للدور نصف النهائي

كتب سالم حنفي
كيليان مبابي watanserb.com
النجم الفرنسي كيليان مبابي
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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي تعرض للازدراء بوحشية من قبل لاعبي إنجلترا في النفق قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم مساء السبت.

وبحسب الصحيفة، فإنه لم يكن مفاجئًا أن نرى الكاميرات تلتقط نجم باريس سان جيرمان مع الكثير من المحادثات قبل المباراة حول كيفية أداء المهاجم ضد كايل ووكر.

وقلت الصحيفة إنه بينما انخرط اللاعبان في معركة رائعة على أرض الملعب ، بدا أنه لم يكن هناك حبا بينهما قبل أن تبدأ المباراة عندما التقى الاثنان في النفق.

مبابي سحب يده بعد رفض ووكر مصافحته

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وأظهرت الصور أن “مبابي” مد يده إلى “ووكر” ، أمام جوردان هندرسون ، لكن لم يعره أي من نجوم إنجلترا أي اهتمام ، وتجاهلوه بشكل صارخ ليترك الفرنسي معلقًا لفترة طويلة جدًا قبل أن يرفع يده بعيدًا ويضحك من اللحظة.

كيليان مبابي يحاول مصافحة يد كايل ووكر

وعلقت الصحيفة على ما حدث بالقول: “سواء كان والكر قد لاحظ مبابي أو كان يتجاهل منافسه بشكل صارخ ، فإن المؤكد ان فرنسا هي التي ضحكت في الآخر”.

مبابي سحب يده ويضحك بعد رفض لاعبي منتخب إنجلترا مصافحته

فرنسا تتأهل للدور نصف لنهائي بهزيمة إنجلترا

وكانت فرنسا قد تأهلت لنصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، بعد فوزها على إنجلترا 2-1.

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وسجل المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، هدفا في الشوط الأول عن طريق اللاعب أوريلين تشواميني. ولكن إنجلترا نجحت في معادلة النتيجة بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

ومرة أخرى، تقدمت فرنسا في الدقيقة 78 عندما سجل اللاعب أوليفيه جيرو هدفا برأسية رائعة.

ولسوء حظ إنجلترا، أضاع مهاجمها، هاري كين، ركلة جزاء ثانية حصل عليها فريقه. ولكن كين عادل، بهدفه في المباراة، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية في صفوف “الأسود الثلاثة”، المسجل باسم واين روني، بعد أن بلغ رصيده 53 هدفا.

وفشلت محاولات المنتخب الإنجليزي لاستعادة التعادل، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا.

مواجهة بين المغرب وفرنسا في الدور نصف النهائي

ومن المقرر أن تلعب فرنسا في نصف النهائي أمام المغرب الذي حقق مفاجأة في وقت سابق بإقصاء البرتغال.
وتسعى فرنسا، بطلة 1998 و2018، لتكون ثالث منتخب يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا التي فازت بالبطولة في نسختي 1934 و1938 والبرازيل التي حصلت على اللقب في عامي 1958 و1962.

وتأهلت الأرجنتين وكرواتيا يوم الجمعة إلى نصف النهائي، بفوزهما على هولندا والبرازيل على التوالي بركلات الترجيح

المصدرديلي ستار
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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