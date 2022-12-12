الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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صور هديل قاسم خطيبة عبسي المشهور الأردني.. من هي؟

مشهور التيك توك الأردني عبسي يودع العزوبية ويلحق بصديقه مكس ويعقد خطبته على هديل قاسم

كتب خالد الأحمد
هديل قاسم خطيبة عبسي watanserb.com
هديل قاسم خطيبة عبسي
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وطن- قرر مشهور مواقع التواصل الأردني هاني القبلان المعروف بلقب “عبسي” توديع العزوبية ودخول القفص الذهبي بعد أشهر قليلة من زواج صديقه مكس من “ضحى التونسية”.

خطوبة عبسي وهديل

وأعلن الناشط الأردني الشهير “عبسي” خطوبته من الإعلامية “هديل قاسم” وفق مقاطع فيديو قصيرة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

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وكان خبر الخطبة مفاجئاً للكثير من متابعي “عبسي” الذي كان قد التقى خطيبته هديل في أحد بثوث التيك توك مع مجموعة من الأصدقاء.

وتعرفا على بعضهما البعض فيما بعد، حتى أعلنا خطبتهما، وانهالت عليهما العديد من التهنئات والمباركات بسبب الخبر الذي كان مفاجئاً للكثيرين بسبب انشغال عبسي بالنجاح والشهرة، وظنهم أنه لا يفكر بالزواج والاستقرار حاليا.

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وأظهر مقطع فيديو عدداً من المدعوين في صالة واسعة، وبدا بينهم “عبسي” بلباس العريس وهو ينظر إلى الكاميرا ويبتسم.

تفاعل النشطاء مع خطوبة عبسي وهديل قاسم

وعبسي مشهور تيك توك أردني، استطاع أن يحقق شهرة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح أحد أشهر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمتلك العديد من الحسابات الشخصية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الذي يضم كل واحد منهم ملايين المتابعين من كافة أنحاء العالم.

ويشارك “عبسي” فيهم يومياته الخاصة من صور ومقاطع فيديو مضحكة بأسلوب يجذب الجمهور، فهو مصنف على أنه ممثل كوميدي وشعبيته وصلت إلى عدة دول في الشرق الأوسط.

ويبلغ عدد متابعي الناشط الأردني “عبسي” على منصة تيك توك، حوالي 700.000 متابع، ولديه حوالي 795000 مقطع فيديو، ووصل عدد معجبي كل فيديو منها إلى 18 مليون إعجاب تقريباً.

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من هي هديل قاسم خطيبة عبسي؟

ويعتبر عبسي من أشهر الشخصيات الموجودة على تيك توك حيث يقدم محتوى مضحك وكوميدي ويتابعه العديد من الناس في الوطن العربي.

لذلك توجد الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول خطيبته هديل قاسم، بعد إعلانه خبر الخطوبة رسميا عبر حسابه الرسمي على تيك توك.

وفي السابق تمت خطوبة صديقه ميكس على ضحى التونسية، وأحدث ذلك ضجة إعلامية كبيرة، وخطوبة عبسي ايضا احدثت ضجة، وكثرت عمليات البحث على جوجل عن أهم المعلومات وأبرز التفاصيل حول خطيبته هديل قاسم.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن هديل قاسم، خطيبة عبسي، هي إعلامية أردنية تمارس العمل الإعلامي في الأردن.

وحسب المعلومات الأولية عن خطيبة عبسي، فإن هديل قاسم أردنية من إربد من أب أردني وأم فلسطينية، ودرست التمريض ثم اتجهت للإعلام.

وتعيش هديل قاسم حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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