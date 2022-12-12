صحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم بينهما! (شاهد)

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وطن– وصفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، زوجة النجم المغربي “أشرف حكيمي”، هبة عبوك بأجمل ممثلات العالم.

أجمل ممثلات العالم

وتحت عنوان ” النجم المغربي أشرف حكيمي متزوج من واحدة من أجمل ممثلات العالم”، تحدثت الصحيفة عن الممثلة الإسبانية التونسية “هبة عبوك“ وكيفية لقاءها بالنجم المغربي.

كان المغربي أشرف حكيمي بلا شك أحد النجوم البارزين في المونديال.

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أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أول فريق من القارة يصل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد هزيمة البرتغال يوم السبت.

قاد المهاجمين المستضعفين نجم باريس سان جيرمان حكيمي إلى المجد. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الذي أظهر قوة دفاعية إلى جانب علامته التجارية المتصاعدة على الجهة اليمنى.

لكن بينما استحوذت عروضه على خيال وقلوب المعجبين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه ، فإن الكثيرين لن يكونوا على دراية بزوجته – هبة عبوك.

تكبره بـ12 عاما

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ولد حكيمي في مدريد بعد أن ترك والديه حياة متواضعة في المغرب بحثًا عن فرص أفضل في إسبانيا. تم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في السابعة من عمره بينما كان يلعب لفريقه المحلي CD Colonia Ofigevi.

انطلقت مسيرة الظهير الأيمن خلال فترة إعارته لمدة عامين في بوروسيا دورتموند ، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول.

وأثناء وجوده في ألمانيا في عام 2018 ، التقى بزوجته المذهلة.

هبة عبوك، 36 عاما ، ممثلة رائعة من أصول تونسية وليبية ولدت أيضا في مدريد. لعبت دور البطولة إلى جانب لاعب كرة القدم على غلاف فوغ العربية في أكتوبر.

أنجبا طفلان

تزوجا بعد عامين من لقائهما في عام 2020. استقبل حكيمي ، البالغ من العمر الآن 24 عامًا ، ابنًا اسمه أمين في ذلك العام وصبيًا آخر هذا العام.

ومع ذلك ، كانت زوجته السمراء نجمة بالفعل في العديد من المسلسلات التلفزيونية عندما التقيا. وادعيا أن علاقة الثنائي ازدهرت من الإحساس المتبادل بالإعجاب والاحترام – ما “يمثلونه للثقافة العربية”.

قيل إن الأيام الأولى من علاقتهما الرومانسية كانت تتكون من السفر المستمر لمسافات طويلة عبر أوروبا أثناء وجود حكيمي في ألمانيا ، قبل أن تنتقل هبة في النهاية إلى دورتموند.

مهمة صعبة

يعيشان الآن معًا في باريس – المدينة التي التقيا فيها – حيث يلعب لاعب كرة القدم جنبًا إلى جنب مع صديقه المقرب ومنافسه في نصف النهائي كيليان مبابي.

يواجه حكيمي المهمة الضخمة المتمثلة في الحفاظ على هدوء صديقه يوم الأربعاء بعد أن تغلب بطل العالم بفارق ضئيل على إنجلترا بفوزه 2-1. مبابي . الذي هنأ المغرب والحكيمي على نتائجهما ضد البرتغال ، يتصدر حاليا قائمة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.