الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةحياتناصحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم...
حياتنا

صحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم بينهما! (شاهد)

الأيام الأولى من علاقتهما الرومانسية كانت تتكون من السفر المستمر لمسافات طويلة عبر أوروبا أثناء وجود حكيمي في ألمانيا

كتب رفيف عبدالله
صحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم بينهما! (شاهد) watanserb.com
أشرف حكيمي وزوجته
- Advertisement -

وطن– وصفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، زوجة النجم المغربي “أشرف حكيمي”، هبة عبوك بأجمل ممثلات العالم.

أجمل ممثلات العالم

وتحت عنوان ” النجم المغربي أشرف حكيمي متزوج من واحدة من أجمل ممثلات العالم”، تحدثت الصحيفة عن الممثلة الإسبانية التونسية “هبة عبوك“  وكيفية لقاءها بالنجم المغربي.

كان المغربي أشرف حكيمي بلا شك أحد النجوم البارزين في المونديال.

قاد أشرف حكيمي المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم
- Advertisement -

أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أول فريق من القارة يصل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد هزيمة البرتغال يوم السبت.

قاد المهاجمين المستضعفين نجم باريس سان جيرمان حكيمي إلى المجد. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الذي أظهر قوة دفاعية إلى جانب علامته التجارية المتصاعدة على الجهة اليمنى.

لكن بينما استحوذت عروضه على خيال وقلوب المعجبين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه ، فإن الكثيرين لن يكونوا على دراية بزوجته – هبة عبوك.

تكبره بـ12 عاما

- Advertisement -

ولد حكيمي في مدريد بعد أن ترك والديه حياة متواضعة في المغرب بحثًا عن فرص أفضل في إسبانيا. تم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في السابعة من عمره بينما كان يلعب لفريقه المحلي CD Colonia Ofigevi.

زوجة أشرف حكيمي
تزوج من الفنانة هبة عبوك البالغة من العمر 36 عامًا

انطلقت مسيرة الظهير الأيمن خلال فترة إعارته لمدة عامين في بوروسيا دورتموند ، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول.

وأثناء وجوده في ألمانيا في عام 2018 ، التقى بزوجته المذهلة.

هبة عبوك، 36 عاما ، ممثلة رائعة من أصول تونسية وليبية ولدت أيضا في مدريد. لعبت دور البطولة إلى جانب لاعب كرة القدم على غلاف فوغ العربية في أكتوبر.

زوجة أشرف حكيمي
ولدت هبة عبوك أيضًا في مدريد وهي من أصول شمال أفريقية

أنجبا طفلان

تزوجا بعد عامين من لقائهما في عام 2020. استقبل حكيمي ، البالغ من العمر الآن 24 عامًا ، ابنًا اسمه أمين في ذلك العام وصبيًا آخر هذا العام.

ومع ذلك ، كانت زوجته السمراء نجمة بالفعل في العديد من المسلسلات التلفزيونية عندما التقيا. وادعيا أن علاقة الثنائي ازدهرت من الإحساس المتبادل بالإعجاب والاحترام – ما “يمثلونه للثقافة العربية”.

زوجة أشرف حكيمي
التقى الزوجان في باريس عام 2018

قيل إن الأيام الأولى من علاقتهما الرومانسية كانت تتكون من السفر المستمر لمسافات طويلة عبر أوروبا أثناء وجود حكيمي في ألمانيا ، قبل أن تنتقل هبة في النهاية إلى دورتموند.

مهمة صعبة

يعيشان الآن معًا في باريس – المدينة التي التقيا فيها – حيث يلعب لاعب كرة القدم جنبًا إلى جنب مع صديقه المقرب ومنافسه في نصف النهائي كيليان مبابي.

سيواجه اللاعب الأفريقي زميله في فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي يوم الأربعاء

يواجه حكيمي المهمة الضخمة المتمثلة في الحفاظ على هدوء صديقه يوم الأربعاء بعد أن تغلب بطل العالم بفارق ضئيل على إنجلترا بفوزه 2-1. مبابي . الذي هنأ المغرب والحكيمي على نتائجهما ضد البرتغال ، يتصدر حاليا قائمة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.

المصدرديلي ستار- ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

“زوجة أشرف حكيمي نكدت عليه”.. فيديو تصدر التريند وتعليقات ساخرة

مونديال قطر 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

حياتنا

زوجة أشرف حكيمي هبة عبوك بإطلالة عارية الظهر على كورنيش الدوحة

مونديال قطر 2022

مبابي يكشف أسرار احتفال صديقه أشرف حكيمي المثير أمام إسبانيا (فيديو)

الهدهد

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

الهدهد

مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

الهدهد

والدة أشرف حكيمي تشعل مباراة المغرب وبلجيكا عقب الفوز (شاهد)

مونديال قطر 2022

خبر سار لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة بلجيكا

مونديال قطر 2022

مفاجآت في تشكيلة منتخب المغرب أمام بلجيكا بالمونديال

مونديال قطر 2022

منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

مونديال قطر 2022

وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

حياتنا

أشرف حكيمي وزوجته في إطلالة فاضحة على غلاف مجلة “فوغ”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لقطات ساخرة تظهر متابعة رونالدو وجورجينا لبرنامج ياسمين عز وزفافهما

دراسة بريطانية تؤكّد أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة لمشاكل الدماغ بعد سن 65 عامًا

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

لا حياة فيه..البحر الميت يحتضر (صور)

لقطات جديدة تظهر رفض لاعبي المنتخب الإنجليزي مصافحة كيليان مبابي(شاهد)

سيول مكة المكرمة تغرق الشوارع وتعطل الدراسة وتمنع الصلاة في المساجد (شاهد)

بسبب عقوبة الإيقاف .. 3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022

الحصول على عضلات مؤخّرة حديدية وقوية أمر مهم جدًا لصحتك.. إليك السبب

صحيفة ألمانية أوجعها تضامن منتخب المغرب مع فلسطين فهاجمت الأسرة الحاكمة في قطر

انتشار صور لـ “كلارا شيا” في منزل بيكيه عندما كان لا يزال مع شاكيرا! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC